अजित आगरकरसाठी गुड न्यूज? IPL सुरु असतानाच BCCI मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

BCCI Ajit Agarkar: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या निवड समितीचे अध्यक्ष अजीत आगकरसंदर्भात एक मोठी बातमी समोर आली आहे. अजीत आगरकर भारतीय क्रिकेट निवड समितीचा मुख्य निवडकर्ता म्हणून कधीपर्यंत कार्यरत राहणार आहे, याबद्दलचा एक मोठा खुलासा करण्यात आला आहे. अजित आगरकर निवड समितीच्या प्रमुखपदी असताना भारतीय संघाने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समिती म्हणजेच आयसीसीच्या तीन मोठ्या स्पर्धा जिंकल्या आहेत. यामध्ये 2024 चा टी-20 वर्ल्डकप, 2025 ची आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि 2026 च्या टी-20 वर्ल्डकपचा समावेश आहे. याच वर्षी जून महिन्यात म्हणजेच अजून दोन महिन्यांनी अजित आगरकरचा मुख्य निवडकर्ता म्हणून बीसीसीआयसोबत करण्यात आलेला करार संपुष्टात येणार आहे. मात्र आता समोर आलेल्या माहितीनुसार, जून महिन्यामध्ये अजित आगरकरचा करार संपल्यानंतर त्याला पुन्हा मुदतवाढ दिली जाण्याची दाट शक्यता आहे.
अजित आगरकरची निवड समिती अध्यक्षपदाची मुदत एका वर्षाने वाढवून जून 2027 केली जाणार असल्याचं वृत्त 'इंडियन एक्सप्रेस'ने दिलं आहे. अजित आगरकरला ही वाढ देण्यामागील मुख्य कारण म्हणजे तो निवड समितीचा प्रमुख असताना भारतीय संघाने 2024 चा टी-20 वर्ल्डकप, 2025 ची आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि 2026 च्या टी-20 वर्ल्डकप अशा तीन महत्त्वाच्या स्पर्धा जिंकल्या आहेत. अजीत आगकरकर निवड समितीचा प्रमुख असतानाच भारतीय संघाने घरच्या मैदानांवर 2023 मध्ये एकदिवसीय वर्ल्डकपच्या अंतिम सामन्यापर्यंत मजल मारली होती. पुढील वर्षी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या 2027 च्या एकदिवसीय वर्ल्डकपचा विचार करता बीसीसीआय अजीत आगरकरला अजून काही काळ पदावर कामय ठेवण्यासाठी इच्छूक आहे. अजित आगरकरला या पदावर कायम ठेवण्याचं एकमेव कारण म्हणजे तो आपल्या निर्णयांवर ठाम राहतो. होणारी टीका, प्रसारमाध्यमांचे प्रश्न या साऱ्या गोष्टींचा विचार न करता अजीत आगरकर त्याने घेतलेले निर्णय कसे योग्य आहेत हे संघाच्या कामगिरीच्या जोरावर पटवून देतो.
बीसीसीआयच्या एका अधिकाऱ्याने, "अजीत आगरकरच्या कार्यकाळात टीम इंडियामध्ये मोठे बदल फार सहज झाले. तसेच निवड समितीने अनेक कठीण निर्णय न घाबरता घेतले. अजित आगरकरने पुढेही काम करत राहावं अशी बोर्डाची इच्छा आहे. बीसीसीआयचे पदाधिकारी आयपीएलच्या सामन्यांदरम्यान आगरकरशी चर्चा करतील आणि आपल्या पुढील योजनांची कल्पना देतील," असं सांगितलं.
बीसीसीआयला सातत्य आणि अनुभव अशा दोन्ही गोष्टींचा समतोल असलेली व्यक्ती पदावर हवी आहे. खास करुन जोपर्यंत दोन निवडकर्ते आर. पी. सिंह आणि प्रग्यान ओझा या दोघांना एक वर्षही पूर्ण झालेलं नाही. अशात त्यांच्यावर ही जबाबदारी टाकता येणार नाही. भारतीय संघ एका मोठ्या परिवर्तनामधून पुढे जात आहे. कसोटी संघामधून विराट कोहली, रोहित शर्मा आणि रविचंद्रन अश्वीन हा तिघांनीही एकापाठोपाठ एक निवृत्ती घेतली आहे.
अजित आगरकर यांनी मुख्य निवडकर्ता म्हणून शुभमन गिलला कसोटी आणि एकदिवसीय संघाचा तर सूर्यकुमार यादवला टी-20 संघाचा कर्णधार केलं. शुभमनने कसोटीमध्ये कर्णधार म्हणून आपल्या पहिल्याच दौऱ्यामध्ये यश मिळवलं. भारताने इंग्लंडच्या संघाविरूद्धची मालिका अनिर्णित ठेवण्यात यश मिळवलं. मात्र मागील वर्षी भारतातील मालिकेमध्ये घरच्या मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेने भारताला धूळ चारली. कसोटी संघाची कामगिरी आणि भारतीय तरुण फलंदाजांना फिरकी गोलंदाजी खेळताना येणाऱ्या अडचणी या दोन मुख्य गोष्टी निवड समितीसमोर आव्हान निर्माण करणाऱ्या ठरल्या. कसोटीमध्ये भारताला धक्के बसले असले तरी एकदिवसीय क्रिकेट आणि टी-20 मध्ये भारताला चांगलं यश मिळालं. या दोन्ही फॉरमॅटसंदर्भात निर्णय घेताना अजित आगरकरने कधी मागे पुढे पाहिलं नाही. याचे सकारात्मक परिणाम संघांच्या कामगिरीवर दिसून आले.