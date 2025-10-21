English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Asia Cup Controversy:  भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने आशिया कप ट्रॉफी प्रकरण गांभीर्याने घेतलंय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 21, 2025, 08:37 PM IST
'Asia Cup ट्रॉफी प्रकरणात मोठा ट्विस्ट; बीसीसीआयची पाकिस्तानी मोहसिन नक्वीला धमकी; 'ट्रॉफी परत करा नाहीतर...'
आशिया कप

Asia Cup Controversy: 28 सप्टेंबर 2025 रोजी दुबईतील अंतिम लढतीत भारताने पाकिस्तानला पाच विकेट्सने पराभूत करून आशिया कप 2025 चे विजेतेपद पटकावले. सूर्यकुमार यादव कर्णधारपदावर असलेल्या टीम इंडियाने शानदार कामगिरी करून रेकॉर्ड नववा विजय नोंदवला. मात्र, विजयी ट्रॉफीच्या सादरीकरण सोहळ्यात वादाची ठिणगी पडली. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) आणि आशियाई क्रिकेट परिषदेचे (एसीसी) प्रमुख मोहसिन नक्वी यांनी ट्रॉफी हातात घेतली आणि टीम इंडियाने त्यांच्याकडून स्वीकारण्यास नकार दिला. यानंतर नक्वी यांनी ट्रॉफी घेऊन हॉटेलमध्ये जाऊन एसीसी कार्यालयात ठेवली, पण भारताला हस्तांतर करण्यास नकार दिला. ही घटना क्रिकेटप्रेमींमध्ये संताप निर्माण करणारी ठरली. पण आता या कहाणीत मोठा ट्विस्ट आलाय.  

बीसीसीआयने काय म्हटलं?

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने या प्रकरणाला गांभीर्याने घेतलंय. बीसीसीआय सचिव देवजित सैकिया यांनी नक्वी यांना ईमेल पाठवून ट्रॉफी तात्काळ भारताकडे सोपवण्याची मागणी केली. नक्वी हे पाकिस्तानचे गृहमंत्री देखील आहेत. त्यामुळे राजकीय तणावात भारतीय संघाने ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला होता. दरम्यान ट्रॉफी एसीसीची मालकी असून, नक्वी यांची वैयक्तिक धारणा यात मिसळता येत नाही, असं बीसीसीआयने स्पष्ट केलंय. सैकिया यांनी याला दुजोरा दिलाय. नक्वी यांच्या उत्तराची वाट पाहिली जातेय. अन्यथा कठोर पावले उचलली जाणार आहे. ही कारवाई टप्प्याटप्प्याने केली जाईल, असे ते म्हणाले.

आयसीसीकडे जाण्याची धमकी

नक्वी यांनी अद्याप कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. यामुळे प्रतिकूल उत्तर किंवा दुर्लक्ष झाल्यास हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडे (आयसीसी) उपस्थित केला जाईल, असा इशारा त्यांनी दिलाय. अफगाणिस्तान आणि श्रीलंका क्रिकेट बोर्डांच्या पाठिंब्याने बीसीसीआयने एसीसीच्या वार्षिक बैठकीतही तक्रार नोंदवली. ट्रॉफी विजेत्या संघाचीच असते. नक्वी यांनी भारताला दुबईत येऊन ट्रॉफी घेण्याची ऑफर दिली. पण बीसीसीआयने ती फेटाळली, असे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी सांगितले.

नेमका वाद काय? 

आशिया कपदरम्यान टीम इंडियाने पाकिस्तानी प्लेयर्ससोबत हॅण्डशेक केले नाही. यामुळे वातावरण तापले. दरम्यान पाकिस्तानी फलंदाज साहिबझादा फरहानच्या बंदुकीच्या हावभावाने भारतीय चाहत्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. नक्वी यांनी एसीसी प्रमुख म्हणून ट्रॉफी सादर करण्याचा आग्रह धरला, ज्याला बीसीसीआयने राजकीय हस्तक्षेप म्हणून विरोध केला. ते 'बोलण्यासारखे मोठे नाहीत' म्हणत हरभजन सिंगसारख्या माजी खेळाडूंनी नक्वी यांच्यावर टीका केली. पाकिस्तानी माजी क्रिकेटर मोहम्मद युसुफने मात्र नक्वींचे समर्थन करत ट्रॉफी हस्तांतराचे नियम पाळले गेल्याचे सांगितले.

भविष्यात काय परिणाम? 

ट्रॉफी आणि विजेत्या पदकांचे हस्तांतर तात्काळ व्हावे, अन्यथा कायदेशीर कारवाई होईल, असं बीसीसीआयने म्हटलंय. दुसरीकडे नक्वी यांनी आपण माफी मागितल्याचे दावे नाकारले आहेत.. क्रिकेटजगतात या प्रकरणाने चर्चा रंगली असून, आयसीसीच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. भारताने ट्रॉफी जिंकली तरी तिच्या अभावी सेलिब्रेशन अपूर्ण राहिले, पण बीसीसीआय एवढ्यावरच शांत बसणार नाही.

FAQ

प्रश्न: आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यानंतर ट्रॉफी वाद कसा सुरू झाला?

उत्तर: २८ सप्टेंबर २०२५ रोजी दुबईत झालेल्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानला ५ विकेट्सने पराभूत करून आशिया कप जिंकले. मात्र, विजयी ट्रॉफीचे सादरीकरण करताना एसीसी आणि पीसीबीचे प्रमुख मोहसिन नक्वी यांनी ती हातात घेतली. भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांनी नक्वी यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला, ज्यामुळे नक्वी यांनी ट्रॉफी घेऊन हॉटेलमध्ये जाऊन एसीसी कार्यालयात ठेवली. यामुळे ट्रॉफी भारताकडे हस्तांतरित झाली नाही.

प्रश्न: बीसीसीआयने या वादावर काय कारवाई केली आहे?

उत्तर: बीसीसीआयने एसीसी प्रमुख मोहसिन नक्वी यांना ईमेल पाठवून ट्रॉफी तात्काळ भारताकडे सोपवण्याची मागणी केली आहे. सचिव देवजित सैकिया यांनी दुजोरा दिला असून, नक्वी यांनी प्रतिसाद दिला नाही तर हा मुद्दा आयसीसीकडे उपस्थित केला जाईल, अशी धमकी दिली आहे. बीसीसीआय टप्प्याटप्प्याने पाठपुरावा करेल आणि कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.

प्रश्न: नक्वी यांचा प्रतिसाद काय आहे आणि वादाचे परिणाम काय?

उत्तर: नक्वी यांनी अद्याप कोणताही अधिकृत प्रतिसाद दिलेला नाही. मात्र, काही अहवालांनुसार ते ट्रॉफी देण्यास तयार आहेत पण भारतीय कर्णधार दुबईत येऊन घेण्याची अट घालत आहेत, जी बीसीसीआयने फेटाळली आहे. हा वाद भारत-पाकिस्तान क्रिकेट संबंधांना ताण देणारा ठरला असून, एसीसी बैठकीत बीसीसीआयने नक्वी यांच्या वर्तनाची कठोर टीका केली आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

Tags:
Asia cup trophyMohsin Naqvipcbasia cupbcci

