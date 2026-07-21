/भारतीय क्रिकेटमध्ये BCCI आणणार नवीन नियम, मैदानात हेड कोचला एंट्री पासून ते ओव्हर पूर्ण करेपर्यंत बरंच काही बदलणार

BCCI New Rules For Domestic : मॅरीलेबोन क्रिकेट क्लबच्यावतीने प्रस्तावित असलेल्या क्रिकेटच्या नव्या नियमांना बीसीसीआय देशांर्तगत क्रिकेटमध्ये लागू करण्याच्या तयारीत आहे. हे नियम रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सहित दुसऱ्या अनेक स्पर्धेत लागू होणार आहेत. हे नियम फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये दिवसाअंती खेळवल्या जाणाऱ्या शेवटच्या ओव्हर सह हेड कोचच्या मैदानातील एंट्रीशी संबंधित आहेत. एवढंच नाही तर या नवीन नियमांमध्ये ग्लव्सबाबत सुद्धा नवीन नियम लागू होणार आहे. याव्यतिरिक्त 'वाइड' बॉलबाबतचे नवीन नियमही लागू केले जातील. भारतीय देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये कोणते नियम लागू केले जाणार याविषयी जाणून घेऊयात.
The MCC's new rule could change Test cricket's dynamic.Gully Point (gullypoint) July 20, 2026
The final over must now be completed, even if a wicket falls.
This means batting sides can't dodge sending a new player out when the pressure is highest. It’s a move that might favor bowlers by keeping late-innings drama… pic.twitter.com/iHv1MrjFxP
1. नव्या नियमांनुसार आता फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये दिवसातील शेवटची ओव्हर पूर्ण करणं गरजेचं असेल. म्हणजेच आता दिवसाच्या शेवटच्या ओव्हरमध्ये विकेट पडली तर त्या दिवसाचा खेळ तिथेच थांबणार नाही तर फलंदाजाला दिवसाच्या शेवटच्या ओव्हरचा शेवटचा बॉल खेळावा लागेल.
2. वनडे सामन्यात ड्रिंक्स ब्रेक दरम्यान हेड कोचला मैदानात येण्याची परवानगी असेल.
3. कोणत्या खेळाडूने जाणूनबुजून कमी धावा केल्या तर फिल्डिंग कर्णधार ठरवू शकेल की आता पुढील बॉलचा सामना कोणता फलंदाज करेल.
4. नवीन नियमात बॉल डेड करण्याचा नियम सुद्धा बदलला आहे. आता बॉलला डेड मानण्यासाठी तो गोलंदाजाकडे किंवा विकेटकिपरकडे असणं गरजेचं नाही. आता बॉल कोणत्याही फिल्डरच्या हातात असेल किंवा जमिनीवर पडली असेल तर त्याला डेड बॉल बनलं जाईल.
5. वनडे आणि टी20 सामन्यांमधील 'लेग-साइड वाईड्स'बाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील.
6. बॉल टाकण्याच्या क्षणी सर्व फिल्डर्सना बाउंड्रीच्या आत असणे आवश्यक असेल.
7. गोलंदाजाच्या धावण्याच्या वेळी रन अप दरम्यान ग्लोव्हज पुढे ठेवल्याबद्दल विकेटकिपरकडून यापुढे दंड आकारला जाणार नाही.