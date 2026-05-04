No Kissing! गळ्यात गळे घालणं अन्... BCCI चा खेळाडूंच्या प्रेमाला विरोध? 'गर्लफ्रेंड कल्चर'विरोधात कठोर नियम?

BCCI News : क्रिकेटपटू हे जितके त्यांच्या खेळामुळं चर्चेत असतात तितकेच त्यांच्या खासगी आयुष्यामुळंसुद्धा प्रकाशझोतात येतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये तर खेळाडूंच्या प्रेमप्रकरणांचा बराच गाजावाजा झाला.

सायली पाटील | Updated: May 4, 2026, 12:11 PM IST
BCCI News : एखादी क्रिकेट मालिका असो, भारतीय क्रिकेट संघाचा परदेश दौरा असो किंवा अगदी इंडियन प्रिमियर लीग अर्थात IPL चे सामने असो. बरेच खेळाडू काही प्रसंगी त्यांच्या प्रेयसींसमवेत पाहायला मिळतात. तर काही त्यांच्या पत्नीसमवेत प्रवास करताना दिसतात. मात्र बीसीसीआयचा हे गर्लफ्रेंड कल्चर सध्या फारसं रुचत नसल्याचं पाहायला मिळत आहे. मागील वर्षीच भारतीय क्रिकेय नियामक मंडळ अर्थात बीसीसीआयनं परदेश दौऱ्याला अनुसरून काही नियम आखले होते. विशेषत: खेळाडूंच्या पत्नी आणि कुटुंबाला सोबत नेण्याबाबतचे हे नियम बरेच चर्चेत राहिले. आता येत्या काळात खेळाडूंच्या प्रेससींच्या प्रवासाबबातसुद्धा असेच नियम लागू केले जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 

IPL सामन्यांदरम्यान अनेकदा खेळाडू त्यांच्या प्रेयसींसमवेत दिसतात, त्यांच्यासोबत थांबतात. मात्र यावर आता बीसीसीआय कारवाई करण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ बीसीसीआयचा खेळाडूंच्या प्रेमाला विरोध आहे का? तर नाही. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांपासून दूर राहण्यासाठी बीसीसीआय हे नियम लागू करू शकतं. उपलब्ध माहितीनुसार काही खेळाडूंच्या प्रेयसी बेटिंग अॅपसाठी काम करतात, ज्यामुळं बीसीसीआयची चिंता वाढत असून, पुढील आयपीएल पर्वाआधीच खेळाडूंचा मुक्काम, प्रवास आणि त्यांचा प्रेयसीसोबत केला जाणारा प्रवास याबाबत काही नियम लागू केले जाऊ शकतात. 

‘दैनिक जागरण’च्या वृत्तानुसार BCCI च्या पुढील बैठकीत या मुद्द्यावर चर्चाही अपेक्षित आहे. 2024- 25 च्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतर परदेशी दौऱ्यांबाबत बीसीसीआयनं खेळाडूंनी पत्नी आणि कुटुंबासोबत प्रवास करण्याबाबतचे हे नियम लागू केले होते. दरम्यान, सध्या प्रेयसींसोबत केला जाणारा प्रवास आणि त्याबाबतचे नियम अद्याप विचाराधीन असून त्यावर कोणतीही अधिकृत चर्चा किंवा घोषणा मात्र करण्यात आलेली नाही. 

प्रेयसीसोबत हॉटेलमध्ये थांबण्याचा नियम नाही... 

खेळाडू प्रेयसीसोबत हॉटेलमध्ये थांबू शकतात की नाही, याबाबत कोणताही नियम नाही. मात्र यापूर्वी आयपीएलमध्ये खेळाडू प्रेयसीसोबत हॉटेलवर थांबू शकत नव्हते. काही दिवसांपूर्वी मागे वळून पाहिलं असल्यास या विरोधातच चित्र पाहायला मिळालं. मुळात पत्नी किंवा अधिकृतपणे नोंद करून प्रेयसीसोबत थांबण्याची परवानगी अ,ली तरीही त्यावर नियंत्रण आणणारा कोणताही नियम नाही, असं भ्रष्टाचारविरोधी विभागातील एका अधिकाऱ्यानं स्पष्ट केलं. 

बीसीसीसाय नेमकं काय साधू इच्छितं? 

अनेक भारतीय खेळाडूंच्या प्रेयसी या सोशल मीडिया स्टार आहेत. त्या अनेक उत्पादनं आणि कंपन्यांची प्रसिद्ध करतात. यामध्ये काही उत्पादनं, बेटिंग अॅप, मद्यविक्री करणारे ब्रँड यांचा समावेश असून, हे मात्र बीसीसीआयच्या नियमांविरोधात आहे. ज्यामुळं चुकीचटा संदेश पसरवला जातो. मात्र भारतीय संघासाठी खेळणाऱ्या किंवा भविष्यात खेळण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्यांना यामुळं अडचणींचा सामना करावा लागू नये, फ्रँचायजी बसचा वापर प्रेयसीसाठी होऊ नये, कोणत्याही नियमांचं उल्लंघन होऊ नये अशीच बीसीसीआयची भूमिका आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

