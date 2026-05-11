/विजयानंतर RCB च्या हेड कोचवर BCCI ने केली कारवाई, ठोठावला एवढा दंड, नेमकं काय घडलं होतं?

BCCI Fined Andy Flower RCB Head Coach : रविवार 10 मे रोजी मुंबई इंडियन्सवर आरसीबीने रोमांचक विजय मिळवला मात्र बीसीसीआयने आरसीबीचा हेड कोच एंडी फ्लावर याच्यावर कारवाई करून दंड वसूल केलाय. मात्र मैदानात असं नेमकं काय घडलं ज्यामुळे एंडी फ्लावरवर कारवाई करण्यात आली याविषयी जाणून घ्या.
IPL 2026 MI VS RCB : आयपीएल 2026 मध्ये 10 मे रोजी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (MI VS RCB) यांच्यात सामना खेळवला गेला. या सामन्यात शेवटच्या बॉलवर आरसीबीने रोमांचक विजय मिळवला. 2 विकेटने विजय मिळवून आता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने आयपीएल पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर 1 वर पोहोचले आहेत. तसेच त्यांच्या खात्यात 14 पॉईंट्स झाले असून ते प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवण्याच्या जवळ आहेत. मुंबई इंडियन्सवर आरसीबीने रोमांचक विजय मिळवला खरा मात्र बीसीसीआयने आरसीबीचा हेड कोच एंडी फ्लावर याच्यावर कारवाई करून मॅच फीच्या 15 टक्के रक्कम वसूल केली आहे.
शांत स्वभावासाठी ओळखण्यात येणारा आरसीबीचा हेड कोच एंडी फ्लावरवर चौथ्या अंपायरसोबत गैरवर्तन केल्याचा आरोप लावला आहे. सदर घटना आरसीबीची फलंदाजी सुरु असताना 17.2 ओव्हरमध्ये घडली. यावेळी आरसीबीचा हेड कोच एंडी फ्लावरवर हा चौथ्या अंपायरशी वाद घालताना दिसला. आयपीएलने म्हटले की, एंडी फ्लावरने आचारसंहितेचं उल्लंघन केलं असून अनुच्छेद 2.3 चं उल्लंघन करण्यात आलं. हे सामन्यादरम्यान अभद्र भाषेचा प्रयोग करण्याशी संबंधीत आहे. ही घटना तेव्हा घडली जेव्हा सामना खूप टाईट पोजिशनवर होता. हे वाद कृणाल पंड्याशी निगडित विवादित बाउंड्री कॉलशी निगडित होता.
अफगाणिस्तानचा स्पिनर अल्लाह गजनफरचा सामना करताना कृणाल पंड्याने वाईड लॉन्ग-ऑनजवळ शॉट मारला. येथे नमन धीरने बाउंड्री लाईनजवळ कॅच घेतला आणि बॉल तिलक वर्माच्या दिशेने बॉल पास करून बॅलेन्स गेल्याने बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाऊल टाकलं. मात्र तिलक वर्मा हा कॅच पूर्ण करू शकला नाही आणि त्यांनी सिक्सचा इशारा दिला. मात्र रिप्लेमध्ये दाखवण्यात आलं की नमन धीरने कॅच पकडण्याच्या प्रयत्नात बाउंड्री लाईनला स्पर्श केला नव्हता. तर दरम्यान क्रॅम्प आल्याने कृणाल पंड्या रन घेण्यासाठी धावला नाही. त्याने प्रयत्न सुद्धा केला नाही. अशातच तो बॉल डॉट झाला. सदर प्रकारावरून आरसीबीचा हेड कोच एंडी फ्लावर चौथ्या अंपायरशी वाद घालायला गेला ज्यामुळे त्याच्यवर कारवाई करण्यात आली आहे.
आयपीएल 2026 च्या 54 व्या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्सने 2 विकेटने मुंबई इंडियन्सवर विजय मिळवला. शहीद वीर नारायण सिंह आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर मुंबईने विजयासाठी दिलेलं 167 धावांचं आव्हान आरसीबीने शेवटच्या बॉलवर पूर्ण केलं. हे पूर्ण करताना त्यांनी 8 विकेट गमावले. यामुळे रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर 1 वर पोहोचली असून मुंबई इंडियन्स प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडली आहे.