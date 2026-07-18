/रोहित शर्माच्या निवृत्तीच्या चर्चांवर अखेर BCCI ने सोडलं मौन, सचिवांनी स्पष्ट शब्दात सांगितलं

BCCI About Rohit Sharma Retirement : भारताचा स्टार क्रिकेटर आणि माजी कर्णधार राहिलेला रोहित शर्मा हा रविवारी 19 जुलै रोजी लॉर्ड्स मैदानावर त्याचा शेवटचा वनडे सामना खेळणार अशी माहिती मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर आली होती. भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवली जात असून यातील पहिला सामना हा भारताने तर दुसरा सामना हा इंग्लंडने जिंकला. त्यामुळे सध्या सीरिज ही 1-1 अशा बरोबरीत आहे. लॉर्ड्स मैदानावर सीरिजमधील तिसरा आणि शेवटचा सामना खेळवला जाईल. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार रोहित शर्माला बीसीसीआय सिलेक्टर्स आणि कोच गौतम गंभीर यांनी स्पष्ट सांगितलंय की त्यांना 2027 च्या वनडे वर्ल्ड कपसाठी संघात रोहित शर्मा करता कोणतीही भूमिका दिसत नाही. त्यानंतर रोहित शर्मा हा लॉर्ड्स मैदानावर शेवटचा वनडे सामना खेळणार अशा चर्चा रंगल्या आणि यातूनच रोहित टी20 आणि टेस्ट फॉरमॅटप्रमाणे वनडे फॉरमॅटमधून सुद्धा निवृत्ती घेणार अशी चर्चा मोठ्या प्रमाणात जोर धरू लागली. अखेर बीसीसीआयचे सचिव देवाजीत सैकिया यांनी शुक्रवारी पीटीआयला सांगितलं की रोहित लॉर्ड्स मैदानावर त्याचा शेवटचा सामना खेळणार अशी कोणतीही चर्चा बीसीसीआय किंवा संघात नाहीये.
बीसीसीआयचे सचिव देवाजीत सैकिया यांनी रोहित शर्माबद्दल चाललेल्या चर्चांबाबत पीटीआयशी खास बातचीत केली. त्यांनी सांगितलं की, 'रोहित शर्माच्या भविष्याबाबत मीडियामध्ये खूप चर्चा आणि अंदाज लावले जात आहेत. मला हे स्पष्टपणे म्हणायचे आहे की अशी कोणतीही चर्चा नाही की रोहित रविवारी लॉर्ड्सवर त्याचा शेवटचा वनडे सामना खेळेल. त्यांनी पुढे सांगितलं की, 'रोहित भारतीय वनडे क्रिकेट संघाचा नियमित सदस्य आहे आणि तो जो पर्यंत संघाच्या योजनांचा भाग आहे तो देशासाठी खेळत राहिलं. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं झालं तर लॉर्ड्सवरील वनडे सामना हा त्याच्या करिअरमधील शेवटचा सामना नाहीये'.
रोहित शर्माने यापूर्वीच टी20 वर्ल्ड कप 2024 जिंकल्यावर टी20 फॉरमॅटमधून तर मे 2025 मध्ये टेस्ट फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतली होती. त्यानंतर तो फक्त सध्या वनडे फॉरमॅटमध्ये खेळतोय. मात्र मीडिया रिपोर्ट्सनुसार अशी माहिती समोर आली की, 'बीसीसीआयच्या सिनियर सिलेक्शन कमिटीने रोहित शर्माला सांगितलं आहे की ते इंग्लंड वनडे सीरिजनंतर त्याच्यावरून मूव्ह ऑन करू इच्छितात'. रिपोर्ट्सनुसार सिनियर सिलेक्शन कमिटी आणि कोच गौतम गंभीर यांची रोहित शर्मा सोबत मागच्या आठवड्यात एक बैठक झाली. सिलेक्शन कमिटीला आता रोहितच्या जागी यशस्वी जयस्वाल संधीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या युवा खेळाडूंना टीम इंडियात संधी द्यायची आहे. त्यामुळे त्यांनी हे स्पष्ट केलं आहे की 2027 च्या वनडे वर्ल्ड कपसाठी रोहित शर्मा करता त्यांना संघात कोणतीही भूमिका दिसत नाही. निवड समितीने रोहितला कळवलं आहे की ते इंग्लंड दौऱ्यानंतर होणाऱ्या वनडे सीरिजमध्ये त्याचा समावेश करण्याचा विचार करत नाहीयेत, किंबहुना त्याला वगळून आता पुढे जाण्याच्या विचारात आहेत.
रोहित शर्माचे आई वडील सुद्धा लंडन येथे रवाना झाल्याची माहिती आहे. रोहितचे आई वडील हे दोघे लॉर्ड्स मैदानावर भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात होणारा सीरिजमधील शेवटचा वनडे सामना पाहण्यासाठी येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर येत आहे.