/BCCI आशियाई गेम्सच्या तयारीवर नाराज, स्पर्धा तोंडावर असताना भारताचा संघ बदलणार?

भारताचा संघ जपानमध्ये होणाऱ्या आशियाई खेळासाठी जाणार आहे, या स्पर्धेमध्ये टीम इंडियाचा महिला आणि पुरुष संघ हा खेळताना दिसणार आहे. आशियामधील देशांनी या स्पर्धेसाठी मागील काही दिवसांपासून तयारीला सुरुवात केली आहे, भारताचा संघ बीसीसीआयच्या नेतृत्वाखाली या स्पर्धेमध्ये खेळताना दिसणार आहे. त्याआधी स्पर्धा सुरु होण्याआधीच धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. बीसीसीआय जपानच्या तयारीवर नाराज असून, मुख्य संघाऐवजी 'बी' संघ पाठवू शकते असा अंदाज आहे. आता बीसीसीआय जपानच्या मॅनेजमेंटवर का नाराज आहे, बीसीसीआय आशियाई गेम्स तोंडावर असताना संघ बदलण्याचा निर्णय घेणार का यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
आशियाई क्रिकेट सामने 24 सप्टेंबर ते 3 ऑक्टोबर दरम्यान, तर महिलांचे सामने 17 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान खेळले जाणार आहेत. आशियामधील अनेक मोठे संघ या स्पर्धेमध्ये खेळताना दिसणार आहेत, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश यांसारखे संघ हे स्पर्धेमध्ये सहभागी होणार आहेत. तथापि, जपानी खेळाडूंसाठी केलेल्या व्यवस्थेवर बीसीसीआय आणि आशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) नाराज आहेत. बीसीसीआयच्या एका सूत्राने सांगितले की, तेथील तयारीवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक निरीक्षक पाठवला जाऊ शकतो. जर तेथील सुविधा दर्जेदार नसतील, तर बीसीसीआय मुख्य संघाऐवजी भारतीय 'बी' संघ पाठवू शकते.
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एएनआयने दिलेल्या माहितीनुसार, बीसीसीआयच्या एका सूत्राने सांगितले आहे की, जपानमध्ये सुरु असलेल्या आशियाई खेळाच्या तयारीबद्दल बीसीसीआय आणि आशियाई क्रिकेट परिषद नाराजी व्यक्त केली आहे. बीसीसीआय एक निरीक्षक पाठवण्याची योजना आखत आहे आणि त्याचा अहवाल मिळाल्यानंतरच बीसीसीआय महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊ शकेल. सूत्राने असेही सांगितले की, मैदानावर ड्रेसिंग रूम तंबूंमध्ये उभारण्यात आल्या होत्या आणि स्वच्छतागृहे सुमारे 500 मीटर अंतरावर होती. शिवाय, हॉटेलच्या खोल्याही खूप लहान होत्या. आता बीसीसीआय यावर काय निर्णय घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.