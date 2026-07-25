श्रीलंका दौऱ्यासाठी बीसीसीआय 'या' दिवशी करणार टीम इंडियाची घोषणा! सचिवांनी दिली माहिती

भारताचा संघ सध्या झिम्बाब्वे दौऱ्यावर आहे, त्यानंतर आता पुढील महिन्यात टीम इंडिया श्रीलंका दौऱ्यावर असणार आहे. टीम इंडियासाठी श्रीलंकेत होणारी कसोटी मालिका महत्वाची असणार आहे, त्यामुळे आता भारताच्या संघाची बीसीसीआय कधी घोषणा करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. श्रीलंकेविरुद्धच्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा पुढील आठवड्यात केली जाईल आणि निवड समितीच्या बैठकीत वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहच्या तंदुरुस्तीवर सखोल चर्चा होण्याची शक्यता आहे. भारत या दौऱ्याची सुरुवात 15 ऑगस्ट रोजी गॉल येथे पहिल्या कसोटीने करेल. दुसरी कसोटी 23 ऑगस्टपासून कोलंबो येथे खेळवली जाईल.
इंग्लंडविरुद्ध झालेल्या एकदिवसीय मालिकेच्या दुसऱ्या सामन्यात डाव्या गुडघ्याला सूज आल्यामुळे बुमराहला नुकतेच लॉर्ड्सवर इंग्लंडविरुद्धच्या तिसऱ्या आणि निर्णायक एकदिवसीय सामन्यातून वगळण्यात आले आहे. ही मालिका आयसीसी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 चक्राचा एक भाग असून, दोन्ही संघांना अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी ही मालिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, श्रीलंकेविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघ मंगळवार, 28 जुलै रोजी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. अजित आगरकर यांच्या नेतृत्वाखालील निवड समिती त्या दिवशी भारतीय संघाची घोषणा करेल.
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बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी शनिवारी टीओआयला सांगितले, "होय, श्रीलंका कसोटी दौऱ्यासाठी भारतीय संघाची निवड पुढील दोन दिवसांत केली जाणार. आम्ही मंगळवारपर्यंत संघाची घोषणा करू असे त्यांनी सांगितले आहे." भारतीय संघ 4 ऑगस्टपर्यंत श्रीलंकेत दाखल होईल आणि तेथील परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी कोलंबोतील नॉनडेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लबमध्ये चार दिवसांचा सामना खेळेल. तथापि, ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात बुमराह संघासोबत प्रवास करू शकेल की नाही, हे पाहणे बाकी आहे.
अनुभवी अष्टपैलू रवींद्र जडेजा जानेवारी महिन्यात न्यूझीलंडविरुद्ध एकदिवसीय सामना खेळल्यानंतर शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील संघात परतणार आहे. श्रीलंकेतील त्याची भूमिका निर्णायक असेल. इंग्लंडविरुद्धच्या नुकत्याच झालेल्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी जडेजाचा संघात समावेश नव्हता, ज्यात भारताचा 1-2 असा पराभव झाला होता. बुमराह, मोहम्मद सिराज आणि प्रसिद्ध कृष्णा वेगवान गोलंदाजी विभागाचे नेतृत्व करतील, तर अनुभवी कुलदीप यादव आणि डावखुरा फिरकी गोलंदाज मानव सुथार फिरकी विभागाचे नेतृत्व करतील.