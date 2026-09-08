/वयामध्ये फेरफार बीसीसीआयने रोहितला दिला डच्चू; ऑस्ट्रेलिया मालिकेसाठी टीम इंडियाने बदलली टीम

वयाबाबतच्या फसवणुकीमुळे बीसीसीआयने रोहित यादवला ऑस्ट्रेलिया 'अंडर-१९' विरुद्धच्या एकदिवसीय (ODI) आणि मल्टी डे मालिकेच्या संघातून काढून टाकले आहे. कनिष्ठ क्रिकेट समितीने (Junior Cricket Committee) रोहितच्या जागी 'इंडिया अंडर-१९' एकदिवसीय संघात आर्यन सावसानी (सौराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन) आणि मल्टी डे टीममध्ये तन्मय बलोदा (हरियाणा क्रिकेट असोसिएशन) यांची निवड केली आहे, असे बोर्डाने एका अधिकृत निवेदनात जाहीर केले.
क्रिकेट असोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB)ज्याचे प्रतिनिधित्व रोहित यादवने वयोगटातील क्रिकेटमध्ये केले होते. कॅब यांनी केलेल्या तपासात त्याच्या वयात २७ महिन्यांची तफावत असल्याचे आढळून आले; त्याच्या जन्माच्या नोंदवलेल्या वर्षात तीन वेळा बदल करण्यात आले होते. त्याने अलीकडेच 'इंडिया अंडर-१९' संघासोबत श्रीलंकेचा दौरा केला होता.
आपल्या निवेदनात बीसीसीआयने म्हटले आहे की, "राजकोट आणि अहमदाबाद येथे ऑस्ट्रेलिया 'अंडर-१९' विरुद्धच्या सामन्यांसाठी 'इंडिया अंडर-१९' संघात रोहित यादवची निवड करण्यात आली होती, परंतु वयाशी संबंधित तफावतीमुळे त्याला संघातून वगळण्यात आले आहे."
लक्ष्य रायचंदानी (कर्णधार), यशवर्धन चौहान (उपकर्णधार), रजत बघेल (यष्टिरक्षक), आर्यवीर सेहवाग, व्ही.के. विनीत, कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मानल चौहान, अन्वय द्रविड (यष्टिरक्षक), व्ही. यशवीर, शाविन विनोद, मोहित उल्वा, चिगुरुपती व्यंकट, काव्य पटेल, आर्यन सावसानी.
यशवर्धन चौहान (कर्णधार), लक्ष्य रायचंदानी (उपकर्णधार), सागर विर्क, कुशाग्र ओझा, मानल चौहान, कुश पटेल, मानव कृष्णा (यष्टिरक्षक), अभिप्राय विश्वास (यष्टिरक्षक), ईशान ओम, अयान अक्रम, प्रणव राघवेंद्र, प्रियांशु सिंग, मोहित उल्वा, आर्यन यादव, तन्मय बलोदा.
एकदिवसीय मालिकेतील पहिला सामना १८ सप्टेंबर रोजी राजकोट येथे होणार आहे. दुसरा सामना २१ सप्टेंबरला आणि तिसरा एकदिवसीय सामना २३ सप्टेंबरला होणार आहे. या मालिकेतील तिन्ही सामने राजकोटमधील निरंजन शाह स्टेडियमवर खेळवले जातील.
भारत १९-खालील आणि ऑस्ट्रेलिया १९-खालील संघांदरम्यान दोन बहु-दिवसीय सामन्यांची मालिका खेळवली जाईल. पहिला सामना २७ सप्टेंबर रोजी राजकोटमधील निरंजन शाह स्टेडियमवर सुरू होईल. दुसरा सामना ५ ऑक्टोबरपासून अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जाईल.