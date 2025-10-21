'Asia Cup ट्रॉफी प्रकरणात मोठा ट्विस्ट; बीसीसीआयची पाकिस्तानी मोहसिन नक्वीला धमकी; 'ट्रॉफी परत करा नाहीतर...'

Asia Cup Controversy: 28 सप्टेंबर 2025 रोजी दुबईतील अंतिम लढतीत भारताने पाकिस्तानला पाच विकेट्सने पराभूत करून आशिया कप 2025 चे विजेतेपद पटकावले. सूर्यकुमार यादव कर्णधारपदावर असलेल्या टीम इंडियाने शानदार कामगिरी करून रेकॉर्ड नववा विजय नोंदवला. मात्र, विजयी ट्रॉफीच्या सादरीकरण सोहळ्यात वादाची ठिणगी पडली. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) आणि आशियाई क्रिकेट परिषदेचे (एसीसी) प्रमुख मोहसिन नक्वी यांनी ट्रॉफी हातात घेतली आणि टीम इंडियाने त्यांच्याकडून स्वीकारण्यास नकार दिला. यानंतर नक्वी यांनी ट्रॉफी घेऊन हॉटेलमध्ये जाऊन एसीसी कार्यालयात ठेवली, पण भारताला हस्तांतर करण्यास नकार दिला. ही घटना क्रिकेटप्रेमींमध्ये संताप निर्माण करणारी ठरली. पण आता या कहाणीत मोठा ट्विस्ट आलाय.
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने या प्रकरणाला गांभीर्याने घेतलंय. बीसीसीआय सचिव देवजित सैकिया यांनी नक्वी यांना ईमेल पाठवून ट्रॉफी तात्काळ भारताकडे सोपवण्याची मागणी केली. नक्वी हे पाकिस्तानचे गृहमंत्री देखील आहेत. त्यामुळे राजकीय तणावात भारतीय संघाने ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला होता. दरम्यान ट्रॉफी एसीसीची मालकी असून, नक्वी यांची वैयक्तिक धारणा यात मिसळता येत नाही, असं बीसीसीआयने स्पष्ट केलंय. सैकिया यांनी याला दुजोरा दिलाय. नक्वी यांच्या उत्तराची वाट पाहिली जातेय. अन्यथा कठोर पावले उचलली जाणार आहे. ही कारवाई टप्प्याटप्प्याने केली जाईल, असे ते म्हणाले.
नक्वी यांनी अद्याप कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. यामुळे प्रतिकूल उत्तर किंवा दुर्लक्ष झाल्यास हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडे (आयसीसी) उपस्थित केला जाईल, असा इशारा त्यांनी दिलाय. अफगाणिस्तान आणि श्रीलंका क्रिकेट बोर्डांच्या पाठिंब्याने बीसीसीआयने एसीसीच्या वार्षिक बैठकीतही तक्रार नोंदवली. ट्रॉफी विजेत्या संघाचीच असते. नक्वी यांनी भारताला दुबईत येऊन ट्रॉफी घेण्याची ऑफर दिली. पण बीसीसीआयने ती फेटाळली, असे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी सांगितले.
आशिया कपदरम्यान टीम इंडियाने पाकिस्तानी प्लेयर्ससोबत हॅण्डशेक केले नाही. यामुळे वातावरण तापले. दरम्यान पाकिस्तानी फलंदाज साहिबझादा फरहानच्या बंदुकीच्या हावभावाने भारतीय चाहत्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. नक्वी यांनी एसीसी प्रमुख म्हणून ट्रॉफी सादर करण्याचा आग्रह धरला, ज्याला बीसीसीआयने राजकीय हस्तक्षेप म्हणून विरोध केला. ते 'बोलण्यासारखे मोठे नाहीत' म्हणत हरभजन सिंगसारख्या माजी खेळाडूंनी नक्वी यांच्यावर टीका केली. पाकिस्तानी माजी क्रिकेटर मोहम्मद युसुफने मात्र नक्वींचे समर्थन करत ट्रॉफी हस्तांतराचे नियम पाळले गेल्याचे सांगितले.
ट्रॉफी आणि विजेत्या पदकांचे हस्तांतर तात्काळ व्हावे, अन्यथा कायदेशीर कारवाई होईल, असं बीसीसीआयने म्हटलंय. दुसरीकडे नक्वी यांनी आपण माफी मागितल्याचे दावे नाकारले आहेत.. क्रिकेटजगतात या प्रकरणाने चर्चा रंगली असून, आयसीसीच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. भारताने ट्रॉफी जिंकली तरी तिच्या अभावी सेलिब्रेशन अपूर्ण राहिले, पण बीसीसीआय एवढ्यावरच शांत बसणार नाही.
