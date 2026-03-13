Kavya Maran : काव्या मारनने पाकिस्तानी क्रिकेटरला संघात घेतल्यानंतर BCCI ने सोडलं मौन, अबरार अहमदला रिलीज करावं लागणार?

Kavya Maran : गुरुवारी 13 मार्च रोजी लंडनमध्ये गुरुवारी 'द हंड्रेड' लीगचं (The Hundred League) ऑक्शन पार पडलं होतं. या ऑक्शनमध्ये सनराइजर्स ग्रुपची मालकीण काव्या मारनने तिचा संघ ‘सनराइजर्स लीड्स’ मध्ये (Sunrisers Leeds) पाकिस्तानचा फिरकी गोलंदाज अबरार अहमदवर 2.34 कोटींची बोली लावली. अशा पद्धतीने अबरार हा कोणत्याही आयपीएल फ्रेंचायझीशी लिंक असणाऱ्या फ्रेंचायझीद्वारे खरेदी करण्यात आलेला पहिला पाकिस्तानी खेळाडू होता. पाकिस्तानी खेळाडूवर कोटयवधींची बोली लावून त्याला विकत घेल्याने आता काव्या मारन (Kavya Maran) आणि सनराइजर्स फ्रेंचायझीवर टीका केली जात आहे. याबाबत आता बीसीसीआयची भूमिका सुद्धा समोर आलेली आहे.
आयपीएल फ्रेंचायझीशी लिंक असणाऱ्या फ्रेंचायझीद्वारे द हंड्रेड लीगमध्ये पाकिस्तानी खेळाडूवर बोली लावण्यात आली आणि त्याला सनराइजर्स लीड्सने आपल्या संघात घेतलं. यावर सोशल मीडिया आणि फॅन्सकडून जोरदार टीका होत असताना बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्लाने मौन सोडलं आहे. राजीव शुक्ला यांनी सदर प्रकरणाबाबत काही जास्त वक्तव्य केलं नाही मात्र हे नक्की स्पष्ट केलं की 'द हंड्रेड' सारखी विदेशी लीग हे बीसीसीआयच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही, म्हणून बीसीसीआय या बाबतीत हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यांनी हे सुद्धा स्पष्ट केलं की पाकिस्तानी खेळाडूंना संघात ठेवणं किंवा न ठेवण्याचा निर्णय हा निर्णय फ्रेंचायझीला घ्यायचा आहे.
अबरार अहमदच्या सुटकेच्या मागणीदरम्यान एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना राजीव शुक्ला म्हणाले, 'याचा आयपीएलशी काहीही संबंध नाही. ही एक परदेशी लीग आहे. ती आमच्या अधिकारक्षेत्रात नाही. त्यामुळे आम्ही काहीही करू शकत नाही. त्यांना यावर निर्णय घ्यावा लागेल'.
WATCH | Delhi | On Sunrisers Leeds signing Pakistan spinner Abrar Ahmed for the The Hundred 2026 season, Congress MP Rajiv Shukla says, "...It is not in our domain (IPL), they have done it for some foreign league...They will have to take a call; we cannot do anything" pic.twitter.com/pV6JQu1wmg
ANI (ANI) March 13, 2026
द हंड्रेडमध्ये सनरायझर्स लीड्स संघाने पाकिस्तानी स्पिनर गोलंदाजाला £190,000 (सुमारे 2.34 कोटी) मध्ये खरेदी केले. या ऑक्शन दरम्यान गुरुवारी संघाचे हेड कोच डेनियल विटोरी आणि मालकीण काव्या मारन हे त्यावेळी उपस्थित होते. दोघांनी मिळून बोली लावली आणि ट्रेंट रॉकेट्स संघाला मागे टाकत सनरायझर्स लीड्सने अबरारला त्याच्या संघात घेतले.
अबरार अहमद हा पाकिस्तानी स्पिनर गोलंदाज असून तो 27 वर्षांचा आहे. त्याने आतापर्यंत पाकिस्तानकडून टी20 क्रिकेटमध्ये 38 सामने खेळले असून यात 52 विकेट्स घेतल्या आहेत. वनडे क्रिकेटमध्ये 15 सामने खेळले ज्यात 28 विकेट्स घेतल्या. तर 10 टेस्ट सामन्यात त्याने 46 विकेट्स घेतल्या. अबरार अहमदला भारतीय फॅन्स यासाठी सुद्धा ट्रोल करत आहेत कारण त्याने भारतविरोधी काही सोशल मीडिया पोस्ट देखील केल्या होत्या. टी20 वर्ल्ड कपपूर्वी त्याने फखर जमान आणि सॅम अयुब यांच्यासोबतचा एक व्हिडिओ शेअर केला होता, ज्यामध्ये ते 'चहा' पिताना दिसत होते. अनेकांनी याला 2019 च्या भारत पाकिस्तान संघर्षाच्या आठवणी जागृत करण्याचा आणि भारताचा अपमान करण्याचा एक प्रयत्न म्हणून पाहिले.