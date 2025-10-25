English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Womens World Cup 2025: ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटर छेडछाड प्रकरणी BCCI चं अधिकृत स्टेटमेंट जाहीर, नेमकं प्रकरण काय?

ICC Womens World Cup 2025 : इंदोरमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या महिला क्रिकेट संघातील दोन खेळाडूंसोबत छेडछाडीची घटना घडली. आता संपूर्ण प्रकरणावर बीसीसीआयने अधिकृत निवेदन जाहीर केलंय. 

पूजा पवार | Updated: Oct 25, 2025, 10:58 PM IST
Womens World Cup 2025: ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटर छेडछाड प्रकरणी BCCI चं अधिकृत स्टेटमेंट जाहीर, नेमकं प्रकरण काय?
(Photo Credit : Social Media)

ICC Womens World Cup 2025 : सध्या भारतात आयसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 ही (ICC Womens World Cup 2025) स्पर्धा खेळवली जात आहे. भारतातील विविध प्रमुख शहरांमध्ये या स्पर्धेचे सामने खेळवले जात असून जगभरातील 8 क्रिकेट संघ हे भारतात दाखल झालेले आहेत. दरम्यान मध्यप्रदेशच्या इंदोरमधून (Indore) एक मोठी बातमी समोर आलीये. इंदोरमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या महिला क्रिकेट संघातील दोन खेळाडूंसोबत छेडछाडीची घटना घडली. पोलिसांनी या प्रकरणी एका आरोपीला अटक सुद्धा केली आहे. आता संपूर्ण प्रकरणावर बीसीसीआयने अधिकृत निवेदन जाहीर केलंय. 

नेमकं काय घडलं? 

सदर घटना ही गुरुवारी सकाळी खजराना रोड परिसरात घडली. ऑस्ट्रेलियाच्या दोन महिला खेळाडू या त्यांच्या राहत्या हॉटेल जवळ असलेल्या कॅफेमध्ये जाण्यासाठी चालत निघाल्या होत्या. तेव्हा एका बाईकस्वराने त्यांना चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केला. दोन्ही खेळाडूंनी लगेचच SOS अलर्ट पाठवून मदतीची मागणी केली. सूचना मिळताच सुरक्षा अधिकारी सदर घटनास्थळी पोहोचले. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियन संघाचे सुरक्षा व्यवस्थापक डॅनी सिमन्स यांनी एमआयजी पोलिस स्टेशनमध्ये या घटनेची तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत आरोपी अकील खानला अटक केली.

BCCI ने काय म्हटलं?

बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शु्क्ला यांनी म्हटले की, 'या संपूर्ण घटनेचा निषेध करायला हवाच. अशा घटना घडू नयेत. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे'. तर बीसीसीआयने सचिव देवजीत सैकिया यांच्या वतीने एक निवेदन जाहीर केलं ज्यात लिहिण्यात आलं, 'ही एक अत्यंत खेदजनक आणि वेगळी घटना आहे. भारत नेहमीच त्याच्या आदरातिथ्य आणि सर्व पाहुण्यांची काळजी घेण्यासाठी ओळखला जातो. अशा कृत्यांबद्दल आम्ही शून्य-सहिष्णुता धोरण राखतो. मध्य प्रदेश पोलिसांनी आरोपीला अटक करण्यासाठी केलेल्या जलद आणि प्रभावी कारवाईचे आम्ही कौतुक करतो. न्याय मिळावा यासाठी कायदा योग्य तो मार्ग निवडेल. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी आम्ही आमच्या सध्याच्या सुरक्षा प्रोटोकॉलचा आढावा घेऊ आणि आवश्यक असल्यास ते आणखी मजबूत करू.”

आरोपीवर आधीच अनेक गुन्हे दाखल होते : 

सब-इंस्पेक्टर निधि रघुवंशीने या प्रकरणी माहिती देताना सांगितलं की सदर आरोपी व्यक्तीच्या दुचाकीचा क्रमांक नोंदवून घेतला गेला होता. यामुळे आरोपीला ताब्यात घेण्यात पोलिसांना लवकर यश आलं. तपासात समोर आली की आरोपी अकील खानवर यापूर्वी देखील अनेक गुन्हे दाखल केले गेले होते. घटनेची माहिती मिळताच, सहाय्यक पोलिस आयुक्त हिमानी मिश्रा यांनी दोन्ही खेळाडूंची भेट घेतली, त्यांचे जबाब नोंदवले आणि पुढील कारवाई सुरू केली. दोन्ही महिला खेळाडू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अतिशय प्रसिद्ध क्रिकेटर आहेत. 

खेळाडूंची सुरक्षा वाढवली : 

सदर घटनेनंतर खेळाडूंची सुरक्षा सुद्धा वाढवण्यात आली आहे. आता खेळाडूंना हॉटेल पासून स्टेडियमपर्यंतच्या रस्त्यासाठी जास्त पोलिसांचा ताफा तैनात करण्यात आलाय. महिला खेळाडूंनी संघ सुरक्षा अधिकारी डॅनी सिमन्स यांना एक संदेश पाठवला. हा संदेश आपत्कालीन परिस्थितीसाठी आहे आणि जेव्हा एखाद्याचा पाठलाग केला जात असेल किंवा त्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला जात असेल तेव्हा वापरला जातो.

FAQ : 

इंदोरमध्ये नेमकं काय घडलं?
उत्तर: गुरुवारी (२४ ऑक्टोबर २०२५) सकाळी खजराना रोड परिसरात ऑस्ट्रेलियाच्या महिला क्रिकेट संघातील दोन प्रसिद्ध खेळाडूंसोबत छेडछाडीची घटना घडली. त्या दोघी आपल्या राहत्या हॉटेलजवळील कॅफेमध्ये जाण्यासाठी चालत असताना एका बाईकस्वाराने त्यांना चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केला. खेळाडूंनी तात्काळ SOS अलर्ट पाठवून मदत मागितली आणि सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धावत आले.

आरोपी अकील खान याचा पार्श्वभूमी काय आहे?
उत्तर: सब-इंस्पेक्टर निधि रघुवंशी यांच्या माहितीनुसार, अकील खानवर यापूर्वी अनेक गुन्हे दाखल आहेत. घटनास्थळी दुचाकीचा क्रमांक नोंदवल्याने पोलिसांना लवकर अटक करण्यात यश आलं. तपास सुरू असून, त्याच्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल.

या घटनेनंतर पोलिसांनी काय कारवाई केली?
उत्तर: ऑस्ट्रेलियन संघाचे सुरक्षा व्यवस्थापक डॅनी सिमन्स यांनी एमआयजी पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी आरोपीची दुचाकीचा क्रमांक नोंदवला आणि तात्काळ कारवाई करत अकील खान नावाच्या आरोपीला अटक केली. सब-इंस्पेक्टर निधि रघुवंशी यांनी माहिती दिली की, आरोपीवर यापूर्वी अनेक गुन्हे दाखल आहेत. सहाय्यक पोलिस आयुक्त हिमानी मिश्रा यांनी खेळाडूंची भेट घेतली आणि जबाब नोंदवले.

