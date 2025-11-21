Delhi Pollution: दिल्लीतील प्रदूषणाचा थेट परिणाम स्पर्धेवर! BCCI ने 'हे' सामने दिल्लीतून हटवले; मुंबई करणार मेजबानी

Delhi Pollution BCCI Shifts U23 Knockouts Matches From Delhi to Mumbai: दिल्लीतील वायु प्रदूषण दिवसेंदिवस धोकादायक पातळीवर पोहोचत आहे आणि आता त्याचा परिणाम क्रीडा जगतावरही स्पष्ट दिसू लागला आहे. सतत वाढत चाललेल्या AQI आणि आरोग्यासाठी निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीचा विचार करून बीसीसीआयने मोठा निर्णय घेतला आहे. अंडर-23 वनडे टूर्नामेंटचे नॉकआउट सामने दिल्लीऐवजी मुंबईत आयोजित करण्याचा निर्णय बीसीसीआयने घेतला आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, पुढील आठवड्यात दिल्लीमध्ये नॉकआउट राउंड सुरू होणार होता. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून AQI 350 ते 400 च्या दरम्यान आहे, ज्यामुळे हवा ‘खूप खराब’ ते ‘गंभीर’ श्रेणीत पोहोचली आहे. अशा परिस्थितीत उघड्यावर खेळले जाणारे सामने खेळाडूंच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकतात. त्यामुळे बीसीसीआयने तातडीने निर्णय घेत मुंबई क्रिकेट असोसिएशन(MCA)शी संपर्क साधला आहे आणि 25 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबरदरम्यान सामन्यांसाठी व्यवस्था करण्यास सांगितले आहे.
टूर्नामेंटचा ग्रुप स्टेज 21 नोव्हेंबरला संपणार आहे. त्यानंतर नॉकआउट शेड्यूल जाहीर केले जाणार असले तरी बीसीसीआयने मुंबईला अगोदरच तयारीस सांगितल्याने स्थळ बदल निश्चित झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हे पहिल्यांदाच घडत नाही. चालू क्रिकेट सीझनमध्ये यापूर्वीही बीसीसीआयला प्रदूषणामुळे वेळापत्रक बदलावे लागले होते. भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका टेस्ट सीरीजचा 14 नोव्हेंबरचा ओपनिंग टेस्ट सामना दिल्लीऐवजी कोलकात्याला हलवण्यात आला होता, कारण त्या काळात प्रदूषण वाढण्याची मोठी शक्यता होती. फक्त वेस्ट इंडीजविरुद्धची 10 ते 14 ऑक्टोबरदरम्यानची टेस्ट सिरीजच दिल्लीमध्ये होऊ शकली.
दिल्लीतील सतत वाढत असलेले प्रदूषण सामान्य नागरिकांप्रमाणेच खेळाडूंच्या फिटनेससाठीही मोठे संकट बनले आहे. मैदानावर जास्त वेळ घालवणाऱ्या खेळाडूंवर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे बीसीसीआयने कोणताही धोका न पत्करता सुरक्षिततेसाठी हा निर्णय घेतला आहे.
1. दिल्लीतील सामने मुंबईला का हलवण्यात आले?
दिल्लीमध्ये AQI 350–400 दरम्यान असून हवा ‘खूप खराब’ ते ‘गंभीर’ श्रेणीत आहे. खेळाडूंच्या आरोग्याचा विचार करून सामने मुंबईला हलवण्यात आले.
2. कोणत्या टूर्नामेंटचे सामने शिफ्ट करण्यात आले?
अंडर-23 वनडे टूर्नामेंटचे नॉकआउट सामने दिल्लीऐवजी मुंबईत खेळवले जातील.
3. सामने मुंबईत कधी होणार आहेत?
बीसीसीआयने मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला 25 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबरदरम्यान सामने आयोजित करण्यास सांगितले आहे.