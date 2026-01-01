BCCI करत आहे मोहम्मद शमीच्या पुनरागमनाची तयारी! 2027 वर्ल्ड कपमध्ये खेळण्याबतही मोठी अपडेट

Mohammed Shami return update: भारताचा अनुभवी वेगवान गोलंदाज म्हंटल की नाव येत ते मोहम्मद शमीचं. गेल्या काही काळापासून शमी टीम इंडियासाठी खेळत नाही. पण तो लवकरच भारतीय संघात पुनरागमन करू शकतो. चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 नंतर शमीने भारतासाठी एकही आंतरराष्ट्रीय सामना खेळलेला नाही, मात्र सध्या तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे. विजय हजारे ट्रॉफीत शमी सातत्याने प्रभावी कामगिरी करत आहे. त्याआधी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आणि रणजी ट्रॉफीतही त्याने आपली छाप पाडली होती. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, बीसीसीआय (BCCI) शमीच्या देशांतर्गत कामगिरीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि त्याच्या पुनरागमनाची शक्यता वाढताना दिसते आहे. एनडीटीव्हीच्या अहवालानुसार, बीसीसीआय (BCCI) मधील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की बोर्ड शमीच्या प्रदर्शनावर सतत नजर ठेवून आहे आणि लवकरच त्याच्या निवडीबाबत सकारात्मक निर्णय होऊ शकतो.
या रिपोर्टमध्ये असेही नमूद करण्यात आले आहे की BCCI मध्ये मोहम्मद शमीच्या नावावर नियमित चर्चा सुरू आहे आणि तो अद्याप निवड प्रक्रियेतून बाहेर गेलेला नाही. मात्र, त्याच्या फिटनेसबाबत थोडी चिंता कायम आहे. सूत्रांच्या मते, “शमीसारखा दर्जेदार गोलंदाज संधी मिळाल्यास नक्कीच विकेट्स घेईल. तो संघाच्या निवडीच्या शर्यतीतून बाहेर आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेसाठी त्याची निवड होण्याची शक्यता चांगली आहे. त्याचा अनुभव आणि विकेट घेण्याची क्षमता पाहता, संघात त्याचा समावेश झाला तर ते आश्चर्यकारक ठरणार नाही. 2027 वर्ल्ड कपमध्येही त्याची निवड पूर्णपणे शक्य आहे.”
मोहम्मद शमीने भारतासाठी शेवटचा सामना चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 मध्ये खेळला होता. त्या स्पर्धेत तो भारताकडून सर्वाधिक विकेट घेणारा गोलंदाज ठरला होता. शमी आणि वरुण चक्रवर्ती यांनी प्रत्येकी 9 विकेट्स घेतल्या होत्या. तरीही त्यानंतर शमीला भारतीय संघात संधी मिळाली नाही.
दरम्यान, विजय हजारे ट्रॉफी आणि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये मिळून शमीने मागील 6 सामन्यांत 17 विकेट्स घेतल्या आहेत.
गेल्या काही महिन्यांत शमीभोवती वादही निर्माण झाले होते. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेतून वगळल्यानंतर शमीने निवडकर्त्यांना फिटनेसबाबत माहिती देणे आपले काम नसल्याचे विधान केले होते. यावर भारतीय संघाचे मुख्य निवडकर्ते अजित अगरकर यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले होते की, शमी पूर्णपणे फिट असता तर त्याला इंग्लंड दौऱ्यावर जाण्याची संधी नक्कीच मिळाली असती.