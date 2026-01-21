English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
BCCI ला मोठा आर्थिक ‘बूस्ट’! IPL 2026 साठी 27000000000 चा नवा पार्टनर, कोणाची एन्ट्री होणार?

Gemini in IPL 2026:  इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) सुरू होण्यापूर्वी बीसीसीआयने आधीच एक मोठा षटकार मारला आहे. बीसीसीआय 270 कोटी किमतीचा एक मोठा प्रायोजकत्व करार केला आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 21, 2026, 10:08 AM IST
BCCI IPL 2026 Gemini AI Sponsorship Deal: इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2026 सुरू होण्याआधीच बीसीसीआय (BCCI) ने एक मोठा मास्टरस्ट्रोक खेळला आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने Google च्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म  (AI) Gemini सोबत तब्बल 270 कोटी रुपयांचा स्पॉन्सरशिप करार केला आहे. ही भागीदारी पुढील तीन वर्षांसाठी असणार असून, यामुळे IPL ची जागतिक ब्रँड व्हॅल्यू आणखी मजबूत होण्याची शक्यता आहे. या कराराची खास बाब म्हणजे, जिथे विमेन्स प्रीमियर लीग (WPL) ला ChatGPT पाठिंबा देत आहे, तिथे पुरुषांची IPL स्पर्धा Google Gemini सोबत जोडली गेली आहे. म्हणजेच आता क्रिकेटच्या मैदानाबरोबरच तंत्रज्ञानाच्या पातळीवरही जगातील दोन आघाडीचे AI प्लॅटफॉर्म एकमेकांसमोर असतील. BCCI मधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, ही डील केवळ आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर नाही, तर प्रेक्षकांचा सामना पाहण्याचा अनुभव पूर्णपणे बदलणारी ठरणार आहे.

IPL 2026 मध्ये दिसणार तंत्रज्ञानाची नवी झलक

IPL 2026 ची सुरुवात 26 मार्चपासून होणार असून अंतिम सामना 31 मे रोजी खेळवला जाणार आहे. टाटा ग्रुप आधीच टायटल स्पॉन्सर म्हणून जोडलेला आहे आणि आता Gemini AI च्या आगमनामुळे स्पर्धेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा नवा रंग भरणार आहे.

याआधी सरकारकडून ऑनलाइन गेमिंग संदर्भातील विधेयक आल्यानंतर Dream11 च्या स्पॉन्सरशिपवर परिणाम झाला होता. त्यानंतर BCCI ला भारतीय संघाच्या जर्सीसाठीही नवीन प्रायोजक शोधावा लागला होता, ज्यामध्ये Apollo Tyres ने बाजी मारली. अशा पार्श्वभूमीवर Gemini सोबतचा हा करार BCCI साठी खूपच महत्त्वाचा मानला जात आहे.

WPL मध्ये आधीच ChatGPT ची साथ

नोव्हेंबर महिन्यात जेव्हा WPL साठी ChatGPT सोबतच्या भागीदारीची घोषणा झाली होती, तेव्हा BCCI चे सचिव देवजित सैकिया यांनी या कराराचे महत्त्व अधोरेखित केले होते. त्यांच्या मते, तंत्रज्ञानाच्या मदतीने लीगला नवे आयाम मिळतील आणि चाहत्यांना सामना अनुभवण्याची पद्धत पूर्णपणे वेगळी वाटेल.

एकीकडे मैदानावर क्रिकेटचा थरार, तर दुसरीकडे AI च्या ताकदीची झलक IPL 2026 केवळ खेळापुरती मर्यादित न राहता तंत्रज्ञानाचा महोत्सव ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

