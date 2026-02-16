BCCI मध्ये Job मिळतोय! 60 वर्षांपर्यंतच्या व्यक्तीही करु शकतात अर्ज, Team India सोबत काम करण्याची संधी

BCCI Jobs : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ, अर्थात बीसीसीआयनं यावेळी लक्ष वेधलं आहे ते कोणत्या नियम किंवा घोषणेमुळं नव्हे, तर एका नोकरीच्या जाहिरातीमुळं. BCCI नं नुकतीच एका कमाल नोकरीची जाहिरात केली असून यानुसार भारतीय क्रिकेट संघासह काम करण्याची संधी नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तीला मिळणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार BCCIनं सध्या फलंदाजी, गोलंदाजी, फिल्डींग (क्षेत्ररक्षण) प्रशिक्षकपदासाठी नोकरीची जाहिरात केली आहे. शिवाय आणखी एका जागेवर बीसीसीआयकडून नोकरी दिली जात असून, हे पद आहे परफॉर्मन्स Analyst (Performance Analyst).
BCCI नं परफॉर्मन्स एनालिस्ट पदासाठी अर्ज मागवले असून अधिकृत संकेतस्थळावरून यासाठीची जाहिरात करण्यात आली आहे. 24 फेब्रुवारीपर्यंत यासाठी अर्ज करता येणार आहेत. या पदावर नियुक्त होणाऱ्यांना Head Cricket BCCI COE यांच्याकडे रिपोर्ट करावं लागणार आहे. या नोकरीचं ठिकाण असेल बंगळुरु आणि एकाच जागेवर या पदासाठी भरती होईल. महत्त्वाची बाब म्हणजे 60 पर्यंतच्या व्यक्तीलासुद्धा या पदासाठी अर्ज करता येणार आहे.
Performance Analyst हे पद अतिशय महत्त्वाचं असून, यामध्ये क्रिकेटशी संबंधित सर्व प्रकारची माहिती, आकडे संकलित करण्याची जबाबदारी असेल. याशिवाय ही माहिती व्यवस्थित मांडणं, विश्लेषण करणं जेणेकरून संघाला व्यवस्थापनावर अधिक भर देता येईल, असं या कामाचं स्वरुप आहे. या कामामध्ये खेळाडूंच्या प्रदर्शनाचे आकडे, सामन्याशी संबंधित बेरिज- वजाबारी, सरासरी आणि इतर माहिती, फिटनेस आणि स्ट्रेंथ कंडिशनिंग रिपोर्ट, इंटिरिअर आणि रिहॅबिलीटेशन अशी माहिती सदर व्यक्तीला संकलित करावी लागेल. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय आणि प्रशिक्षण स्तरावर वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रांच्या माहितीचा समावेश असेल. या आकडेवारीच्या आधारे एनालिस्टला अहवाल सादर करावा लागणार असून त्याच अहवालाचा वापर संघ रणनिती आखण्यासाठी करेल.
नोकरीसाठी अर्ज करणारी व्यक्ती हाय परफॉर्मन्स सायन्ससह नव्या तंत्रज्ञानाशी एकरुप होणारी असावी. सदर व्यक्तिला स्पोर्ट्स एनालिस्ट प्रोजेक्ट करणं, ते लागू करण्याचा अनुभव असावा. शिवाय Microsoft Word, Excel, Outlook आणि PowerPoint ची योग्य माहिती आणि त्यावर प्रभुत्वं असावं. याव्यतिरिक्त Tableau, Power BI अशा डेटा एनालिटिकल सॉफ्टवेअरची माहिती असावी. यासोबतच अर्जदाराला कामाचा किमान 5 वर्षांचा अनुभव असावा. ज्यामध्ये इंटरनॅशनल टीम, इंडिया-A, अंडर-19, महिला टीम, आईपीएल फ्रँचाइजी किंवा राज्यस्तरिय संघासोबत स्पोर्ट्स किंवा डेटा एनालिस्ट म्हणून कामाचा अनुभव असावा.