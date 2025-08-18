English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
एक नाही दोन संघांची होणार घोषणा, 24 तासांपूर्वी BCCI ने बदलला प्लॅन, दोन वेगवेगळे कर्णधार निवडणार

मंगळवार 19 ऑगस्ट रोजी बीसीसीआय भारतीय संघाची घोषणा करण्यासाठी पत्रकार परिषद घेणार आहे. मात्र विशेष म्हणजे यात एका नाही तर दोन संघांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. 

पूजा पवार | Updated: Aug 18, 2025, 08:55 PM IST
(Photo Credit - Social Media)

BCCI : आशिया कप 2025 साठी (Asia Cup 2025) लवकरच भारतीय संघाची घोषणा होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार बीसीसीआय 19 ऑगस्ट रोजी टीम इंडियाची घोषणा करेल. पण मीडिया रिपोर्ट्सनुसार 19 ऑगस्टला एक नाही तर दोन संघांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही संघांचे कर्णधार सुद्धा वेगवेगळे असतील. त्यामुळे भारतीय क्रिकेट फॅन्ससाठी 19 ऑगस्ट ही तारीख डबल रोमांचक असणारी असेल. यासोबत बीसीसीआयने घेतलेले काही कठोर निर्णय सुद्धा सर्वां समोर येतील. 

बीसीसीआयची पत्रकार परिषद : 

पीटीआयच्या रिपोर्टनुसार बीसीसीआय 19 ऑगस्ट रोजी आशिया कप 2025  साठी टीम इंडियाची घोषणा करणार आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्ट्सनुसार बीसीसीआय मंगळवारी आशिया कप 2025 साठी पुरुष संघासोबत महिला वर्ल्ड कप 2025 साठी सुद्धा भारतीय संघाची घोषणा करेल. महिला वर्ल्ड कप 30 सप्टेंबर पासून सुरु होणारं आहे. भारतीय महिला संघाचा प्रॅक्टिस कॅम्प सुद्धा सुरु होणार आहे. 

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार 19 ऑगस्ट रोजी चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर पत्रकार परिषद घेऊन भारतीय संघाची घोषणा करतील. यात आशिया कपसाठी सुद्धा पुरुष संघाची घोषणा केली जाणार असून महिला वनडे वर्ल्ड कपसाठी महिला संघाची घोषणा केला जाणार आहे. 

भारतीय महिला संघाला वनडे वर्ल्ड कपपूर्वी ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध वनडे सामना खेळायचा आहे. या सीरिजची सुरुवात 14 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. ही सीरिज टीम इंडियासाठी वर्ल्ड कपपूर्वी अग्निपरीक्षेपेक्षा कमी नसेल. मुंबईतील हवामान 19 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या बीसीसीआयच्या पत्रकार परिषदेत अडथळा आणू शकते. मुंबईत मुसळधार पावसामुळे, 19 ऑगस्ट रोजी लोकांना घरातच राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

FAQ : 

1. कोणत्या दोन संघांची घोषणा होणार आहे?
आशिया कप 2025 साठी पुरुष संघ आणि महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 साठी महिला संघ अशा दोन संघांची घोषणा होणार आहे.

2. बीसीसीआयची पत्रकार परिषद कोण घेणार आहे?
चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर 19 ऑगस्ट 2025 रोजी पत्रकार परिषद घेऊन संघाची घोषणा करतील.

3. बीसीसीआय कधी भारतीय संघाची घोषणा करणार आहे?
बीसीसीआय 19 ऑगस्ट 2025 रोजी आशिया कप 2025 आणि महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 साठी भारतीय संघाची घोषणा करणार आहे.

