टीम इंडियाच्या जर्सीला स्पॉन्सर करणं आता महागात पडणार? बीसीसीआयने वाढवली किंमत, तिजोरीत येणार 4000000000

Team India Sponsership : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाने (BCCI) टीम इंडियासाठी नवे स्पॉन्सर शोधायला सुरुवात केली आहे. मात्र आता टीम इंडियाला (Team India) स्पॉन्सर करणाऱ्या कंपन्यांसाठी आता एक मोठी किंमत चुकवावी लागेल. कारण मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, बीसीसीआय रिजर्व प्राइस वाढवण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकारने रिअल-मनी गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याच्या निर्णयानंतर टीम इंडियाचे सध्याचे प्रमुख प्रायोजक ड्रीम 11 भोवती अनिश्चितता निर्माण झाली, तसेच काही महिन्यात त्यांचा करार संपणारच होता त्यामुळे बीसीसीआय नव्या जर्सी स्पॉन्सरच्या शोधात निघालं आहे.
2023 मध्ये टीम इंडियाच्या जर्सीवरून BYJU'S ला रिप्लेस करून ड्रीम11 ने टीम इंडियाच्या जर्सीवर मुख्य प्रायोजक म्हणून स्थान मिळवलं होतं. बीसीसीआयने ड्रीम 11 सोबत एकूण 358 कोटींचा करार केला होता. ज्यामध्ये देशात होणाऱ्या प्रति सामन्यांसाठी तीन कोटी आणि विदेशी सामन्यांसाठी एक कोटी रुपयांची किंमत ठरवण्यात आली होती. इंग्लंड दौऱ्यापर्यंत टीम इंडियाच्या जर्सीवर ड्रीम-11 चा लोगो दिसत होता, परंतु अलीकडेच मंजूर झालेल्या 'ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 मुळे कंपनीला त्यांच्या कामकाजात अडचणी आल्या आणि त्यांनी करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतलाय.
क्रिकेबझच्या रिपोर्टनुसार, बीसीसीआयने त्यांच्या नव्या स्पॉन्सरची रिझर्व्ह प्राईज वाढवली असून आता घरगुती सीरिजसाठी प्रति सामना 3.5 कोटी रुपये तसेच आयसीसी आणि एसीसी सारख्या बहुराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी जवळपास 1.5 कोटी एवढी रिझर्व्ह प्राईज ठेवण्यात आली आहे. पूर्वी याची प्राईज कमी होती. पूर्वी घरगुती सीरिजसाठी 3.17 कोटी रुपये तर आयसीसी आणि एसीसी सारख्या बहुराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी 1.5 कोटी एवढी रिझर्व्ह प्राईज ठेवण्यात आली होती. याचा अर्थ असा की बीसीसीआय आता द्विपक्षीय मालिकांमधून किमान 10 टक्के आणि बहुराष्ट्रीय स्पर्धांमधून सुमारे तीन टक्के अधिक कमाई करू इच्छित आहे.
रिपोर्ट्सनुसार नव्या बेस प्राईजमुळे बीसीसीआयला या नव्या प्रायोजक करारातून 400 कोटींहून जास्त कमाई होण्याची शक्यता आहे. तथापि, प्रायोजकत्वासाठी स्पर्धा नेहमीच जास्त असल्याने हा आकडा खूप जास्त असू शकतो. मंगळवारी बीसीसीआयने राष्ट्रीय संघाच्या प्रमुख प्रायोजक हक्कांसाठी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (IEOI) जाहीर केली आहे . या अंतर्गत, बोली लावणाऱ्या कंपन्यांना तपशीलवार अटी आणि शर्ती उपलब्ध करून दिल्या जातील. IEOI कागदपत्रे खरेदी करण्याची शेवटची तारीख 12 सप्टेंबर निश्चित करण्यात आली आहे. बोलीसाठी कागदपत्रे सादर करण्याची शेवटची तारीख 16 सप्टेंबर निश्चित करण्यात आली आहे.
हेही वाचा : आशिया कपच्या इतिहासातील टीम इंडियाचे 5 दणदणीत रेकॉर्डस्, जे मोडणं जवळपास अशक्यच
टीम इंडियाचा मुख्य प्रायोजक बनणाऱ्या कंपन्यांना IEOI डॉक्यूमेंट खरेदी करण्यासाठी पाच लाख रुपयांसोबत जीएसटीची नॉन-रिफंडेबल फी सुद्धा द्यावी लागेल. पेमेंट झाल्यानंतरच कागदपत्रे शेअर केली जातील. बीसीसीआयने स्पष्ट केले आहे की केवळ कागदपत्रे खरेदी केल्याने कंपनी बोली लावण्यास पात्र ठरत नाही. त्यांना पात्रता निकष पूर्ण करणे अनिवार्य असेल.
ड्रीम 11 चा बीसीसीआयसोबतचा करार कधी आणि कितीचा होता?
2023 मध्ये ड्रीम 11 ने BYJU'S ला रिप्लेस करून टीम इंडियाच्या जर्सीवर मुख्य प्रायोजक म्हणून स्थान मिळवलं होतं. हा करार 358 कोटींचा होता, ज्यामध्ये देशातील सामन्यांसाठी प्रति सामना 3 कोटी आणि विदेशी सामन्यांसाठी 1 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले होते.
बीसीसीआयला नव्या प्रायोजक करारातून किती कमाई अपेक्षित आहे?
नव्या बेस प्राइसनुसार, बीसीसीआयला 2025-2028 या कालावधीत 140 सामन्यांसाठी 400 कोटींहून अधिक कमाई होण्याची शक्यता आहे. स्पर्धा जास्त असल्याने हा आकडा आणखी वाढू शकतो.
IEOI कागदपत्रे खरेदी करण्यासाठी किती फी आहे?
IEOI कागदपत्रे खरेदी करण्यासाठी कंपन्यांना 5 लाख रुपये + लागू जीएसटी इतकी नॉन-रिफंडेबल फी भरावी लागेल. पेमेंट केल्यानंतरच कागदपत्रे शेअर केली जातील.