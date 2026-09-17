/ऋषभ पंतकडे संघाचं कर्णधारपद! BCCI च्या सिलेक्शन कमिटीने सोपवली जबाबदारी

Rishabh Pant Irani Cup : बीसीसीआयने बुधवारी येत्या टी20, वनडे सीरिज तसेच अजून काही स्पर्धेसाठी संघाची घोषणा केली. यात ऋषभ पंतचा आगामी वनडे सीरिजमध्ये बॅकअप विकेटकिपर म्हणून सुद्धा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्याच्या ऐवजी ध्रुव जुरेल याला संधी देण्यात आलेली आहे. अशातच ऋषभ पंतचं लिमिटेड ओव्हरमधील करिअरवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मात्र यामध्ये बीसीसीआयच्या सिलेक्शन कमिटीने ऋषभ पंतला एका संघाचं कर्णधारपद सोपवलं आहे. ऋषभ पंतकडे ईराणी कपसाठी रेस्ट ऑफ इंडिया संघाचं नेतृत्व दिलं आहे.
बीसीसीआयच्या सिनिअर मेन्स सिलेक्शन कमिटीने बुधवार 16 सप्टेंबर रोजी तीन वेगेवेगळ्या भारतीय संघाची घोषणा केली. यात एक वनडे आणि एका टी20 संघाचा समावेश होता जो आगामी वेस्ट इंडिज विरुद्ध सीरिजसाठी निवडण्यात आलेला आहे. वेस्ट इंडिज विरुद्ध होणाऱ्या या वनडे सीरिजसाठी ऋषभ पंतचं सिलेक्शन होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती कारण ईशान किशन आणि संजू सॅमसन हे दोघे या सीरिजसाठी उपलब्ध नव्हते. मात्र तसं झालं नाही.
मात्र बीसीसीआयच्या सिलेक्शन कमिटीने निवडलेल्या तिसऱ्या संघाचे कर्णधारपद पंत यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. इराणी कपमध्ये ऋषभ पंत 'रेस्ट ऑफ इंडिया' संघाचे नेतृत्व करतील. ही संधी केवळ एका सामन्यापुरतीच आहे, कारण इराणी कपच्या कार्यक्रमात 'रेस्ट ऑफ इंडिया' संघ आणि विद्यमान रणजी करंडक विजेते जम्मू-काश्मीर संघ यांच्यात केवळ एक सामना होणार आहे. हा सामना जम्मू-काश्मीरची राजधानी श्रीनगरमधील शेर-ए-काश्मीर स्टेडियमवर 1 ते 5 ऑक्टोबर या कालावधीत खेळवला जाईल. पंतला त्यांच्या कर्णधारपदाची कौशल्ये सिद्ध करण्याची ही एक संधी आहे.
ऋषभ पंतच्या ऐवजी या संघात सरफराज खानला सुद्धा निवडण्यात आलं आहे. सरफराज खानकडे उपकर्णधारपद सोपवण्यात आलं असून स्पिनर मानव सुथार सुद्धा रेस्ट ऑफ इंडियाच्या संघात खेळताना दिसून येईल. तर यात आकाश दीपच्या नावाचा सुद्धा समावेश आहे. मात्र यासाठी त्यांना फिटनेस टेस्ट पास करावी लागेल.
ऋषभ पंत (कर्णधार/ विकेटकीपर), सनत सांगवान, शिखर मोहन, सुदीप घरामी, सरफराज खान (उपकर्णधार), स्मरण रविचंद्रन, मानव सुथार, सारांश जैन, आकाश दीप, मुकेश कुमार, मुकेश चौधरी, आर्यन जुयाल (विकेटकीपर), आर्यन पांडे, अनुकूल रॉय, आयुष दोसेजा.