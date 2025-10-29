English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Shreyas Iyer Injury Update: मंगळवारी पुन्हा करण्यात आले स्कॅन, आता कशी आहे श्रेयसची तब्येत? BCCI ने दिली मोठी अपडेट

Shreyas Iyer Injury Update:  श्रेयस अय्यरला सिडनी वनडेमध्ये फिल्डिंग करताना गंभीर दुखापत झाली होती. त्याच्यावर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. श्रेयसच्या फॅन्सना त्याची तब्येतीबाबत काळजी आहे. असं असताना आता बीसीसीआयने यासंदर्भात महत्वाचे अपडेट्स दिले. 

पूजा पवार | Updated: Oct 29, 2025, 07:23 AM IST
(Photo Credit : Social Media)

Shreyas Iyer Injury Update: भारताचा स्टार क्रिकेटर श्रेयस अय्यर सध्या दुखापतग्रस्त आहे. 25 ऑक्टोबर रोजी भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील वनडे सीरिजमधील सिडनी येथे झालेल्या शेवटच्या सामन्यात फिल्डिंग करत असताना श्रेयसला दुखापत झाली होती. श्रेयस अय्यरला कॅच पकडताना बरगडीला झालेल्या दुखापतीमुळे अंतर्गत रक्तस्त्राव झाला होता. ही दुखापत झाल्यावर श्रेयसची अवस्था एवढी गंभीर होती की श्रेयसला तात्काळ उपचारांसाठी आयसीयूमध्ये हलवण्यात आलं. मंगळवारी बीसीसीआयने त्याच्या तब्येतीबाबत महत्वाच्या अपडेट्स दिल्या आहेत. 

BCCI ने काय सांगितलं?

मंगळवारी सकाळी श्रेयस अय्यरची प्रकृती स्थिर असून त्याला आयसीयूमधून वाॅर्डमध्ये शिफ्ट करण्यात आल्याची माहिती मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर आली होती. आता बीसीसीआयने मंगळवारी संध्याकाळी अय्यरच्या तब्येतीची अपडेट दिली. त्यांनी म्हटले की, '25 ऑक्टोबर रोजी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या वनडे सामन्यादरम्यान श्रेयस अय्यरच्या दुखापत झाली होती, ज्यामुळे प्लीहाला दुखापत होऊन अंतर्गत रक्तस्त्राव झाला होता. जखम लगेचच ओळखण्यात आली आणि  उपचार करून रक्तस्त्राव लगेच थांबवण्यात आला. आता श्रेयसची प्रकृती स्थिर आहे आणि तो अजूनही निरीक्षणाखाली आहे. मंगळवार, 28 ऑक्टोबर रोजी केलेल्या रिपीट स्कॅनमध्ये लक्षणीय सुधारणा दिसून आली आहे आणि आता श्रेयस बरा होण्याच्या मार्गावर आहे. बीसीसीआयची वैद्यकीय टीम, सिडनी आणि भारतातील तज्ञांशी सल्लामसलत करून, त्याच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवेल'.

श्रेयसला आयसीयूमध्ये केलं होत दाखल : 

दुखापत गंभीर स्वरुपाची असून आता त्याला अतिदक्षता विभागात (आयसीयू) दाखल करण्यात आलं आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या सामन्यादरम्यान श्रेयस अय्यरला बरगडीच्या दुखापतीमुळे अंतर्गत रक्तस्त्राव झाल्याची माहिती समोर आली आहे. श्रेयस मैदानातून ड्रेसिंग रूममध्ये परतल्यानंतर, अय्यरच्या शरीराचे तापमान, नाडीचा वेग आणि रक्तदाबात चढ-उतार होत असल्याचं लक्षात आलं. त्याला श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागल्यानंतर, बीसीसीआयच्या वैद्यकीय पथकाने त्याला ताबडतोब रुग्णालयात नेले. सूत्राने सांगितले की, 'टीमचे डॉक्टर आणि फिजिओने कोणताही धोका न पत्करण्याची भूमिका स्वीकारली. त्याला लगेच रुग्णालयात नेण्यात आलं. त्याची प्रकृती स्थिर आहे. परंतु ही दुखापत श्रेयससाठी प्राणघातक ठरु शकली असती. तो खूप सक्षम, कणखर आहे आणि तो लवकरच बरा होईल'. 

श्रेयसला दुखापत कशी झाली?

सिडनी वनडेमध्ये 34 व्या ओव्हरला हर्षित राणाने चौथा बॉल टाकला. एलेक्स कॅरीने समोरच्या दिशेला शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला पण बॉल बॅटच्या किनाऱ्याला लागून मागच्या दिशेने गेली. बॅकवर्ड शॉर्ट लेगवर उभ्या असलेल्या श्रेयस अय्यरला मागे धावावे लागले, त्याने मागे धावताना एक शानदार झेल घेतला पण जमिनीवर पडल्याने तो जखमी झाला. त्यानंतर त्याला वेदना होत होत्या आणि फिजिओने येऊन त्याला मैदानाबाहेर काढले. रोहित शर्मा (121) आणि विराट कोहली (74) यांनी नाबाद खेळी करत भारताला 9 विकेट्सनी विजय मिळवून दिला. मात्र ऑस्ट्रेलियाने 2-1 ने आघाडी घेऊन सीरिज  जिंकली. 

 

