राजस्थान रॅायल्सच्या मॅनेजरला BCCI ने धरलं धारेवर! 'फोन स्कँडल' प्रकरणी सुनावली कठोर शिक्षा

आयपीएल 2026 मधील एक घटना मागील काही दिवसांपासून चर्चेचा विषय आहे. सोशल मिडियावर राजस्थान रॅायल्सचे मॅनेजर यांचा एक फोटो व्हायरल होत आहे. यामध्ये ते चालू सामन्यामध्ये मोबाईल चालवताना पाहायला मिळाले. मागील काही दिवसांपासून यावर क्रिकेट चाहत्यांनी मोठ्या प्रमाणात टीका केली आहे. त्याचबरोबर राजस्थान रॉयल्सचे मॅनेजर रोमी भिंदर यांना सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात ट्रोल देखील करण्यात येत होते. आता या वादासंदर्भात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. राजस्थान रॉयल्सचे मॅनेजर रोमी भिंदर यांच्या या वादाची बरीच चर्चा झाल्यानंतर आता बीसीसीआयने त्यांना कठोर शिक्षा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या फोटोमध्ये राजस्थान रॉयल्सचे मॅनेजर रोमी भिंदर यांच्यासोबत वैभव सूर्यवंशी हा देखील पाहायला मिळाला पण त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.
क्रिकबझने दिलेल्या माहितीनुसार राजस्थान रॉयल्सचे मॅनेजर रोमी भिंदर यांच्यावर बीसीसीआयने मोठी कारवाई केली आहे. राजस्थान रॉयल्सचे मॅनेजर रोमी भिंदर यांच्यावर बीसीसीआयच्या भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने (ASCU) यांना पत्र पाठवले आहे आणि त्यांच्यावर लावण्यात आलेले भ्रष्टाचाराचे सर्व आरोप हे आता रद्द करण्यात आले आहेत. पण त्यांनी चालू सामन्यामध्ये मोबाईल फोन वापरल्याबद्दल त्यांना ताकीद देण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे तर त्याच्यावर 1 लाखाचा दंड देखील ठोठावण्यात आला आहे.
हे प्रकरण चर्चेत आल्यानंतर बीसीसीआयने मॅनेजर रोमी भिंदर यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. पण आता त्यांना या सर्व आरोपांमधून निर्दोष ठरवण्यात आले आहे. नोटीसमध्ये असेही सांगण्यात आले आहे की, ही घटना जेव्हा घडली तेव्हा वैभव सूर्यवंशी हा त्याच्या मोबाईलमध्ये पाहत असातानाचा हा फोटो आहे. यावेळी तो देखील त्याच ठिकाणी उपस्थित होता. पण आता बीसीसीआयने या युवा खेळाडूवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही.
JUST IN
Cricbuzz can confirm that Rajasthan Royals' manager Romi Bhinder has been cleared by the ACSU
A letter was sent to RR informing them of the decision
He has been warned and fined
No word on Vaibhav Sooryavanshi
— Cricbuzz (@cricbuzz) April 17, 2026
राजस्थान रॉयल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु यांच्यामध्ये 10 एप्रिल रोजी सामना पार पडला. या सामन्यादरम्यान राजस्थानचा संघ फलंदाजी करत असताना वैभव सूर्यवंशी हा बाद झाल्यानंतर मॅनेजर रोमी भिंदर यांच्यासोबत बसलेला असताना मॅनेजर रोमी भिंदर हे फोन वापरताना कॅमेरामध्ये कैद झाले आहे. बीसीसीआयच्या नियमांनुसार कोणत्याही खेळाडू किंवा संघ व्यवस्थापकांना डगआऊटमध्ये फोन बाळगण्याची परवानगी नाही आहे. यामुळेच या घटनेची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर असे समोर आले आहे की मॅनेजर रोमी भिंदरची प्रकृती ठीक नसल्यामुळे त्याने बीसीसीआयकडे परवानगी मागितली होती.