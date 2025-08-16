English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ऋषभ पंतची दुखापत ठरलं कारण, BCCI ने आणला नवा नियम, कोणत्या स्पर्धेपासून होणार लागू?

इंग्लंड दौऱ्यात ऋषभ पंतला झालेल्या दुखापतीनंतर बीसीसीआय देशांतर्गत क्रिकेट स्पर्धांसाठी नवीन नियम आणण्याच्या तयारीत आहे.   

पूजा पवार | Updated: Aug 16, 2025, 07:16 PM IST
ऋषभ पंतची दुखापत ठरलं कारण, BCCI ने आणला नवा नियम, कोणत्या स्पर्धेपासून होणार लागू?
(Photo Credit : Social Media)

BCCI New Rules : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाने आगामी 2025-26 च्या डोमेस्टिक सीजनसाठी आपल्या नव्या नियमांची घोषणा केली आहे. ज्यात मल्टी डे क्रिकेटमध्ये गंभीर दुखापतसाठी रिप्लेसमेंटच्या तरतुदीचा समावेश आहे. ही नवीन तरतूद गंभीर दुखापतीसाठी ठेवण्यात आलेली आहे. बीसीसीआयने नुकत्याच झालेल्या अँडरसन - तेंडुलकर ट्रॉफीनंतर हा नियम आणला आहे. इंग्लंड दौऱ्यात भारताचा स्टार विकेटकिपर फलंदाज ऋषभ पंतच्या (Rishabh Pant) पायाला बॉल लागल्याने गंभीर दुखापत झाली होती. 

काय असणार नियम? 

बीसीसीआयच्या नव्या नियमांनुसार जर कोणत्या खेळाडूला खेळादरम्यान गंभीर दुखपत झाली तर त्याच्यासारख्या दुसऱ्या खेळाडू घेण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते. क्रिकबझच्या वृत्तानुसार, बदलीचा नियम सध्याच्या कन्कशन सबस्टिट्यूशन नियमाप्रमाणेच काम करेल. बीसीसीआयने म्हटले आहे की या प्रक्रियेसाठी मैदानावरील पंच आणि मॅच रेफ्रीची परवानगी आवश्यक असेल, जे अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घेऊ शकतात.

एकदा रिप्लेसमेंट झाल्यावर दुखापतग्रस्त खेळाडू पुन्हा मैदानात येऊ शकत नाही. तथापि, रेकॉर्ड आणि आकडेवारीसाठी, जखमी खेळाडू आणि बदली खेळाडू दोघांचीही सहभागी म्हणून नोंद केली जाईल. बीसीसीआयने स्पष्ट केले आहे की गंभीर दुखापतींच्या बदलीचा नियम फक्त सीके नायडू ट्रॉफीसारख्या बहु-दिवसीय क्रिकेट देशांतर्गत स्पर्धांना लागू होईल. हा नियम सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी किंवा विजय हजारे ट्रॉफीसारख्या व्हाईट-बॉल फॉरमॅटला लागू होणार नाही. पण हा नियम आयपीएलमध्ये असेल की  नाही याबाबत अद्याप स्पष्ट काही सांगण्यात आलेलं नाहीये. 

या मोठ्या बदलाव्यतिरिक्त, बीसीसीआयने लहान धावा आणि रिटायरिंग फलंदाजांबाबतचे नियम जाणूनबुजून अपडेट केले आहेत. सुधारित नियमांनुसार, जर कोणताही फलंदाज वैध कारणाशिवाय निवृत्त होतो, त्याला आता 'रिटायर्ड आउट' मानले जाईल आणि विरोधी कर्णधाराच्या संमतीने असूनही तो पुन्हा फलंदाजीला येऊ शकणार नाही.

ऋषभ पंत सोबत नेमकं काय घडलं होतं? 

चौथ्या कसोटीत क्रिस वोक्सच्या एका यॉर्करने पंतच्या पायावर जबरदस्त मार लागला. यानंतर पंत वेदनेने विव्हळत होता आणि त्याला लगेच मैदानाबाहेर नेण्यात आलं. त्याच्या पायातून रक्तस्त्रावही झाला. पण आयसीसीच्या सब्स्टिट्यूटशी निगडित काही नियमांमुळे त्याचाय ऐवजी कोणाला फलंदाजीसाठी पाठवता आले नाही. त्यामुळे दुखापतग्रस्त असताना सुद्धा पंत मैदानात आला होता आणि त्याने फलंदाजी केली. 

हेही वाचा : धोनीमुळे इरफान पठाणचं करिअर बर्बाद झालं? 16 वर्षांनी ऑल राउंडरने व्यक्त केली खंत

 

काय आहेत आयसीसीचे नियम?

ICC च्या नियमांनुसार, कन्कशन सब्स्टिट्यूट म्हणजे असा पर्यायी खेळाडू, जो मूळ खेळाडूच्या जागी सर्व भूमिकांमध्ये (फलंदाजी, गोलंदाजी, फील्डिंग) खेळू शकतो. पण फक्त तेव्हाच, जेव्हा मूळ खेळाडूला डोक्यावर गंभीर दुखापत झाली असेल. उदाहरणार्थ, जर पंतला डोक्यावर बॉल लागला असता, तर भारत ध्रुव जुरेलसारखा विकेटकीपर-फलंदाज त्याच्या जागी उतरवू शकला असता.

 पण पंतच्या बाबतीत डोक्याऐवजी पायाला दुखापत झाली. त्यामुळे कन्कशन सब्स्टिट्यूटची अट पूर्ण झाली नाही. अशा वेळी, नियमांनुसार भारताला फक्त फील्डिंग सब्स्टिट्यूट दिला जाऊ शकतो. म्हणजेच दुसरा खेळाडू फक्त क्षेत्ररक्षण किंवा विकेटकीपिंग करू शकतो  पण न फलंदाजी करू शकतो, ना गोलंदाजी.

FAQ : 

गंभीर दुखापतीसाठी रिप्लेसमेंट नियम कसा काम करेल?

हा नियम कन्कशन सब्स्टिट्यूशन नियमासारखाच आहे. गंभीर दुखापत झालेल्या खेळाडूच्या जागी त्याच्यासारखा दुसरा खेळाडू घेता येईल. यासाठी मैदानावरील पंच आणि मॅच रेफ्रीची परवानगी आवश्यक आहे, आणि ते डॉक्टरांचा सल्ला घेऊ शकतात.

हा नियम कोणत्या स्पर्धांना लागू होईल?

हा नियम फक्त सीके नायडू ट्रॉफीसारख्या मल्टी-डे क्रिकेट देशांतर्गत स्पर्धांना लागू होईल. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी किंवा विजय हजारे ट्रॉफीसारख्या व्हाईट-बॉल फॉरमॅटला हा नियम लागू होणार नाही.

नव्या नियमांनुसार फलंदाजाला 'रिटायर्ड आउट' कधी मानले जाईल?

जर एखादा फलंदाज वैध कारणाशिवाय निवृत्त होतो, तर त्याला 'रिटायर्ड आउट' मानले जाईल, आणि तो पुन्हा फलंदाजीला परत येऊ शकणार नाही, मग विरोधी कर्णधाराची संमती असली तरीही.

About the Author
Tags:
Rishabh PantCricket Newsmarathi newsbcciBCCI new rules

इतर बातम्या

धोनीमुळे इरफान पठाणचं करिअर बर्बाद झालं? 16 वर्षांनी ऑल राउ...

स्पोर्ट्स