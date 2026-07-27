बीसीसीआय अजित आगरकर यांना पदावरुन हटवणार? 'हा' दिग्गज होऊ शकतो सिलेक्टर, BCCI च्या नियमांमुळे अडचण

भारताच्या खराब कामगिरीनंतर सातत्याने टीम इंडियाचे मुख्य निवडकर्ते अजित आगरकर यांच्यावर सातत्याने टीका होत असते. बीसीसीआयच्या निवडकर्त्यांचे असे काही निर्णय झाले आहेत त्यामुळे भारताला अनेक काही महत्वाचे निर्णय बदलावे लागले आहे. यासंदर्भात एक मोठे उदाहरण म्हणजेच टीम इंडियाचा कर्णधार शुभमन गिल याला टी20 संघाचा कर्णधारपद देण्यात आले होते त्यानंतर त्याला पदावरुन हटवण्यात आले आणि सुर्याकुमार याने भारताला 2026 चा विश्वचषक जिंकवून देण्यात आला होता. आता अजिक आगरकर यांचा कार्यकाळ संपणार आहे त्यानंतर भारतीय संघाचा नवा निवडकर्ता कोण असणार यासंदर्भात चर्चा सुरु झाल्या आहेत.
अजिक आगरकर यांचा कार्यकाळ बीसीसीआयने वाढवला नाही तर मग बीसीसीआयला नवा निवडकर्ता शोधावा लागणार आहे. याचदरम्यान आता भारताचा दिग्गज खेळाडू आर अश्विन हा टीम इंडियाचा नवा निवडकर्ता असणार का? अशा चर्चा पाहायला मिळत आहेत. सोशल मिडियावर अनेक वृतांनी दावा केला आहे की, आर अश्विन हा पुढील काही वर्ष सिलेक्टरची भूमिका चांगली राखू शकतो. या पदासाठी भारतीय संघाचा माजी स्टार खेळाडू रविचंद्रन अश्विनसह अनेक प्रमुख नावांचा विचार केला जात आहे. या निवडीमागील कारण जाणून घेण्यासाठी चाहते आता उत्सुक आहेत.
2026 च्या सप्टेंबरमध्ये अजित आगरकर यांचा कार्यकाळ संपणार आहे, पण बीसीसीआयने जर त्यांचा कार्यकाळ वाढवला तर 2027 च्या आयसीसी एकदिवसीय विश्वचषकापर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. सध्या तरी यासंदर्भात बीसीसीआयने कोणतीही अधिकृत माहिती भारतीय चाहत्यांना दिलेली नाही. पुढील मुख्य निवडकर्ता म्हणून सोशल मीडियावर रविचंद्रन अश्विनसह अनेक प्रमुख खेळाडूंच्या नावांची चर्चा होत आहे. पण ही फक्त एक अफवा आहे कारण बीसीसीआयचे काही नियमांमुळे त्याला सिलेक्टरचे पद दिले जाऊ शकत नाही. बीसीसीआयच्या नियमांनुसार, एखादा खेळाडू निवृत्तीनंतर पाच वर्षांनीच निवडकर्ता बनू शकतो.
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रविचंद्रन अश्विन 2025 मध्ये निवृत्त झाला, त्यामुळे तो टीम इंडियाचा निवडकर्ता होण्यास अपात्र ठरतो. अशा परिस्थितीत, प्रज्ञान ओझा किंवा आरपी सिंग यांपैकी एक मुख्य निवडकर्ता बनू शकतो. तथापि, बीसीसीआयने अद्याप या प्रकरणी कोणतेही निवेदन जारी केलेले नाही. सप्टेंबर 2026 नंतर बीसीसीआय काय निर्णय घेते हे पाहणे बाकी आहे.