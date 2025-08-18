एक नाही दोन संघांची होणार घोषणा, 24 तासांपूर्वी BCCI ने बदलला प्लॅन, दोन वेगवेगळे कर्णधार निवडणार

BCCI : आशिया कप 2025 साठी (Asia Cup 2025) लवकरच भारतीय संघाची घोषणा होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार बीसीसीआय 19 ऑगस्ट रोजी टीम इंडियाची घोषणा करेल. पण मीडिया रिपोर्ट्सनुसार 19 ऑगस्टला एक नाही तर दोन संघांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही संघांचे कर्णधार सुद्धा वेगवेगळे असतील. त्यामुळे भारतीय क्रिकेट फॅन्ससाठी 19 ऑगस्ट ही तारीख डबल रोमांचक असणारी असेल. यासोबत बीसीसीआयने घेतलेले काही कठोर निर्णय सुद्धा सर्वां समोर येतील.
पीटीआयच्या रिपोर्टनुसार बीसीसीआय 19 ऑगस्ट रोजी आशिया कप 2025 साठी टीम इंडियाची घोषणा करणार आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्ट्सनुसार बीसीसीआय मंगळवारी आशिया कप 2025 साठी पुरुष संघासोबत महिला वर्ल्ड कप 2025 साठी सुद्धा भारतीय संघाची घोषणा करेल. महिला वर्ल्ड कप 30 सप्टेंबर पासून सुरु होणारं आहे. भारतीय महिला संघाचा प्रॅक्टिस कॅम्प सुद्धा सुरु होणार आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार 19 ऑगस्ट रोजी चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर पत्रकार परिषद घेऊन भारतीय संघाची घोषणा करतील. यात आशिया कपसाठी सुद्धा पुरुष संघाची घोषणा केली जाणार असून महिला वनडे वर्ल्ड कपसाठी महिला संघाची घोषणा केला जाणार आहे.
भारतीय महिला संघाला वनडे वर्ल्ड कपपूर्वी ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध वनडे सामना खेळायचा आहे. या सीरिजची सुरुवात 14 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. ही सीरिज टीम इंडियासाठी वर्ल्ड कपपूर्वी अग्निपरीक्षेपेक्षा कमी नसेल. मुंबईतील हवामान 19 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या बीसीसीआयच्या पत्रकार परिषदेत अडथळा आणू शकते. मुंबईत मुसळधार पावसामुळे, 19 ऑगस्ट रोजी लोकांना घरातच राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
