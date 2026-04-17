English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • राजस्थान रॅायल्सच्या मॅनेजरला BCCI ने धरलं धारेवर! फोन स्कँडल प्रकरणी सुनावली कठोर शिक्षा

राजस्थान रॅायल्सच्या मॅनेजरला BCCI ने धरलं धारेवर! 'फोन स्कँडल' प्रकरणी सुनावली कठोर शिक्षा

भिंदरने आपल्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे डॉक्टरांच्या संपर्कात राहण्यासाठी बीसीसीआयकडून फोन वापरण्याची परवानगी घेतली होती. डगआऊटमध्ये फोन वापरल्याबद्दल राजस्थान रॉयल्सचे व्यवस्थापक रोमी भिंदर यांना बीसीसीआयने 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. 

Updated: Apr 17, 2026, 07:19 PM IST
राजस्थान रॅायल्सच्या मॅनेजरला BCCI ने धरलं धारेवर! 'फोन स्कँडल' प्रकरणी सुनावली कठोर शिक्षा

आयपीएल 2026 मधील एक घटना मागील काही दिवसांपासून चर्चेचा विषय आहे. सोशल मिडियावर राजस्थान रॅायल्सचे मॅनेजर यांचा एक फोटो व्हायरल होत आहे. यामध्ये ते चालू सामन्यामध्ये मोबाईल चालवताना पाहायला मिळाले. मागील काही दिवसांपासून यावर क्रिकेट चाहत्यांनी मोठ्या प्रमाणात टीका केली आहे. त्याचबरोबर राजस्थान रॉयल्सचे मॅनेजर रोमी भिंदर यांना सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात ट्रोल देखील करण्यात येत होते. आता या वादासंदर्भात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. राजस्थान रॉयल्सचे मॅनेजर रोमी भिंदर यांच्या या वादाची बरीच चर्चा झाल्यानंतर आता बीसीसीआयने त्यांना कठोर शिक्षा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या फोटोमध्ये राजस्थान रॉयल्सचे मॅनेजर रोमी भिंदर यांच्यासोबत वैभव सूर्यवंशी हा देखील पाहायला मिळाला पण त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. 

Add Zee News as a Preferred Source

बीसीसीआयने केली मोठी कारवाई

क्रिकबझने दिलेल्या माहितीनुसार राजस्थान रॉयल्सचे मॅनेजर रोमी भिंदर यांच्यावर बीसीसीआयने मोठी कारवाई केली आहे. राजस्थान रॉयल्सचे मॅनेजर रोमी भिंदर यांच्यावर बीसीसीआयच्या भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने (ASCU) यांना पत्र पाठवले आहे आणि त्यांच्यावर लावण्यात आलेले भ्रष्टाचाराचे सर्व आरोप हे आता रद्द करण्यात आले आहेत. पण त्यांनी चालू सामन्यामध्ये मोबाईल फोन वापरल्याबद्दल त्यांना ताकीद देण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे तर त्याच्यावर 1 लाखाचा दंड देखील ठोठावण्यात आला आहे. 

हेही वाचा - KKR vs GT : अजिंक्य रहाणे पहिल्या विजयाच्या शोधात! केकेआरच्या या खेळाडूचा होणार पत्ता कट, कशी असेल दोन्ही संघाची Playing 11?

बीसीसीआयची राजस्थानच्या मॅनेजरला नोटीस

हे प्रकरण चर्चेत आल्यानंतर बीसीसीआयने मॅनेजर रोमी भिंदर यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. पण आता त्यांना या सर्व आरोपांमधून निर्दोष ठरवण्यात आले आहे. नोटीसमध्ये असेही सांगण्यात आले आहे की, ही घटना जेव्हा घडली तेव्हा वैभव सूर्यवंशी हा त्याच्या मोबाईलमध्ये पाहत असातानाचा हा फोटो आहे. यावेळी तो देखील त्याच ठिकाणी उपस्थित होता. पण आता बीसीसीआयने या युवा खेळाडूवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. 

वाचा संपूर्ण प्रकरण

राजस्थान रॉयल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु यांच्यामध्ये 10 एप्रिल रोजी सामना पार पडला. या सामन्यादरम्यान राजस्थानचा संघ फलंदाजी करत असताना वैभव सूर्यवंशी हा बाद झाल्यानंतर मॅनेजर रोमी भिंदर यांच्यासोबत बसलेला असताना मॅनेजर रोमी भिंदर हे फोन वापरताना कॅमेरामध्ये कैद झाले आहे. बीसीसीआयच्या नियमांनुसार कोणत्याही खेळाडू किंवा संघ व्यवस्थापकांना डगआऊटमध्ये फोन बाळगण्याची परवानगी नाही आहे. यामुळेच या घटनेची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर असे समोर आले आहे की मॅनेजर रोमी भिंदरची प्रकृती ठीक नसल्यामुळे त्याने बीसीसीआयकडे परवानगी मागितली होती. 

About the Author
Tags:
IPL 2026rajasthan royalsRRcricket

इतर बातम्या

'...याची किंमत मोजावी लागली', हार्दिक पांड्याने स...

स्पोर्ट्स