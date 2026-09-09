/BCCI च्या तिजोरीत पुन्हा मोठी भर! केवळ 35 सामन्यांसाठी 130 कोटींची डील, तीन ब्रँड्स असणार स्पॉन्सर

BCCI Sponser Deal : जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड असलेल्या बीसीसीआयने एक मोठी स्पॉन्सरशीप डील केली आहे. आता घरच्या मैदानावर होणाऱ्या सामन्यांसाठी टीम इंडियाच्या प्रत्येक सामन्याकरता बीसीसीआयला 3.71 कोटी रुपये मिळणार आहेत. बीसीसीआयने भारतीय क्रिकेटच्या देशांतर्गत द्विपक्षीय सीरिजसाठी तीन नवीन असोसिएट पार्टनर जोडले आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार ही डील जवळपास 35 घरगुती सामन्यांसाठी असून हे कॉन्ट्रॅक्ट मार्च 2028 पर्यंत असणार आहे.
आता यापुढे भारतीय संघ आपल्या घरी कोणताही सामना खेळली तरी स्पॉन्सरशिप डील केलेल्या तीन कंपन्यांची ब्रॅण्डिंग सुद्धा सामन्यात दिसून येईल. रिलायन्सच्या मालकीच्या 'कॅम्पा कोला' (Campa Cola) या शीतपेय कंपनीने 1.31 कोटी रुपयांची सर्वाधिक बोली लावली. 'एसबीआय लाईफ' (SBI Life) ही जीवन विमा कंपनी आणि 'चॅटजीपीटी' (ChatGPT) ही एआय (AI) चॅटबॉट कंपनी या दोन्ही कंपन्या प्रत्येकी जवळपास 1.20 कोटी रुपये प्रति सामना मोजतील. बीसीसीआयला प्रत्येक देशांतर्गत मैदानावर खेळल्या जाणाऱ्या सामन्यातून सुमारे 3.71 कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. 35 सामन्यांच्या या करारानुसार याचे एकूण मूल्य साधारणपणे 129.85 कोटी रुपये इतके असेल.
जुलै महिन्यात बीसीसीआयने टीम इंडियाच्या आंतरराष्ट्रीय आणि रणजी ट्रॉफी सारख्या घरगुती स्पर्धांसाठी टायटल स्पॉन्सरशिप आणि एसोसिएट पार्टनर राईट्ससाठी बेट्स मागवल्या होत्या. टायटल स्पॉन्सरशिपसाठीच्या बोली सादर करण्याची अंतिम मुदत 13 ऑगस्ट होती तर असोसिएट पार्टनरसाठीच्या दरांचे कोटेशन्स सादर करण्याची मुदत 25 ऑगस्ट होती. दरम्यान टायटल स्पॉन्सरची अद्याप निश्चिती झाली नसल्यामुळे मंडळाने असोसिएट पार्टनरसाठीची मुदत वाढवून 7 सप्टेंबर केली.
बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी सांगितले की, देशांतर्गत सीजनसाठी भागीदारींच्या मूल्यात झालेली लक्षणीय वाढ ही या मालमत्तेची ताकद आणि बीसीसीआय तसेच टीम इंडियावर विविध ब्रँड्सचा असलेला विश्वास दर्शवतो.