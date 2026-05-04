No Kissing! गळ्यात गळे घालणं अन्... BCCI चा खेळाडूंच्या प्रेमाला विरोध? 'गर्लफ्रेंड कल्चर'विरोधात कठोर नियम?

BCCI News : एखादी क्रिकेट मालिका असो, भारतीय क्रिकेट संघाचा परदेश दौरा असो किंवा अगदी इंडियन प्रिमियर लीग अर्थात IPL चे सामने असो. बरेच खेळाडू काही प्रसंगी त्यांच्या प्रेयसींसमवेत पाहायला मिळतात. तर काही त्यांच्या पत्नीसमवेत प्रवास करताना दिसतात. मात्र बीसीसीआयचा हे गर्लफ्रेंड कल्चर सध्या फारसं रुचत नसल्याचं पाहायला मिळत आहे. मागील वर्षीच भारतीय क्रिकेय नियामक मंडळ अर्थात बीसीसीआयनं परदेश दौऱ्याला अनुसरून काही नियम आखले होते. विशेषत: खेळाडूंच्या पत्नी आणि कुटुंबाला सोबत नेण्याबाबतचे हे नियम बरेच चर्चेत राहिले. आता येत्या काळात खेळाडूंच्या प्रेससींच्या प्रवासाबबातसुद्धा असेच नियम लागू केले जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
IPL सामन्यांदरम्यान अनेकदा खेळाडू त्यांच्या प्रेयसींसमवेत दिसतात, त्यांच्यासोबत थांबतात. मात्र यावर आता बीसीसीआय कारवाई करण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ बीसीसीआयचा खेळाडूंच्या प्रेमाला विरोध आहे का? तर नाही. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांपासून दूर राहण्यासाठी बीसीसीआय हे नियम लागू करू शकतं. उपलब्ध माहितीनुसार काही खेळाडूंच्या प्रेयसी बेटिंग अॅपसाठी काम करतात, ज्यामुळं बीसीसीआयची चिंता वाढत असून, पुढील आयपीएल पर्वाआधीच खेळाडूंचा मुक्काम, प्रवास आणि त्यांचा प्रेयसीसोबत केला जाणारा प्रवास याबाबत काही नियम लागू केले जाऊ शकतात.
‘दैनिक जागरण’च्या वृत्तानुसार BCCI च्या पुढील बैठकीत या मुद्द्यावर चर्चाही अपेक्षित आहे. 2024- 25 च्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतर परदेशी दौऱ्यांबाबत बीसीसीआयनं खेळाडूंनी पत्नी आणि कुटुंबासोबत प्रवास करण्याबाबतचे हे नियम लागू केले होते. दरम्यान, सध्या प्रेयसींसोबत केला जाणारा प्रवास आणि त्याबाबतचे नियम अद्याप विचाराधीन असून त्यावर कोणतीही अधिकृत चर्चा किंवा घोषणा मात्र करण्यात आलेली नाही.
खेळाडू प्रेयसीसोबत हॉटेलमध्ये थांबू शकतात की नाही, याबाबत कोणताही नियम नाही. मात्र यापूर्वी आयपीएलमध्ये खेळाडू प्रेयसीसोबत हॉटेलवर थांबू शकत नव्हते. काही दिवसांपूर्वी मागे वळून पाहिलं असल्यास या विरोधातच चित्र पाहायला मिळालं. मुळात पत्नी किंवा अधिकृतपणे नोंद करून प्रेयसीसोबत थांबण्याची परवानगी अ,ली तरीही त्यावर नियंत्रण आणणारा कोणताही नियम नाही, असं भ्रष्टाचारविरोधी विभागातील एका अधिकाऱ्यानं स्पष्ट केलं.
अनेक भारतीय खेळाडूंच्या प्रेयसी या सोशल मीडिया स्टार आहेत. त्या अनेक उत्पादनं आणि कंपन्यांची प्रसिद्ध करतात. यामध्ये काही उत्पादनं, बेटिंग अॅप, मद्यविक्री करणारे ब्रँड यांचा समावेश असून, हे मात्र बीसीसीआयच्या नियमांविरोधात आहे. ज्यामुळं चुकीचटा संदेश पसरवला जातो. मात्र भारतीय संघासाठी खेळणाऱ्या किंवा भविष्यात खेळण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्यांना यामुळं अडचणींचा सामना करावा लागू नये, फ्रँचायजी बसचा वापर प्रेयसीसाठी होऊ नये, कोणत्याही नियमांचं उल्लंघन होऊ नये अशीच बीसीसीआयची भूमिका आहे.