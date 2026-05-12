टीम डेव्हिडने मुंबई इंडियन्सच्या खेळाडूला दाखवलं 'मिडिल फिंगर', BCCI ने केली कारवाई

IPL 2026 MI VS RCB : आयपीएल 2026 मध्ये रविवारी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात झालेल्या रोमांचक सामन्यात शेवटच्या बॉलवर आरसीबीचा विजय झाला. आरसीबीने 2 विकेट राखून मुंबईवर विजय मिळवला आणि यासह मुंबई इंडियन्सचं प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याचं आव्हान संपुष्टात आलं. तब्बल 5 वेळा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावणारी मुंबई इंडियन्स ही प्लेऑफच्या रेसमधून बाहेर पडली. रोमांचक सामन्यात विजय मिळवल्याने आरसीबीच्या डगआउटमध्ये खेळाडूंनी मोठा जल्लोष केला. मात्र या दरम्यान टीम डेव्हिडने उत्साहाच्या भरात केलेल्या सेलिब्रेशनचा व्हिडीओ व्हायरल झाला असून यामुळे तो आता वादात अडकला आहे.
आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्सने आरसीबीला विजयासाठी 167 धावांचे आव्हान दिले होते, हे आव्हान पूर्ण करण्यात आरसीबीचा संघ यशस्वी झाला. आरसीबीने 2विकेट राखून सामन्यात विजय मिळवला आणि पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर 1 चं स्थान मिळवलं. आता आरसीबीचा संघ हा प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवण्यापासून अगदी काही पाऊल दूर आहे. मात्र शेवटच्या ओव्हरमध्ये आरसीबीच्या हातून सामना जातोय की काय असं वाटत असताना शेवटच्या ओव्हरला आरसीबीच्या फलंदाजांनी केलेली कामगिरी महत्वाची ठरली.
रविवारी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू सामन्यात टीम डेव्हिड शुन्यावर बाद झाला, मात्र जेव्हा आरसीबीने सामना जिंकला तेव्हा टीम डेव्हिडने हातावर करून मिडल फिंगर दाखवली. हा क्षण खूप कमी कालावधीसाठी होता पण यामुळे बाद निर्माण झाला असून मुंबई इंडियन्सचे फॅन्स नाराज झाले आहेत. काहींचं म्हणणं आहे की टीम डेव्हिडच्या मुंबई इंडियन्सच्या मॅनेजमेंटशी नाराज आहेत. आयपीएलसारख्या स्पर्धेत, संघांमध्ये अचानक तीव्र स्पर्धा आणि वैयक्तिक संघर्ष निर्माण होण्याचा इतिहास आहे. अशा भावना कधीही नियंत्रणाबाहेर जात नाहीत.
आरसीबीचा फलंदाज टीम डेव्हिडने सामना जिंकल्यावर केलेल्या अशोभनीय वर्तनामुळे बीसीसीआयने त्यावर मोठी कारवाई केली आहे. आयपीएल आचारसंहितेचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी बीसीसीआयने त्याच्यावर सामन्याच्या ३० टक्के रक्कम दंड म्हणून ठोठावली आहे. तसेच त्याला दोन डिमेरीट पॉईंट्स सुद्धा दिलेत.