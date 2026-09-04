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'त्याने सचिन तेंडुलकरप्रमाणे...' वैभव सूर्यवंशीसंदर्भात बीसीसीआय सचिवांचं मोठं विधान, 'मोठा झाल्यावर...'

बैठकीनंतर बीसीसीआय सचिव देवजित सैकिया यांनी बैठकीच्या संदर्भात काही माहिती दिली त्यानंतर आता त्यांनी भारतीय संघाचा युवा स्टार खेळाडू वैभव सूर्यवंशी संदर्भात एक महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 04, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 04:29 PM IST
'त्याने सचिन तेंडुलकरप्रमाणे...' वैभव सूर्यवंशीसंदर्भात बीसीसीआय सचिवांचं मोठं विधान, 'मोठा झाल्यावर...'
Image Credit: बीसीसीआयचे वैभव सूर्यवंशीच्या कामगिरी बारिक लक्ष (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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