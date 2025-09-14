'ही भारत सरकारची..., म्हणून...', IND vs PAK सामन्यावर BCCI च्या सचिवांनी विरोध असतानाही दिले स्पष्टीकरण

BCCI Secretary on IND vs PAK Asia Cup 2025: आशिया कप 2025 मधील भारत-पाकिस्तान सामना 14 सप्टेंबर रोजी खेळला जाणार आहे. या सामन्यापूर्वी देशभरात राजकीय वातावरण तापलेले असून बहिष्काराची मागणी जोर धरत आहे. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर बीसीसीआय सचिव देवजीत सैकिया यांनी महत्त्वाची प्रतिक्रिया देत भारतीय संघाला शुभेच्छा दिल्या.
सैकिया म्हणाले, “भारतीय खेळाडू विजयासाठी सर्वस्व पणाला लावतील, असा मला पूर्ण विश्वास आहे. हेच आपल्या विरोधकांना खरे उत्तर ठरेल. भारताला अशा देशाशी खेळावं लागतं ज्याच्याशी आपले संबंध चांगले नाहीत. पण बहुराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभागी होणं ही भारत सरकारची धोरणात्मक भूमिका आहे. त्यामुळे अशा सामन्यांना आम्ही टाळू शकत नाही.” काही आठवडे पूर्वीच भारत सरकारने पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यांबाबत आपली नवी धोरणं स्पष्ट केली होती. त्यानुसार, आशिया कप किंवा वर्ल्ड कपसारख्या बहुपक्षीय स्पर्धांमध्ये भारताला खेळावंच लागतं. अन्यथा स्पर्धेतून माघार घ्यावी लागते. मात्र, द्विपक्षीय मालिकेत भारत-पाकिस्तानचा सामना होणार नाही, हे माजी क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांनीही स्पष्ट केलं आहे.
एशिया कप 2025 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही संघांनी आपापले पहिले सामने जिंकले आहेत. भारताने यूएईवर 9 गडी राखून विजय मिळवला होता. केवळ 27 चेंडूंमध्ये 58 धावांचं लक्ष्य पार करून टीम इंडियानं आपली ताकद दाखवून दिली. दुसरीकडे पाकिस्तानने ओमानचा 93 धावांनी दणदणीत पराभव केला आहे. टी20 आशिया कपच्या इतिहासात भारत-पाकिस्तान तिन वेळा आमनेसामने आले असून त्यापैकी दोनदा भारत तर एकदाच पाकिस्तान विजयी ठरला आहे. त्यामुळे उद्याचा सामना नक्कीच रोमहर्षक ठरणार आहे.
प्रश्न 1: भारत-पाकिस्तान सामना कधी आणि कुठे होणार आहे?
उत्तर: आशिया कप 2025 मधील भारत-पाकिस्तान सामना 14 सप्टेंबर रोजी दुबईत खेळला जाणार आहे.
प्रश्न 2: सामना रद्द करण्याची मागणी का होत आहे?
उत्तर: एप्रिल 2025 मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशभरात आक्रोश उसळला होता. त्यानंतर पाकिस्तानविरुद्ध सामन्यांचा बहिष्कार करण्याची मागणी जोर धरू लागली.
प्रश्न 3: बीसीसीआय सचिव देवजीत सैकिया यांनी काय प्रतिक्रिया दिली?
उत्तर: त्यांनी सांगितले की भारतीय संघ पूर्ण ताकदीनं विजयासाठी खेळेल. बहुराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभागी होणं ही भारत सरकारची धोरणात्मक भूमिका असल्याने सामना खेळावाच लागतो.
प्रश्न 4: भारत सरकारने काय धोरण स्पष्ट केले आहे?
उत्तर: सरकारने सांगितलं आहे की आशिया कप किंवा वर्ल्ड कपसारख्या बहुराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारताला सहभागी व्हावंच लागतं. मात्र, पाकिस्तानसोबत कोणतीही द्विपक्षीय मालिका खेळली जाणार नाही.