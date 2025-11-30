English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

BCCI हतबल? विराट-रोहितची मनधरणी करण्याशिवाय पर्याय नाही; नेमका प्लॅन काय? क्रिकेटवेड्यांसाठी Good News

Virat Kohli And Rohit Sharma : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सामन्यात टीम इंडियाचा दारुण पराभव झाला. यापराभवानंतर हेड कोच गौतम गंभीर, सिलेक्टर्स आणि टीम इंडियातील खेळाडूंवर टीका केली जातेय. असं असतानाच आता रिपोर्ट्समधून एक महत्वाची माहिती समोर येतेय.   

पूजा पवार | Updated: Nov 30, 2025, 03:21 PM IST
BCCI विराट आणि रोहितची मनधरणी करणार? टेस्टमधून रिटायरमेंट मागे घेण्यास सांगणार? रिपोर्टमध्ये खुलासा
(Photo Credit : Social Media)

Virat Kohli And Rohit Sharma : भारतीय क्रिकेट संघ टेस्ट क्रिकेटमध्ये सध्या चांगली कामगिरी करताना दिसत नाहीये. काही दिवसांपूर्वीच झालेल्या भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) टेस्ट सीरिजमध्ये भारताला घरच्या मैदानावर पराभव स्वीकारावा लागला. एवढंच नाही तर मागील वर्षी न्यूझीलंड विरुद्ध सीरिजमध्ये सुद्धा टीम इंडियाला (Team India) व्हाईट वॉश मिळाला होता. घरच्या मैदानावरच नाही तर परदेशातील मैदानांवर सुद्धा टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेटमध्ये खास कामगिरी करताना दिसत नाहीये. त्यामुळे खेळाडू, हेड कोच आणि सिलेक्टर्स इत्यादी सगळे टीकेचे धनी बनलेत. अशास्थितीत सध्या एका रिपोर्टमध्ये खुलासा करण्यात आलाय की बीसीसीआयकडून अलीकडेच निवृत्त झालेल्या टेस्ट खेळाडूंना देशासाठी पुन्हा टेस्ट फॉरमॅट खेळण्यासाठी राजी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे वृत्त आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

Cricbuzz च्या एका रिपोर्टनुसार, 'असे वृत्त आहे की विराट कोहलीला त्याच्या निवृत्तीचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले जाऊ शकते. माजी कर्णधाराला त्याची टेस्ट फॉरमॅटमधील निवृत्तीबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी संपर्क साधला जाऊ शकतो. रिपोर्टमध्ये असाही दावा करण्यात आला आहे की अलीकडेच निवृत्त झालेले खेळाडू त्यांच्या टेस्ट भविष्याचा पुनर्विचार करण्यास तयार असू शकतात'.

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध लाजिरवाणा पराभव : 

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका दोन सामन्यांच्या टेस्ट सीरिजमध्ये टीम इंडियाला दक्षिण आफ्रिकेने  2-0 ने आघडी घेऊन क्लीन स्वीप दिली. गुवाहाटी टेस्टमध्ये झालेला टीम इंडियाचा 408 धावांनी झालेला पराभव हा भारताच्या टेस्ट इतिहासातील सर्वात मोठा पराभव होता. या लाजिरवाण्या पराभवानंतर हेड कोच गौतम गंभीरने याला 'ट्रांजिशन' असं नाव दिलं. संघात अनुभवाची कमी असल्याचं कारण पुढे केलं. मे 2025 मध्ये इंग्लंड दौऱ्यापूर्वी टीम इंडियाचे दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. तर स्टार गोलंदाज रविचंद्रन अश्विनने ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध टेस्ट सीरिज सुरु असताना त्याच्या मध्यातच टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर करत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला सुद्धा रामराम ठोकला. या तिघांच्या निवृत्तीनंतर, भारताला कोलकाता आणि गुवाहाटी येथे घरच्या मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेकडून पराभव पत्करावा लागला. सीरिजमध्ये संघाची फलंदाजी अत्यंत अपयशी ठरली. कोलकाता येथे, 124 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारत 93 धावांत ऑल आउट झाला होता.

