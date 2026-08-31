IPL मधील 'इम्पॅक्ट प्लेअर' नियम हटवला जाणार? BCCI ने सर्व 10 संघांशी साधला संपर्क

IPL Impact Player Rules : तीन वर्षांपूर्वी आयपीएलमध्ये इम्पॅक्ट प्लेअर हा नवीन नियम लागू करण्यात आला. या माध्यमातून एका सामन्यात संघ 11 ऐवजी 12 खेळाडूंना खेळण्याची संधी देऊ शकतो. फलंदाजी किंवा गोलंदाजीच्या इनिंगमध्ये गरजेनुसार संघाला एका खेळाडूला इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून रिप्लेस करण्याची संधी होती. मात्र अनेक खेळाडूंनी इम्पॅक्ट प्लेअर नियमाचा विरोध केला. यात शुभमन गिल सह अक्षर पटेल, अर्जुन तेंडुलकर इत्यादी अनेक स्टार खेळाडूंचा समावेश होता. त्यामुळे आता आगामी सिजनपूर्वी बीसीसीआयने या नियमाकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. बीसीसीआयने सर्व 10 फ्रेंचायझींशी संपर्क केला असून त्यांच्याकडून इम्पॅक्ट प्लेअर नियमासहित विविध गोष्टींवर उत्तर मागितलं आहे.
क्रिकेबझच्या रिपोर्टनुसार मागच्या सीजनच्या अनेक हाय स्कोअरिंग सामन्यानंतर गोलंदाजांच्या प्रतिभेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. यावरून इम्पॅक्ट प्लेअर नियमाला दोष देण्यात आला. अनेक खेळाडूंनी खुलेपणाने याचा विरोध सुद्धा केला. यासगळ्यामुळेच टीम इंडियाने अशा अनेक प्रकरणांवर उत्तर मागितलं आहे. यासह बीसीसीआयने सर्व संघांच्या PMOA, अंपायरिंग, सराव सत्र आणि खेळाच्या परिस्थितीशी निगडित सर्व प्रकरणात फ्रेंचायझींची प्रतिक्रिया मागितली आहे.
आयपीएलमध्ये अशा मुद्द्यांवर बीसीसीआयने सर्व फ्रेंचायझींकडून उत्तर मागणं ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे. मात्र अशातच विशेष करून इम्पॅक्ट प्लेअर या नियमावर फ्रेंचायझींकडून उत्तर मागणं हे इम्पॅक्ट प्लेअर नियमाच्या भविष्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यासारखे आहे. कदाचित आयपीएल 2027 मध्ये हा नियम कायम राहील मात्र त्यानंतरच्या सीजनमध्ये मात्र इम्पॅक्ट प्लेअर नियम बीसीसीआय आयपीएलमधून रद्द करू शकते अशी शक्यता मीडिया रिपोर्ट्समधून व्यक्त केली जात आहे.
रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शुभमन गिल यासह अनेक स्टार क्रिकेटरनी आयपीएलमधील या इम्पॅक्ट प्लेअर नियमाचा विरोध केला होता. तर काहींनी इम्पॅक्ट प्लेअर नियमाच्या बाजूने सुद्धा मतं मांडली होती. अशातच बीसीसीआयने आयपीएल 2027 पूर्वी 10 फ्रेंचायझींकडून इम्पॅक्ट प्लेअर संदर्भात उत्तर मागितलं आहे. बीसीसीआयने 31 ऑगस्ट पर्यंत सर्व फ्रेंचायझींकडून याबाबत उत्तर मागितलं आहे.
इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणजे असा खेळाडू, जो सामना सुरू झाल्यानंतर प्लेईंग 11 मधील एका खेळाडूची जागा घेऊन मैदानात येऊ शकतो. यात संघ प्लेईंग 11 व्यतिरिक्त 4 अतिरिक्त खेळाडूंची नाव जाहीर करतो या चौघांपैकी एका खेळाडूला इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून वापरता येतं.