English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • BCCI मध्ये Job मिळतोय! 60 वर्षांपर्यंतच्या व्यक्तीही करु शकतात अर्ज, Team India सोबत काम करण्याची संधी

BCCI मध्ये Job मिळतोय! 60 वर्षांपर्यंतच्या व्यक्तीही करु शकतात अर्ज, Team India सोबत काम करण्याची संधी

BCCI Jobs : बीसीसीआयमध्ये नोकरीची संधी.... ऐकूनच भुवया उंचावतायत ना? पण हे खरं. आता ही नोकरी नेमकी कोणत्या पदासाठी आणि या कामाचं स्वरुप नेमकं काय असेल हेसुद्धा पाहा...

सायली पाटील | Updated: Feb 16, 2026, 06:04 PM IST
BCCI मध्ये Job मिळतोय! 60 वर्षांपर्यंतच्या व्यक्तीही करु शकतात अर्ज, Team India सोबत काम करण्याची संधी
BCCI Performance Analyst Job vacancy apply for this post at official site

BCCI Jobs : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ, अर्थात बीसीसीआयनं यावेळी लक्ष वेधलं आहे ते कोणत्या नियम किंवा घोषणेमुळं नव्हे, तर एका नोकरीच्या जाहिरातीमुळं. BCCI नं नुकतीच एका कमाल नोकरीची जाहिरात केली असून यानुसार भारतीय क्रिकेट संघासह काम करण्याची संधी नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तीला मिळणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार BCCIनं सध्या फलंदाजी, गोलंदाजी, फिल्डींग (क्षेत्ररक्षण) प्रशिक्षकपदासाठी नोकरीची जाहिरात केली आहे. शिवाय आणखी एका जागेवर बीसीसीआयकडून नोकरी दिली जात असून, हे पद आहे परफॉर्मन्स Analyst (Performance Analyst).

Add Zee News as a Preferred Source

BCCI नं परफॉर्मन्स एनालिस्ट पदासाठी अर्ज मागवले असून अधिकृत संकेतस्थळावरून यासाठीची जाहिरात करण्यात आली आहे. 24 फेब्रुवारीपर्यंत यासाठी अर्ज करता येणार आहेत. या पदावर नियुक्त होणाऱ्यांना Head Cricket BCCI COE यांच्याकडे रिपोर्ट करावं लागणार आहे. या नोकरीचं ठिकाण असेल बंगळुरु आणि एकाच जागेवर या पदासाठी भरती होईल. महत्त्वाची बाब म्हणजे 60 पर्यंतच्या व्यक्तीलासुद्धा या पदासाठी अर्ज करता येणार आहे.

कसं असेल कामाचं स्वरुप?

Performance Analyst हे पद अतिशय महत्त्वाचं असून, यामध्ये क्रिकेटशी संबंधित सर्व प्रकारची माहिती, आकडे संकलित करण्याची जबाबदारी असेल. याशिवाय ही माहिती व्यवस्थित मांडणं, विश्लेषण करणं जेणेकरून संघाला व्यवस्थापनावर अधिक भर देता येईल, असं या कामाचं स्वरुप आहे. या कामामध्ये खेळाडूंच्या प्रदर्शनाचे आकडे, सामन्याशी संबंधित बेरिज- वजाबारी, सरासरी आणि इतर माहिती, फिटनेस आणि स्ट्रेंथ कंडिशनिंग रिपोर्ट, इंटिरिअर आणि रिहॅबिलीटेशन अशी माहिती सदर व्यक्तीला संकलित करावी लागेल. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय आणि प्रशिक्षण स्तरावर वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रांच्या माहितीचा समावेश असेल. या आकडेवारीच्या आधारे एनालिस्टला अहवाल सादर करावा लागणार असून त्याच अहवालाचा वापर संघ रणनिती आखण्यासाठी करेल.

BCCI Performance Analyst Job vacancy apply for this post at official site

नोकरीसाठीची पात्रता काय?

नोकरीसाठी अर्ज करणारी व्यक्ती हाय परफॉर्मन्स सायन्ससह नव्या तंत्रज्ञानाशी एकरुप होणारी असावी. सदर व्यक्तिला स्पोर्ट्स एनालिस्ट प्रोजेक्ट करणं, ते लागू करण्याचा अनुभव असावा. शिवाय Microsoft Word, Excel, Outlook आणि PowerPoint ची योग्य माहिती आणि त्यावर प्रभुत्वं असावं. याव्यतिरिक्त Tableau, Power BI अशा डेटा एनालिटिकल सॉफ्टवेअरची माहिती असावी. यासोबतच अर्जदाराला कामाचा किमान 5 वर्षांचा अनुभव असावा. ज्यामध्ये इंटरनॅशनल टीम, इंडिया-A, अंडर-19, महिला टीम, आईपीएल फ्रँचाइजी किंवा राज्यस्तरिय संघासोबत स्पोर्ट्स किंवा डेटा एनालिस्ट म्हणून कामाचा अनुभव असावा.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
bccibcci jobsBCCI Performance Analyst jobPerformance Analyst in cricketPerformance Analyst Jobs details

इतर बातम्या

10 महिन्यांच्या चिमुकलीने 5 जणांना दिलं जीवनदान, पालकांच्या...

भारत