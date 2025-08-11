'विराट आणि रोहितची आता गरज नाही,' BCCI ने स्पष्टच सांगितलं, '2027 चा वर्ल्डकप....'

Rohit Sharma Virat Kohli Retirement: भारतीय क्रिकेट संघाचे स्टार खेळाडू रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि विराट कोहली (Virat Kohli) यांच्या एकदिवसीय क्रिकेटमधील भवितव्याबाबत अद्याप अनिश्चितता आहे. दोघेही 2027 चा वर्ल्डकप खेळतील असा अंदाज आहे. दोघांनीही कसोटी आणि टी-20 क्रिकेटमधून आधीच निवृत्ती जाहीर केली आहे. जर चर्चांवर विश्वास ठेवल्यास दोघे एकदिवसीय क्रिकेटमध्येही फार काळ टिकण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे 2027 च्या वर्ल्डकपआधीच दोघे निवृत्त होण्याची शक्यता आहे. दैनिक जागरणने दिलेल्या वृत्तानुसार, रोहित शर्मा आणि विराट कोहली ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या दौऱ्यानंतर एकदिवसीय क्रिकेटलाही रामराम ठोकण्याची शक्यता आहे. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात भारत तीन एकदिवसीय सामने खेळणार आहे.
संघ व्यवस्थापनातील सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, "विराट कोहली आणि रोहित शर्मा आमच्या वर्ल्डकप 2027 च्या प्लॅनमध्ये फिट बसत नाहीत". रिपोर्टमध्ये असाही दावा करण्यात आला आहे की, दोन्ही खेळाडूंना इंग्लंड दौऱ्याचाही भाग होण्याची इच्छा होती. पण त्यांना निवडकर्त्यांनी त्यांची निवड होण्याची शक्यता नसल्याचं कळवलं होतं. यानंतर त्यानी निवृत्ती घेण्याचा निर्णय घेतला.
मात्र पीटीआयने दिलेल्या रिपोर्टनुसार, रोहित आणि विराटच्या एकदिवसीय करिअरचा बीसीसीआय सध्या कोणताही विचार करत नसून, अजेंड्यावर हा मुद्दा नाही. याउलट ते आशिया कप आणि पुढील वर्षी होणाऱ्या टी-20 वर्ल्डकपवर लक्ष केंद्रीत करत आहेत.
"नक्कीच जर त्यांच्या (रोहित आणि विराट) डोक्यात काही असेल तर ते इंग्लंड दौऱ्याआधी सांगितलं त्याप्रमाणे बीसीसीआयला सांगतील. पण भारतीय संघाच्या दृष्टीकोनातून फेब्रुवारीत होणारा टी-20 वर्ल्डकप महत्त्वाचा असून, त्याची तयारी करणं गरजेचं आहे. सध्या आशिया कप टी-20 स्पर्धेसाठी सर्वोत्तम संघ पाठवणं याकडे जास्त लक्ष आहे. सर्व खेळाडू फिट आणि उपलब्ध असतील अशी आशा आहे," असंही बीसीसीआयमधील सूत्राने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर पीटीआयला सांगितलं आहे.
दरम्यान विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी 2027 चा वर्ल्डकप खेळणार की नाही याबाबत काहीही अधिकृतपणे सांगितलेलं नाही. "बीसीसीआय कधीही घाईघाईने निर्णय घेण्यावर विश्वास ठेवत नाही आणि निर्णय घेण्यापूर्वी नेहमीच लोकांच्या मनःस्थिती आणि धारणा पाहिली जाते, जे दोन्ही खेळाडूंच्या प्रचंड चाहत्यांच्या संख्येमुळे संवेदनशील स्वरूपाचे आहे," असं अहवालात पुढे म्हटले आहे.
भारताचा ऑस्ट्रेलिया दौरा 19 ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहे. पर्थ, अॅडलेड आणि सिडनी येथे हे सामने होणार आहेत. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तीन एकदिवसीय सामने खेळले जाणार आहेत. 202 च्या कॅलेंडरमध्ये न्यूझीलंड, अफगाणिस्तान, इंग्लंड, वेस्ट इंडिजविरुद्ध एकदिवसीय मालिका आणि न्यूझीलंडविरुद्ध आणखी एक मालिका आहे.
