IPL 2026: राजस्थान रॉयल्सकडून भ्रष्टाचारविरोधी नियमाचं उल्लंघन! BCCI कडून नोटीस; डगआऊटमध्ये टीम मॅनेजर वापरत होता फोन

BCCI sends notice To Rajasthan Royals Team Manager: बीसीसीआय राजस्थान रॉयल्सचे टीम मॅनेजर रोमी भिंडर यांच्यावर कारवाई करण्याची शक्यता आहे. बीसीसीआयने भ्रष्टाचारविरोधी नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी राजस्थान रॉयल्सचे टीम मॅनेजर रोमी भिंडर यांना नोटीस पाठवली आहे. डगाऊमटमध्ये मोबाईलचा वापर करताना आढळले होते. यानंतर त्यांना ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. यावेळी वैभव सूर्यवंशी त्यांच्या बाजूला बसला होता. शुक्रवारी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुविरोधातील सामन्यात हा प्रकार घडला होता. रोमी भिंडर डगआऊटमध्ये मोबाईल वापरतानाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता, ज्यामुळे वादाला तोंड फुटलं. आयपीएलचे माजी अध्यक्ष ललित मोदीसह अनेकांनी याप्रकरणी कारवाईची मागणी केली.
The New Indian Express ने दिलेल्या वृत्तानुसार, रोमी भिंडर यांना बीसीसीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक आणि सुरक्षा विभागाने (ACSU) नोटीस पाठवली आहे. नोटीसनुसार, रोमी भिंडरला यांना आपण फोन का वापरत होता याचं स्पष्टीकरण द्यायचं आहे. रोमी भिंडर यांना स्पष्टीकरण देण्यासाठी 48 तासांची मुदत देण्यात आली आहे. "आम्ही बीसीसीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक आणि सुरक्षा विभागाला ला या घटनेचा तपास करून अहवाल सादर करण्यास सांगितलं आहे," असं आयपीएल गव्हर्निंग कौन्सिलचे अध्यक्ष अरुण धुमल यांनी सांगितलं आहे.
रोमी भिंडर यांच्या मोबाईल वापराचा संबंध त्यांच्या प्रकृतीशी संबंधित समस्यांशी निगडित असू शकतो असंही सांगितलं जात आहे. माहितीनुसार, रोमी भिंडर यांना भुतकाळाता आरोग्याशी संबंधित अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला होता. फुफ्फुस निकामी झाल्यामुळे त्यांना नागपूर येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. रुग्णालयात त्यांना बराच काळ घालवावा लागला होता.
Did the BCCI allow mobile phones in the dugout ? pic.twitter.com/c08gzA58E4
— Harsh shekhawat (@wordofshekhawat) April 10, 2026
वैद्यकीय कारणांमुळे भिंदर यांना फोन 'डगआउट'मध्ये सोबत नेण्याची परवानगी असली, तरी तिथे बसून तो वापरण्याची परवानगी किंवा विशेष सूट देण्यात आलेली नाही.
"वैद्यकीय कारणांमुळे रोमी यांचं 10 पेक्षा जास्त किलो वजन कमी झालं आहे. त्यांना अस्थमाचाही त्रास आहे. ज्यामुळे त्यांना जास्त वेळ चालण्यास किंवा पायऱ्या चढण्यास प्रतिबंध आहे. ते संघासोबत असून त्यांनी फ्रँचाइजीसाठी अनेक भूमिका निभावल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना नियमांची जाण आहे. त्यांच्याकडे वैद्यकीय कारणांमुळे फोन होता. डगआऊटमध्ये मोबाईल किंवा लॅपटॉप ठेवण्यासाठी प्रोटोकॉलनुसार परवानगी आहे. समस्या फक्त तो वापरण्यासंदर्भात आहे. पण ते कॉल करत नव्हते किंवा तो घेत नव्हते. ते फक्त स्क्रोलिंग करत होते. त्यांच्याकडे वेळ आहे आणि ते यासंदर्भात लाचलुचपत प्रतिबंधक आणि सुरक्षा विभागाकडे स्पष्टीकरण देतील," असं एका सूत्राने सांगितलं आहे.
रोमी भिंडर मोबाईल फोन वापरत असताना त्यांच्या शेजारी सध्या सर्वाधिक चर्चेत असणारा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी बसला होता, ज्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
"आम्हाला आशा आहे की, कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी लाचलुचपत प्रतिबंधक आणि सुरक्षा विभागाचे अधिकारी रोमी यांच्या वैद्यकीय स्थितीचा नक्कीच विचार करतील. खरी अडचण अशी होती की, ड्रेसिंग रूममध्ये पोहोचण्यासाठी सुमारे 20 पायऱ्या चढण्यापूर्वी त्याला किमान 50 पावले चालावे लागत असे; आणि 'डगआउट'मध्ये परततानाही त्याला तीच प्रक्रिया पुन्हा करावी लागत असे. याच कारणामुळे त्याला 'डगआउट'मध्ये असतानाच आपला फोन तपासावा लागला असावा," असं एका सूत्राच्या हवाल्याने रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलं आहे.