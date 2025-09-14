English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'ही भारत सरकारची..., म्हणून...', IND vs PAK सामन्यावर BCCI च्या सचिवांनी विरोध असतानाही दिले स्पष्टीकरण

BCCI Secretary on IND vs PAK Asia Cup: भारत विरुद्ध पाकिस्तान आशिया कप सामन्याबाबत खूप गोंधळ आहे. हा सामना आज, 14 सप्टेंबर रोजी खेळला जाणार आहे. बीसीसीआयच्या सचिवांनी या सामन्याबाबत मोठे विधान जारी केले आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 14, 2025, 08:27 AM IST
BCCI Secretary on IND vs PAK Asia Cup 2025: आशिया कप 2025 मधील भारत-पाकिस्तान सामना 14 सप्टेंबर रोजी खेळला जाणार आहे. या सामन्यापूर्वी देशभरात राजकीय वातावरण तापलेले असून बहिष्काराची मागणी जोर धरत आहे. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर बीसीसीआय सचिव देवजीत सैकिया यांनी महत्त्वाची प्रतिक्रिया देत भारतीय संघाला शुभेच्छा दिल्या.

सामना खेळावाच का लागतो?

सैकिया म्हणाले, “भारतीय खेळाडू विजयासाठी सर्वस्व पणाला लावतील, असा मला पूर्ण विश्वास आहे. हेच आपल्या विरोधकांना खरे उत्तर ठरेल. भारताला अशा देशाशी खेळावं लागतं ज्याच्याशी आपले संबंध चांगले नाहीत. पण बहुराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभागी होणं ही भारत सरकारची धोरणात्मक भूमिका आहे. त्यामुळे अशा सामन्यांना आम्ही टाळू शकत नाही.” काही आठवडे पूर्वीच भारत सरकारने पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यांबाबत आपली नवी धोरणं स्पष्ट केली होती. त्यानुसार, आशिया कप किंवा वर्ल्ड कपसारख्या बहुपक्षीय स्पर्धांमध्ये भारताला खेळावंच लागतं. अन्यथा स्पर्धेतून माघार घ्यावी लागते. मात्र, द्विपक्षीय मालिकेत भारत-पाकिस्तानचा सामना होणार नाही, हे माजी क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांनीही स्पष्ट केलं आहे.

दोन्ही संघांचा आतापर्यंतचा प्रवास

एशिया कप 2025 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही संघांनी आपापले पहिले सामने जिंकले आहेत. भारताने यूएईवर 9 गडी राखून विजय मिळवला होता. केवळ 27 चेंडूंमध्ये 58 धावांचं लक्ष्य पार करून टीम इंडियानं आपली ताकद दाखवून दिली. दुसरीकडे पाकिस्तानने ओमानचा 93 धावांनी दणदणीत पराभव केला आहे. टी20 आशिया कपच्या इतिहासात भारत-पाकिस्तान तिन वेळा आमनेसामने आले असून त्यापैकी दोनदा भारत तर एकदाच पाकिस्तान विजयी ठरला आहे. त्यामुळे उद्याचा सामना नक्कीच रोमहर्षक ठरणार आहे.

FAQ

प्रश्न 1: भारत-पाकिस्तान सामना कधी आणि कुठे होणार आहे?
उत्तर: आशिया कप 2025 मधील भारत-पाकिस्तान सामना 14 सप्टेंबर रोजी दुबईत खेळला जाणार आहे.

प्रश्न 2: सामना रद्द करण्याची मागणी का होत आहे?
उत्तर: एप्रिल 2025 मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशभरात आक्रोश उसळला होता. त्यानंतर पाकिस्तानविरुद्ध सामन्यांचा बहिष्कार करण्याची मागणी जोर धरू लागली.

प्रश्न 3: बीसीसीआय सचिव देवजीत सैकिया यांनी काय प्रतिक्रिया दिली?
उत्तर: त्यांनी सांगितले की भारतीय संघ पूर्ण ताकदीनं विजयासाठी खेळेल. बहुराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभागी होणं ही भारत सरकारची धोरणात्मक भूमिका असल्याने सामना खेळावाच लागतो.

प्रश्न 4: भारत सरकारने काय धोरण स्पष्ट केले आहे?
उत्तर: सरकारने सांगितलं आहे की आशिया कप किंवा वर्ल्ड कपसारख्या बहुराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारताला सहभागी व्हावंच लागतं. मात्र, पाकिस्तानसोबत कोणतीही द्विपक्षीय मालिका खेळली जाणार नाही.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Tags:
IND vs Pakbcciindia vs pakistanasia cupAsia Cup 2025

