'त्याने सचिन तेंडुलकरप्रमाणे...' वैभव सूर्यवंशीसंदर्भात बीसीसीआय सचिवांचं मोठं विधान, 'मोठा झाल्यावर...'

बीसीसीआयची आढावा बैठक पार पडली, या बैठकीच्या वेळी बीसीसीआयचे अध्यक्ष मिथुन मनहास, सचिव देवजित सैकिया, खजिनदार प्रभतेज सिंग भाटिया आणि हंगामी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हेमांग अमीन त्याचबरोबर कर्णधार शुभमन गिल, टी20 संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यर, संघाचा कोच गौतम गंभीर, सीओई प्रमुख व्हीव्हीएस लक्ष्मण हे सर्व या बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीनंतर बीसीसीआय सचिव देवजित सैकिया यांनी बैठकीच्या संदर्भात काही माहिती दिली त्यानंतर आता त्यांनी भारतीय संघाचा युवा स्टार खेळाडू वैभव सूर्यवंशी संदर्भात एक महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे.
वैभव सूर्यवंशीच्या खेळीची जगभरामध्ये चर्चा होत आहे, त्याची आक्रमक खेळीमुळे त्याने आतापर्यत कमालीची कामगिरी देशांतर्गत आणि अंडर 19 संघासाठी केली आहे. वैभव सूर्यवंशीबद्दल बोलताना भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे सचिव देवजित सैकिया म्हणाले की, युवा सनसनाटी खेळाडू वैभव सूर्यवंशी आणि इतर युवा खेळाडूंनी महान फलंदाज सचिन तेंडुलकरप्रमाणे दीर्घ आणि यशस्वी कारकीर्द घडवावी, अशी मंडळाची इच्छा आहे. पुढे ते म्हणाले की, वैभवला योग्य मार्गदर्शन आणि पाठिंब्याची गरज आहे, जेणेकरून तो 'एका मालिकेपुरता किंवा एका वर्षापुरता चमकणारा खेळाडू' बनून राहणार नाही.
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पुढे सचिव देवजित सैकिया म्हणाले की, बीसीसीआयने सूर्यवंशी आणि इतर युवा खेळाडूंवर बारकाईने लक्ष ठेवले आहे. त्यांना एक दीर्घ आणि यशस्वी आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द घडवण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन आणि पाठिंबा देण्यावर मंडळाचा भर आहे. "आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावलौकिक मिळवलेल्या 15 वर्षीय खेळाडूला प्रोत्साहन देताना बीसीसीआयला अभिमान वाटू शकतो. बोर्ड याबाबत खूप जागरूक आहे की प्रत्येक पाऊल योग्य दिशेने उचलले जावे, जेणेकरून वैभव केवळ एका मालिकेचा किंवा एका वर्षाचा हिरो बनून राहणार नाही. सचिन तेंडुलकरने जसे केले, त्याचप्रमाणे वैभव सूर्यवंशी आणि त्याच्यासारख्या दर्जाच्या इतर खेळाडूंनी दीर्घकाळ देशाची सेवा करावी, अशी आमची इच्छा आहे. आम्ही वैभवच्या बाबतीत गंभीर आहोत. त्याची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द पुढे जावी, यासाठी प्रत्येक पैलू आणि प्रत्येक पावलावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. बीसीसीआय त्याच्या भविष्यावर बारीक लक्ष ठेवून आहे." असे सैकिया म्हणाले.
भारताचा संघ आशियाई खेळ खेळण्यासाठी जपानला जाणार आहे. त्याआधी टीम इंडियाची तीन सामन्यांची मालिका अफगाणिस्तानविरुद्ध खेळवली जाणार आहे. ही मालिका झाल्यानंतर टीम इंडियासमोर आशियाई गेम्सचे आव्हान असणार आहे. बीसीसीआयची 3 सप्टेंबर रोजी बैठक पार पडली, यामध्ये अनेक मुद्द्यावर चर्चा पाहायला मिळाली. भारताचे काउन्सिल ऑफ एक्सलन्स चेअरमन व्हीव्हीएस लक्ष्मण हे आशियाई गेम्स 2026 मध्ये टीम इंडियाला प्रशिक्षण देताना दिसणार आहेत.