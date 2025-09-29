English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भारताने जिंकलेला आशिया चषक घेऊन गेलेल्या PCB अध्यक्ष मोहसिन नक्वींना भारताचा इशारा; 'लवकरात लवकर...'

Asia Cup 2025: रविवारी आशिया कप 2025 चे विजेतेपद जिंकल्यानंतर टीम इंडियाला ट्रॉफी आणि पदकांसह आनंद साजरा करता आला नाही. खरं तर, आशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) चे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी  हे आशिया कप २०२५ चा ट्रॉफी आणि टीम इंडियाच्या खेळाडूंची पदके घेऊन निघून गेले. यावर त्यांना आता ताकीद देण्यात आली आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 29, 2025, 10:11 AM IST
 BCCI Issues Warning To Mohsin Naqvi , Asia Cup 2025: आशिया कप 2025 चा किताब जिंकूनही टीम इंडियाला विजयोत्सव साजरा करता आला नाही. कारण, एशियन क्रिकेट कौन्सिल (ACC) आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) अध्यक्ष मोहसिन नकवी यांनी सामना संपताच भारताची जिंकलेली ट्रॉफी आणि खेळाडूंना मिळणारी मेडल्स घेऊन पळ काढला. या प्रकारानंतर मोठा गदारोळ माजला असून बीसीसीआयने मोहसिन मोहसिन नक्वीला ‘लास्ट वॉर्निंग’ देत ट्रॉफी आणि मेडल्स तातडीने परत करण्याची मागणी केली आहे.

मोहसिन नक्वींची विचित्र कृती

फायनलमध्ये पाकिस्तानवर 5 गडी राखून मात करून भारताने नवव्यांदा आशिया कप आपल्या नावावर केला. मात्र ट्रॉफी स्वीकारताना टीम इंडियाने मोहसिन नक्वींकडून ती न घेण्याचा निर्णय घेतला. खेळाडू अमिरात क्रिकेट बोर्डाचे उपाध्यक्ष खालिद अल जरोनी यांच्याकडून ट्रॉफी घ्यायला तयार होते. पण नक्वींनी त्याला अडथळा आणत ट्रॉफी व मेडल्स स्वतःकडे ठेवून हॉटेलमध्ये नेले. पाकिस्तानचे अंतर्गत व्यवहार मंत्री असलेले नकवी यापूर्वी भारताविरोधात वादग्रस्त विधाने करत आले आहेत.

बीसीसीआयची कडक भूमिका

बीसीसीआय सचिव देवजीत सैकिया यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “भारताने ACC चेअरमनकडून ट्रॉफी न घेण्याचा विचारपूर्वक निर्णय घेतला होता. मात्र नक्वींना मेडल्स आणि ट्रॉफी घेऊन जाण्याचा कोणताही अधिकार नाही. ही क्रीडाभावनेला विरोध करणारी कृती आहे. आम्ही अपेक्षा करतो की भारताची ट्रॉफी आणि मेडल्स तातडीने परत दिली जातील.” त्यांनी पुढे सांगितले की, जर ट्रॉफी परत न आली तर नोव्हेंबरमधील आयसीसीच्या बैठकीत बीसीसीआय या विषयावर अधिकृतरीत्या विरोध नोंदवेल.

 

मैदानावरही पाकिस्तानला उत्तर

सैकिया म्हणाले, “आपल्या जवानांनी सीमेवर ताकद दाखवली, आता टीम इंडियाने दुबईच्या मैदानावर पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर दिलं. हा क्षण भारतीय क्रिकेटसाठी ऐतिहासिक आहे. काही देशांकडून होत असलेल्या बिनबुडाच्या कारवायांना हे योग्य उत्तर आहे.

 

भारताने पाकिस्तानला धूळ चारत आशिया कपचे विजेतेपद पटकावले असले तरी ट्रॉफी आणि मेडल्स परत मिळावेत, यासाठी बीसीसीआयने कडक पावलं उचलली आहेत.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

