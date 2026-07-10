"गौतम गंभीर पायउतार होणार नाही..." बीसीसीआय निर्णयावर ठाम! सचिवांनी केले स्पष्ट, मालिकेनंतर होणार बैठक

IND vs ENG - BCCI : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये टीम इंडियाने मालिका गमावली आहे तर आयर्लंडविरुद्ध मालिका देखील भारताच्या संघाने गमावली होती. भारताच्या संघाने विश्वचषक जिंकल्यानंतर सलग दोन मालिका गमावल्या आहेत त्यामुळे टीम इंडियाचे कोच गौतम गंभीरवर आणि संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यर त्याचबरोबर खेळाडूंवर मोठ्या प्रमाणात टीका केली जात आहे. मागील काही दिवसांपासून क्रिकेट चाहत्यांकडून गौतम गंभीरला प्रशिक्षण पदावरुन हटवण्याची मागणी केली जात आहे. आता बीसीसीआयने गौतम गंभीरच्या प्रशिक्षण पदासंदर्भात मोठे वक्तव्य केले आहे. टी20 विश्वचषक जिंकल्यापासूनचा काळ भारतीय क्रिकेट संघासाठी एक दुःस्वप्न ठरला आहे, आता बीसीसीआयने काय सांगितले यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
भारताच्या संघाने 2026 मध्ये झालेल्या टी20 विश्वचषकाचे विजेतेपद नावावर केले, विश्वविजेते बनल्यानंतर लगेचच संघाच्या कामगिरीत झालेल्या अचानक घसरणीमुळे केवळ चाहतेच निराश झाले नाहीत तर बीसीसीआयला देखील याचा धक्का बसला आहे. भारतीय संघाच्या खराब कामगिरीनंतर आता बीसीसीआयने मोठा निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे. बोर्डाचे सचिव देवजित सैकिया यांनी पुष्टी केली आहे की, सध्याचा इंग्लंड दौरा संपल्यानंतर बोर्ड भारतीय क्रिकेट संघाच्या प्रमुख सदस्यांसोबत एक महत्त्वाची आढावा बैठक घेतली जाणार आहे. टीम इंडियाच्या इंग्लंड दौऱ्यातील निराशाजनक कामगिरीनंतर हा निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले आहे.
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भारतीय संघाच्या खराब कामगिरीनंतर बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी पीटीआयशी संवाद साधताना म्हणाले की, बीसीसीआय सध्या भारतीय संघाच्या कामगिरीवर बारकाईने लक्ष देत आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या सध्याच्या मालिकेत संघाची कामगिरी अपेक्षेनुसार झालेली नाही. तथापि, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये हे काही असामान्य नाही. आम्ही याला निव्वळ एक 'वाईट टप्पा' मानत आहोत असे देवजीत सैकिया हे म्हणाले. देवजीत सैकिया पुढे म्हणाले की, 19 जुलै रोजी एकदिवसीय मालिका संपल्यानंतर आणि संघ मायदेशी परतल्यानंतर आम्ही संघाच्या प्रमुख सदस्यांसोबत एक आढावा बैठक घेतली जाणार आहे असे सचिवांनी सांगितले.
देवजीत सैकिया यांनी स्पष्ट केले आहे की, आगामी आढावा बैठकीत केवळ संघाच्या कामगिरीवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे, केवळ उणिवा कशा सुधारायच्या यावर चर्चा होईल आणि इतर कोणत्याही मुद्द्यांवर चर्चा होणार नाही. या महत्त्वाच्या बैठकीत मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर हे देखील उपस्थित राहणार आहेत. तथापि, टी20 आंतरराष्ट्रीय कर्णधार श्रेयस अय्यर या बैठकीसाठी उपलब्ध असेल की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, कारण तो झिम्बाब्वेविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या मालिकेसाठी रवाना होण्याची शक्यता आहे.