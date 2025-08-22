English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
टीम इंडियाच्या जर्सीवर आता Dream 11 दिसणार नाही, लवकरच प्रायोजकत्वासाठी लागणार बोली

BCCI : बीसीसीआय भारतीय क्रिकेट संघाच्या जर्सी प्रायोजकत्वासाठी बोली लावण्याची प्रक्रिया सुरु करणार आहे. यासाठी लवकरच बोली लागवण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. 

पूजा पवार | Updated: Aug 22, 2025, 09:31 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

BCCI : टीम इंडियाच्या जर्सीवर सध्या मुख्य प्रायोजक म्हणून ड्रीम 11 चे नाव दिसते. मात्र आता लवकरच भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) भारतीय क्रिकेट संघाच्या जर्सी (Team India Jersey) प्रायोजकत्वासाठी बोली लावण्याची प्रक्रिया सुरु करणार आहे. सध्याच्या प्रायोजकत्व कराराची मुदत संपल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार बीसीसीआय येत्या काही महिन्यात नवीन प्रायोजक निवडण्यासाठी बोली मागवण्याची शक्यता आहे.

 रिअल-मनी गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर बंदी: 

ऑनलाईनं गेमिंगसंदर्भात एक महत्त्वाचं विधेयक गुरुवारी संसदेत मांडण्यात आलंय. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे विधेयक संसदेत मांडलं. गेल्या काही वर्षात ऑनलाईन गेमिंगमुळे आर्थिक नुकसान तसंच मानसिक तणाव वाढल्यानं अनेक घटना समोर आल्याचं पाहायला मिळालं होतं. या ऑनलाईन गेमिंगमुळे एकट्या कर्नाटक राज्यात मागील अडीच वर्षात 32 आत्महत्या झाल्याचं समोर आलं आहे. या आठवड्यात राज्यसभेत मंजूर झालेले ऑनलाइन गेमिंगचे प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल 2025, राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर अशा व्यवसायांना बेकायदेशीर ठरवेल. कायदा लागू होण्यापूर्वीच, ड्रीम११, एमपीएल आणि झुपीसह प्रमुख फॅन्टसी-गेमिंग ऑपरेटर्सनी त्यांचे आरएमजी ऑपरेशन्स बंद करण्याची घोषणा केली आहे.

केंद्र सरकारने रिअल-मनी गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याच्या निर्णयानंतर टीम इंडियाचे सध्याचे प्रमुख प्रायोजक ड्रीम 11 भोवती अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. टीम इंडियाच्या मुख्य प्रायोजकाचा करार हा क्रिकेट विश्वातील सर्वात मोठ्या आणि आकर्षक करारांपैकी एक मानला जातो, कारण भारतीय क्रिकेट संघाला जगभरात प्रचंड लोकप्रियता आहे. यापूर्वी अनेक मोठ्या ब्रँड्सनी भारतीय संघाच्या जर्सी प्रायोजकत्वासाठी रस दाखवला आहे. नवीन प्रायोजकत्व करारामुळे बीसीसीआयला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.

ड्रीम 11 ने 358 कोटी रुपयांना टीम इंडियाचे लीड स्पॉन्सरशिप हक्क विकत घेतले होते. बीसीसीआयसोबत 358 कोटी रुपयांचा हा करार जुलै 2023 ते मार्च 2026 पर्यंत होता. बीसीसीआयने द्विपक्षीय मालिकेत टायटल स्पॉन्सरशिपसाठी प्रति सामना 3 कोटी रुपये मूळ किंमत निश्चित केली होती. यापूर्वी भारतीय संघाच्या जर्सीवर एक एज्युकेशन ब्रँड (बायजू) लिहिलेला होता, जो बीसीसीआयला प्रति सामना जवळपास 5.5 कोटी रुपये देत होता. 

 

FAQ : 

रिअल-मनी गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर बंदी का घालण्यात आली आहे?

ऑनलाइन गेमिंगमुळे आर्थिक नुकसान, मानसिक तणाव, आणि आत्महत्यांच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याने सरकारने रिअल-मनी गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ऑनलाइन गेमिंगबाबत कोणते विधेयक मांडण्यात आले आहे?

ऑनलाइन गेमिंगचे प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल, २०२५ हे विधेयक केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संसदेत मांडले आहे. राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर हे कायद्यात रूपांतरित होईल.

टीम इंडियाच्या जर्सी प्रायोजकत्व कराराचे महत्त्व काय आहे?

भारतीय क्रिकेट संघाला जगभरात प्रचंड लोकप्रियता असल्याने हा करार क्रिकेट विश्वातील सर्वात मोठ्या आणि आकर्षक करारांपैकी एक मानला जातो.

team indiaCricket Newsdream 11cricketbcci