अजित आगरकर अहमदाबाद : 

रिपोर्टमध्ये असं सुद्धा सांगण्यात आलं की, निवड समितीचे चेअरमन अजित आगरकर हे 26  नोव्हेंबर पासून अहमदाबादमध्ये आहेत. ते नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीच्या ग्रुप डी सामन्यांचे पर्यवेक्षण करत आहे. टेस्ट पराभवानंतर सिलेक्टर्सवरती सुद्धा प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. आगरकर आणि गंभीर यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलला स्थानिक क्रिकेटची समज नसणे, लिमिटेड ओव्हरच्या क्रिकेटमधील कामगिरीच्या आधारे रेड-बॉल खेळाडूंची निवड करणे आणि तज्ञांपेक्षा ऑलराऊंडर खेळाडूंना प्राधान्य देणे यासाठी अनेकदा टीकेचा सामना करावा लागला आहे.

विराट कोहलीची टेस्ट कारकीर्द : 

विराट कोहली हा भारताचा सर्वात यशस्वी टेस्ट कर्णधार आहे. त्याच्या नेतृत्वात भारताने 68 टेस्ट सामन्यांमध्ये भारताचे नेतृत्व केले आणि 40 सामने जिंकले, ज्यामुळे त्याची विनिंग टक्केवारी ही 58.82% आहे. कोहलीच्या नेतृत्वाखाली भारताने अनेक महत्वाच्या जिंकल्या आहेत, यात 2018-19 मध्ये ऑस्ट्रेलियात टेस्ट सीरीज आहे. कोहलीने 2014 ते 2022 पर्यंत टेस्ट सामन्यांमध्ये भारतीय संघाची धुरा वाहिली आहे. विराट कोहलीने टेस्ट क्रिकेटमध्ये 123 सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये त्याने 9230 धावा केल्या आहेत. त्याने टेस्ट क्रिकेटमध्ये 30 शतकं आणि 31 अर्धशतकं लगावली. 

हेही वाचा : '2027 चा वर्ल्ड कप....', गुवाहाटीनंतर रांचीमध्येही फॅन्सने गंभीरला केलं ट्रोल, भर मैदानात केला हल्लाबोल

 

रोहित शर्माची टेस्ट  कारकीर्द : 

रोहित शर्माने टेस्ट क्रिकेटमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे आणि त्यांची टेस्ट कारकीर्द खूपच प्रभावशाली ठरली. त्याने 67 टेस्ट मैच खेळले आहेत, ज्यामध्ये 40.57 च्या सरासरीने 4301 धावा केल्या. त्याच्या नावे 12 शतकं आणि 18 अर्धशतकं आहेत. रोहित शर्मा ने टेस्ट सामन्यात  88 षटकार आणि 473 चौकार लगावले.

FAQ : 

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका टेस्ट सीरिजचा निकाल काय होता?
उत्तर: भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका दोन सामन्यांच्या टेस्ट सीरिजमध्ये दक्षिण आफ्रिकेने २-० ने क्लीन स्वीप दिला. गुवाहाटी टेस्टमध्ये भारताचा ४०८ धावांनी पराभव झाला, जो भारताच्या टेस्ट इतिहासातील सर्वात मोठा पराभव आहे.

हेड कोच गौतम गंभीरने दक्षिण आफ्रिका पराभवानंतर काय सांगितले?
उत्तर: गौतम गंभीरने या पराभवाला 'ट्रांजिशन' म्हणून संबोधले आणि संघात अनुभवाची कमतरता असल्याचे कारण दिले.

विराट कोहलीची टेस्ट कारकीर्द कशी आहे?
उत्तर: विराट कोहलीने १२३ टेस्ट सामने खेळले, ९२३० धावा केल्या, ३० शतके आणि ३१ अर्धशतके लगावली. त्याच्या नेतृत्वात भारताने ६८ पैकी ४० सामने जिंकले, ज्याची विनिंग टक्केवारी ५८.८२% आहे.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
bccimarathi newsVirat Kohlirohit sharmatest cricket

इतर बातम्या

मोठी बातमी! 5 डिसेंबरला महाराष्ट्रातील सर्व विद्यार्थ्यांना...

महाराष्ट्र बातम्या