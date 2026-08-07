/आता फिटनेसच्या बाबतीत ढिलेपणा चालणारच नाही! BCCI झाली कठोर, अवघ्या 10 मिनिटात एवढे किलोमीटर धावावं लागणार

BCCI Fitness Test : फिटनेस हा खेळाडूंसाठी अत्यंत आवश्यक असतो, अधिकतर अशावेळी जेव्हा तुम्ही देशाच्या संघाचं प्रतिनिधित्व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर करता. क्रिकेट हा जगातील लोकप्रिय खेळांपैकी एक आहे आणि त्यात भारतीय क्रिकेट संघाने अनेक स्पर्धा जिंकवून आपला मनाचा तुरा रोवलाच आहे. मात्र काहीवेळा खेळाडू फिटनेसला बगल देताना पाहायला मिळतात. मात्र यापुढे फिटनेसच्या बाबतीत ढिलेपणा बीसीसीआय अजिबात चालवून घेणार नाही. बीसीसीआयने आता खेळाडूंच्या फिटनेस संदर्भात काही नवीन नियम आणले असून त्यांचं पालन करणं खेळाडूंसाठी बंधनकारक असेल.
बीसीसीआयने भारतीय क्रिकेट खेळाडूंसाठी फिटनेस संदर्भात काही नवीन मानक निश्चित केली आहेत. त्यामुळे खेळाडूंसाठी फिटनेस टेस्ट पास करणं हे आधीपेक्षा जास्त अवघड बनलं आहे. इंग्लंड आणि आयर्लंड दौऱ्यात भारतीय खेळाडूंची खराब फिटनेस समोर आली होती. ज्यामुळे खूप कॅच सुद्धा सुटले होते. मात्र आता टीम इंडियाच्या खेळाडूंना त्यांची फिटनेस सिद्ध करण्यासाठी दोन स्टेजमध्ये फिटनेस टेस्ट पास करावी लागेल. ब्रॉन्को टेस्ट ऐवजी 2 किलोमीटर धाव सुद्धा पूर्ण करावी लागेल. बीसीसीआयने हा निर्णय तेव्हा घेतला जेव्हा बोर्डाचेसदस्य हे फिजिओ कमलेश जैनच्या कामाने खुश नाहीत. कारण खेळाडू वारंवार दुखापतग्रस्त होत असून त्यांची फिटनेस हे लागोपाठ ढासळत आहे.
बीसीसीआयने खेळाडूंसाठी दोन किलोमीटरची शर्यत बंधनकारक केली असून यात खेळाडूंना कमीतकमी दोन किलोमीटरची शर्यत पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यासाठी सेंटर ऑफ एक्सीलेंसने 9 ते 10 मिनटं टाइम लिमिट सेट केलं आहे. 10 मिनिटात खेळाडूंना 2 किलोमीटर धाव पूर्ण करावी लागते.
भारतीय क्रिकेटमध्ये ब्रॉन्को फिटनेस टेस्टची सुरुवात ही एड्रियन ली रॉक्सने केली होती. यासाठी 0-60 मीटरचं अंतरात 4 मार्क लावले जाणार असून याच अंतरादरम्यान खेळाडूंना 5 सेट पूर्ण करावे लागतील. यामुळे एकूण 1200 मीटरचे अंतर कापले जाते. खेळाडूंना 1200 मीटरची ही 'शटल रन' (shuttle run) सलग पाच सेटमध्ये, कोणत्याही विश्रांती शिवाय, पूर्ण करावी लागते.
पहिले ब्रॉन्को टेस्ट पूर्ण करण्यासाठी 6 मिनिटांचा वेळ असायचा. मात्र आता त्याला कमी करून 5 मिनट 15 सेकंदापासून ते 5 मिनट 20 सेकंद करण्यात आलं आहे. खेळाडूंची ही फिटनेस टेस्ट अजूनच कठीण करण्यात आली असून ब्रॉन्को टेस्ट पूर्ण करून लगेचच 2 किलोमीटरची शर्यत खेळाडूंना पूर्ण करावी लागणार आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार काही खेळाडूंना फिटनेस टेस्टसाठी सोपं टार्गेट दिलं जायचं. सांगण्यात यायचं की सेंटर ऑफ एक्सीलेंसचे स्टाफ नितीशकुमार रेड्डी आणि हर्षित राणा यांना पूर्णपणे फिट नसताना सुद्धा फिटनेस क्लिअरन्स द्यायचे. हर्षित राणाचं वैवाज हे 97 किलो पर्यंत पोहोचलं होतं, मात्र आता बीसीसीआयने स्पष्ट केलं की हर्षित राणाचं वजन आता 96 किलो असायला हवं.