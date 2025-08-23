English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
"आम्ही विराट आणि रोहितला निवृत्त होण्यास सांगितले..." BCCI ने केले अचानक मोठे विधान

 BCCI vice-president Rajeev Shukla: भारतीय क्रिकेटच्या दोन महान खेळाडूंविषयी विराट कोहली आणि रोहित शर्मा  संन्यासाच्या चर्चा जोर धरत असतानाच बीसीसीआयकडून अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आली आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 23, 2025, 02:16 PM IST
BCCI vice-president Rajeev Shukla on Rohit- Virat: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) भारताचे दोन महान फलंदाज विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्याबद्दल एक मोठे विधान केले आहे. BCCI चे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्याबद्दल एक मोठी गोष्ट सांगितली आहे. राजीव शुक्ला यांनी स्पष्ट केले आहे की विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांना निवृत्त होण्यास सांगितले गेले नाही. भारतीय क्रिकेटच्या दोन महान खेळाडूंविषयी विराट कोहली आणि रोहित शर्मा  संन्यासाच्या चर्चा जोर धरत असतानाच बीसीसीआयकडून अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आली आहे. बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी स्पष्ट केले की, बोर्डाने कोहली किंवा रोहित यांना संन्यास घेण्यास अजिबात सांगितलेले नाही.

काय म्हणाले शुक्ला?

शुक्ला म्हणाले, "विराट आणि रोहित दोघेही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अजूनही सक्रिय आहेत. त्यांचा वनडे क्रिकेटमध्ये प्रभावी विक्रम आहे. मग विदाई सामन्याची चर्चा कशासाठी? एवढं का चिंतेत आहात? दोघेही फिट आहेत आणि उत्तम खेळ करत आहेत." सध्या कोहली आणि रोहित यांनी टी-20 आणि कसोटी क्रिकेटमधून माघार घेतली आहे. मात्र, त्यांच्या वनडे करिअरचा शेवट जवळ आला आहे का, याबाबत वेगवेगळ्या तर्कवितर्कांना ऊत आला आहे. काही माध्यमांनी त्यांच्या भविष्यातील विदाई सामन्याची तुलना 2013 मध्ये सचिन तेंडुलकरच्या वानखेडेतील अखेरच्या सामन्याशीही केली आहे.

बीसीसीआयने मात्र स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. शुक्ला म्हणाले, "संन्यासाचा निर्णय हा पूर्णपणे खेळाडूंच्या हातात असतो. बीसीसीआय कधीच कोणावर दबाव आणणार नाही. वेळ आल्यावरच आम्ही पुढे विचार करू." दरम्यान, ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापूर्वी कोहली आणि रोहित विजय हजारे ट्रॉफी खेळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यावरून त्यांचा 2027 च्या वर्ल्ड कपमधील सहभाग ठरू शकतो. मात्र, बीसीसीआयने कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.

एकूणच, विराट-रोहित यांच्या संन्यासाच्या चर्चांवर आळा घालत बीसीसीआयने चाहत्यांना आश्वस्त केले आहे की दोन्ही दिग्गज अजूनही भारतीय वनडे संघासाठी सक्रिय आहेत आणि विदाईबाबत बोलणं सध्या लवकर ठरेल.

