रोहित - कोहलीसाठी BCCI चं नवं फर्मान, अट मान्य केली नाही तर वर्ल्ड कपचं स्वप्न भंगणार

Virat Kohli And Rohit Sharma : भारताचे दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि विराट कोहली (Virat Kohli) हे मागील 17 वर्षांपासून भारतीय संघासाठी अनेक महत्वाचे सामने खेळत आहेत. मात्र सध्या या दोघांचं करिअर हे संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. विराट आणि रोहितने यापूर्वीच टी 20 आणि टेस्ट फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतलीये आता ते फक्त वनडे फॉरमॅटमध्ये खेळत आहेत. रोहित आणि कोहलीसाठी बीसीसीआयने आता एक नवीन फर्मान काढलं आहे. दोघे दिग्गज फलंदाज फक्त वनडे फॉरमॅटमध्ये खेळताना दिसतायत. तेव्हा त्यांनी देशांतर्गत क्रिकेट सामने खेळावे असा संदेश बीसीसीआयकडून त्यांना पाठवण्यात आला आहे.
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सीरिजच्या सुरुवातीला रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीला बीसीसीआयने संदेश पाठवला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार दोघांना डोमेस्टिक क्रिकेट खेळण्यासाठी सांगण्यात आलं आहे. रोहित आणि कोहली आता फक्त 50 ओव्हरच्या फॉरमॅटमध्ये सक्रिय आहेत. त्यामुळे निवडीसाठी त्यांची मॅच फिटनेस एक प्रमुख मुद्दा आहे.
इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टनुसार रोहित शर्माने तो विजय हजारे ट्रॉफीसाठी उपलब्ध असेल हे मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला आधीच सूचित केलं आहे. तर दुसरीकडे कोहलीने अद्याप देशांतर्गत टूर्नामेंटसाठी स्वतःच्या उपलब्धतेबाबत स्पष्टता दिलेली नाही. बीसीसीआयच्या सूत्रांचा हवाला देत इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला की बोर्ड आणि टीम मॅनेजमेंटने दोघांना सांगितलंय की जर त्यांना भारतासाठी खेळायचं असेल तर त्यांना देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये खेळावं लागेल. दोघांना सामन्यात तंदुरुस्त राहण्यासाठी देशांतर्गत क्रिकेट खेळावे लागेल.
मागच्यावर्षी बॉर्डर गावसकर ट्रॉफीत भारतीय संघाचा पराभव झाल्यावर बीसीसीआयने रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीला देशांतर्गत क्रिकेट खेळण्यासाठी मजबूर केलं होतं. बऱ्याच वर्षांनी दोघांनी रणजी ट्रॉफीचे सामने खेळले, पण इथे सुद्धा दोघे फेल झाले. त्यानंतर मे महिन्यात आयपीएल 2025 सुरु असताना रोहित विराटने टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली ज्यामुळे सर्व फॅन्स हैराण झाले होते.
विजय हजारे ट्रॉफी 2025 ची सुरुवात 24 डिसेंबरला होणार आहे. विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे दोघे त्यांच्या वयाच्या अशा उंभरठ्यावर आहेत ज्यामुळे त्यांच्या निवृत्तीबाबत अनेकदा बोललं जातं. मात्र दोघांनाही वर्ल्ड कप 2027 खेळायचाय. मात्र हे त्यांच्यासाठी एवढं सोपं नसेल. टीम इंडियामधून सामने खेळताना त्यांना देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सुद्धा खेळावं लागेल असं दिसतंय.
