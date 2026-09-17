/पंचांच्या खिशात अधिक पैसे! आता एका सामन्यात मिळणार दुप्पट फी, BCCIची मोठी घोषणा

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) हे जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट मंडळ आहे. बीसीसीआय वेळोवेळी आपल्या नियमांमध्ये बदलही करते. जय शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली बीसीसीआयने मोठा निर्णय घेतला होता तो म्हणजेच महिला आणि पुरुषांचे वेतन हे समान असणे गरजेचे आहे. या निर्णयानंतर महिला क्रिकेटचे चित्र बदलले आणि एवढेच नाही तर महिला क्रिकेटची प्रगती देखील वेगाने झाली आहे. आता बीसीसीआयने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. वेतन वाढवण्याचा निर्णय हा आाता मात्र, खेळाडूंसाठी नसून पंचांसाठी आहे. बीसीसीआयने काय निर्णय घेतला आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
बीसीसीआयने आता एक मोठा निर्णय घेतला आहे, तो म्हणजेच अंपायरसाठी. बीसीसीआयने पंचांना महत्त्वपूर्ण भेट दिली आहे, सर्व देशांतर्गत पंचांचे मानधन दुप्पट करण्यात आले आहे. 11 ऑक्टोबरला रणजी ट्रॅाफीचा नवा सिझन सुरु होणार आहे, हा नियम त्या स्पर्धेपासून लागू होईल. बीसीसीआयने पंचांची 'अ', 'ब', 'क' आणि 'ड' अशा चार श्रेणींमध्ये विभागणी केली आहे. 'अ' आणि 'ब' श्रेणीतील पंच वरिष्ठ देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये, तर 'क' आणि 'ड' श्रेणीतील पंच कनिष्ठ स्पर्धांमध्ये पंचगिरी करतील.
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बीसीसीआयने पंचांसाठी नवे नियम लागू केले आहेत, या नवीन नियमांनुसार, पंचांना आता लीग सामन्यांसाठी प्रतिदिन 40,000 रुपये मिळतील. याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या पंचाने रणजी ट्रॉफीमध्ये काम पाहिले, तर त्यांना प्रतिदिन 40,000 रुपये या दराने 1,60,000 रुपये दिले जातील. याव्यतिरिक्त, नॉकआऊट सामन्यांमध्ये पंचगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना प्रतिदिन 50,000 ते 60,000 रुपये मिळतील. बीसीसीआयने पंचांचे मानधन दुप्पट करून त्यांच्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण बदल घडवला आहे. आयपीएलमध्येही पंचांना भरघोस पगार मिळतो. आयसीसी एलिट पॅनेलच्या पंचांना प्रति सामना अंदाजे 3,00,000 ते 4,00,000 रुपये मिळतात.
रणजी ट्रॅाफी स्पर्धेला 11 ऑक्टोबर ते 28 जानेवारी 2027 पर्यत सुरु असणार आहे. प्लेट गटचा फायनलचा सामना हा 24 ते 28 जानेवारी यादरम्यान खेळवला जाणार आहे, मागील सिझनमध्ये जम्मू आणि काश्मिरने उत्कृष्ट कामगिरी करत ट्रॅाफी नावावर केली होती. इतिहासात पहिल्यांदाच जम्मू आणि काश्मीरने रणजी ट्रॉफी जिंकली होती.