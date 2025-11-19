English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कॅप्टन शुभमन गिल दुसऱ्या टेस्टमध्ये खेळणार की नाही? बीसीसीआयने दिली महत्वाची माहिती

IND VS SA Test Cricket : गुवाहाटीच्या स्टेडियमवर 22 नोव्हेंबर पासून  भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका दुसरा टेस्ट सामना खेळवला जाणार आहे.  कर्णधार शुभमन गिल दुखापतीमुळे दुसऱ्या सामन्यात खेळणार की नाही याबाबत अजूनही शंका आहे. याबाबत बीसीसीआयने अपडेट्स दिले आहेत. 

पूजा पवार | Updated: Nov 19, 2025, 09:32 PM IST
कॅप्टन शुभमन गिल दुसऱ्या टेस्टमध्ये खेळणार की नाही? बीसीसीआयने दिली महत्वाची माहिती
(Photo Credit : Social Media)

IND VS SA Test Cricket : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात असून यातील पहिला सामना हा कोलकाताच्या ईडन गार्डन स्टेडियमवर खेळवला गेला. यात सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी साऊथ आफ्रिकेने टीम इंडियावर 30 धावांनी विजय मिळवला. ज्यामुळे साऊथ आफ्रिकेने सीरिजमध्ये 1-0 ने आघाडी घेतली आहे. मागील 15 वर्षांनी दक्षिण आफ्रिकेने भारतात प्रथमच टेस्ट सामन्यात विजय मिळवला. या सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी टीम इंडियाचा (Team India) कर्णधार शुभमन गिल (Shubman Gill) याच्या मानेला दुखापत झाल्याने तो पहिल्या डावात रिटायर्ड हर्ट होऊन बाहेर पडला होता, त्यानंतर तो पुन्हा मैदानात आला नाही. आता गिल गुवाहाटी येथे खेळल्या जाणाऱ्या दुसऱ्या सामन्यात खेळणार की नाही याबाबत अजूनही शंका आहे. तेव्हा बुधवारी स्वतः बीसीसीआयने शुभमन गिलच्या तब्येतीविषयी महत्वाची माहिती शेअर केली आहे. 

काय म्हणालं बीसीसीआय?

बीसीसीआयने बुधवारी एक पोस्ट शेअर करून म्हटलं की, 'दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कोलकाता टेस्टच्या दुसऱ्या दिवशी टीम इंडियाचा कर्णधार शुभमन गिलच्या मानेला दुखापत झाली आणि दिवसाचा खेळ संपल्यानंतर त्याला तपासणीसाठी रुग्णालयात नेण्यात आले. त्याला निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आले आणि दुसऱ्या दिवशी त्याला डिस्चार्ज देण्यात आला. शुभमन वैद्यकीय उपचारांना चांगला प्रतिसाद देत आहे आणि 19 नोव्हेंबर 2025 रोजी तो संघासह गुवाहाटीला जाणार आहे. बीसीसीआयच्या मेडिकल टीमकडून त्याची देखरेख सुरू राहील आणि त्यानुसार दुसऱ्या टेस्टमध्ये त्याच्या सहभागाचा निर्णय घेतला जाईल'.

कधी सुरु होणार दुसरी टेस्ट?

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात असून यात दक्षिण आफ्रिकेने पहिला सामना जिंकल्यामुळे त्यांनी सीरिजमध्ये 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. आता गुवाहाटीच्या स्टेडियमवर 22 नोव्हेंबर पासून दुसरा टेस्ट सामना खेळवला जाणार आहे. यात भारताने विजय मिळवला नाही तर ते सीरिज गमावतीलच पण त्यांना वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या पॉईंट्स टेबलमध्ये सुद्धा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा : भारत - पाकिस्तान सामना होणार नाही पण...., ICC पुरुष वर्ल्ड कपचं शेड्युल जाहीर

शुभमन गिलला अशी झाली दुखापत?

वॉशिंग्टन सुंदरच्या रूपात टीम इंडियाची दुसरी विकेट पडल्यावर स्कोअर 75 धावांवर 2 विकेट असा होता. यावेळी कर्णधार शुभमन गिल चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करण्यासाठी आला. त्याने ३ बॉलचा सामना केला यात तो 4 धावा करू शकला. मात्र त्यानंतर तो रिटायर हर्ट होऊन बाहेर पडला. सायमन हार्मरविरुद्ध दोन चेंडूंचा बचाव केल्यानंतर, शुभमनने तिसऱ्या बॉलवर एक चौकार मारला, परंतु त्यानंतर त्याच्या मानेला दुखापत झाली. तेव्हा वेदनेने त्रस्त होऊन, शुभमन गिलने खेळ थांबवून मैदानाबाहेर जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर पहिल्या सामन्यातूनच गिल बाहेर पडला. शुभमन गिल जर दुखापतीमुळे खेळू शकला नाही तर नितीश कुमार रेड्डीला त्याच्या जागी साधी मिळू शकते. 

FAQ : 

शुभमन गिलला कशी झाली दुखापत? 

शुभमन गिलला सायमन हार्मरविरुद्ध दोन चेंडूंचा बचाव केल्यानंतर, तिसऱ्या बॉलवर एक चौकार मारल्यानंतर मानेला दुखापत झाली.

शुभमन गिल दुसऱ्या टेस्टमध्ये खेळणार का? 

बीसीसीआइच्या मेडिकल टीमकडून त्याची देखरेख सुरू राहील आणि त्यानुसार दुसऱ्या टेस्टमध्ये त्याच्या सहभागाचा निर्णय घेतला जाईल.

शुभमन गिलच्या जागी कोणाला मिळणार संधी?

शुभमन गिल जर दुखापतीमुळे खेळू शकला नाही तर नितीश कुमार रेड्डीला त्याच्या जागी साधी मिळू शकते. 

About the Author
Tags:
Shubman GillInd vs SAtest cricketmarathi newsCricket News

