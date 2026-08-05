अजित आगरकरांची खुर्ची जाणार? चीफ सिलेक्टर पदासाठी 'या' दिग्गज क्रिकेटरचं नाव चर्चेत, BCCI मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

VVS Laxman BCCI Cheif Selector : भारतीय पुरुष संघाचा चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर यांचा कार्यकाळ सप्टेंबर 2026 मध्ये संपतोय. मात्र असं म्हटलं जात होतं की, 2027 वनडे वर्ल्ड कपपर्यंत चीफ सिलेक्टर म्हणून अजित आगरकर यांचा कार्यकाळ वाढवला जाईल. मात्र नुकत्याच आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यात टीम इंडियाचं झालेलं फ्लॉप प्रदर्शन आणि रोहित शर्माच्या निवृत्तीशी संबंधित काही बातम्या समोर आल्याने बीसीसीआय चीफ सिलेक्टर अजित आगरकरांवर नाराज आहे. चीफ सिलेक्टर म्हणून अजित आगरकरांचा कार्यकाळ हा जून महिन्यातच समाप्त झाला होता, मात्र बीसीसीआयने तो अजून तीन महिने वाढवला. आगरकरांचा कार्यकाळ हा 2027 वनडे वर्ल्ड कपपर्यंत वाढवला जाणार असं बोललं जात होतं. मात्र बीसीसीआयचे काही पदाधिकारी सेंटर ऑफ एक्सीलेंसचे क्रिकेट प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण यांना चीफ सिलेक्टर बनवण्याच्या विचारात आहेत. दैनिक जागरण या वृत्तपत्राने या संबंधित वृत्त दिलं आहे. मात्र या सगळ्या गोष्टी सध्या विचारांच्या स्थरावरच असून याचा निर्णय सप्टेंबर महिन्यात होणाऱ्या व्हीसीसीआयच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत घेतला जाईल.
बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांना वाटतं की व्हीव्हीएस लक्ष्मणच्या बोलण्याचा संघातील खेळाडू जास्त मन ठेवतील आणि रोहित विराट सारखे वरिष्ठ खेळाडू सुद्धा लक्ष्मणच्या बोलण्याचा गंभीरपणे विचार करतील आणि ऐकतील. भारतीय पुरुष संघाचा पुढील चीफ सिलेक्टर म्हणून व्हीव्हीएस लक्ष्मणच्या नावाची चर्चा होत असली तरी चीफ सिलेक्टर म्हणून अजित आगरकरांचा पत्ता अजूनही कट झालेला नाहीये. अजित आगरकरांच्या नेतृत्वात चीफ सिलेक्शन कमिटीने अनेक मोठे निर्णय घेतलेत आणि दरम्यान तीन आयसीसी ट्रॉफी सुद्धा नावावर केल्या आहेत. यात दोन टी20 वर्ल्ड कप आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफी इत्यादींचा समावेश आहे. मात्र या दरम्यान सिलेक्शन कमिटीच्या निर्णयांवर प्रश्न सुद्धा उपस्थित झाले. बीसीसीआय अजूनही विचारात आहेत की 2027 वनडे वर्ल्ड कपला लक्षात ठेऊन त्याला एका वर्षाची मुदतवाढ द्यायची की लक्ष्मण यांची नियुक्ती करायची, यावर बीसीसीआय अजूनही विचार करत आहे. सर्व काही श्रीलंकेविरुद्धच्या दोन टेस्ट सामन्यांच्या मालिकेच्या निकालावर अवलंबून आहे. जर भारताने ही सीरिज जिंकली, तर आगरकर यांचा कार्यकाळ वाढवला जाऊ शकतो.
VIKAS (Vikas662005) August 5, 2026
- VVS Laxman the next chief selector of team India.
- No extension of Ajit Agarkar tenure until ODI World Cup 2027.
- BCCI unhappy on Rohit Sharma retirement rumours, team selection & India bad performance against Ireland &… pic.twitter.com/jLkY9qrnkx
स्वतः अजित आगरकर सुद्धा दक्षिण आफ्रिका, नामिबिया आणि झिम्बाब्वे यांच्यात होणाऱ्या वनडे वर्ल्ड कपपर्यंत चीफ सिलेक्टर या पदावर राहण्यास उत्सुक आहेत. मात्र बीसीसीआयने अद्याप त्यांना याबाबत कोणतीही स्पष्टता दिलेली नाही. चीफ सिलेक्टर पदाच्या शर्यतीत बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सिलन्सचे प्रमुख व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांच्या नावाची चर्चा आहे. सध्या सेंटर ऑफ एक्सिलन्सचे प्रमुख असलेल्या लक्ष्मण यांच्याकडे फक्त राष्ट्रीय क्रिकेट कार्यक्रमांवर लक्ष ठेवण्याचीच जबाबदारी नाही तर अंडर 19 संघाचा विकास, कोचिंग संरचना, शिक्षा कार्यक्रम आणि स्पोर्ट्स साइंस विभाग यांच्यामध्ये समन्वय स्थापित करणे हा आहे. गेल्या काही वर्षांत, भारतीय क्रिकेटच्या विकास प्रणालीमध्ये लक्ष्मण एक महत्त्वपूर्ण व्यक्तिमत्त्व म्हणून उदयास आले आहेत.