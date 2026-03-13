English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Kavya Maran : काव्या मारनने पाकिस्तानी क्रिकेटरला संघात घेतल्यानंतर BCCI ने सोडलं मौन, अबरार अहमदला रिलीज करावं लागणार?

Kavya Maran : 'द हंड्रेड' लीगच्या ऑक्शनमध्ये पाकिस्तानी खेळाडूवर कोटयवधींची बोली लावून त्याला आपल्या संघात विकत घेल्याने काव्या मारन आणि सनराइजर्स फ्रेंचायझीवर टीका केली जात आहे. असं असतानाच आता बीसीसीआयचे सचिव राजीव शुक्ला यांनी यासंदर्भात महत्वाचं विधान केलं आहे.   

पूजा पवार | Updated: Mar 13, 2026, 06:05 PM IST
Photo Credit - Social Media

Kavya Maran : गुरुवारी 13 मार्च रोजी लंडनमध्ये गुरुवारी 'द हंड्रेड' लीगचं (The Hundred League) ऑक्शन पार पडलं होतं. या ऑक्शनमध्ये सनराइजर्स ग्रुपची मालकीण काव्या मारनने तिचा संघ ‘सनराइजर्स लीड्स’ मध्ये (Sunrisers Leeds) पाकिस्तानचा फिरकी गोलंदाज अबरार अहमदवर 2.34 कोटींची बोली लावली. अशा पद्धतीने अबरार हा कोणत्याही आयपीएल फ्रेंचायझीशी लिंक असणाऱ्या फ्रेंचायझीद्वारे खरेदी करण्यात आलेला पहिला पाकिस्तानी खेळाडू होता. पाकिस्तानी खेळाडूवर कोटयवधींची बोली लावून त्याला विकत घेल्याने आता काव्या मारन (Kavya Maran) आणि सनराइजर्स फ्रेंचायझीवर टीका केली जात आहे. याबाबत आता बीसीसीआयची भूमिका सुद्धा समोर आलेली आहे. 

आयपीएल फ्रेंचायझीशी लिंक असणाऱ्या फ्रेंचायझीद्वारे द हंड्रेड लीगमध्ये पाकिस्तानी खेळाडूवर बोली लावण्यात आली आणि त्याला सनराइजर्स लीड्सने आपल्या संघात घेतलं. यावर सोशल मीडिया आणि फॅन्सकडून जोरदार टीका होत असताना बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्लाने मौन सोडलं आहे. राजीव शुक्ला यांनी सदर प्रकरणाबाबत काही जास्त वक्तव्य केलं नाही मात्र हे नक्की स्पष्ट केलं की 'द हंड्रेड' सारखी विदेशी लीग हे बीसीसीआयच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही, म्हणून बीसीसीआय या बाबतीत हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यांनी हे सुद्धा स्पष्ट केलं की पाकिस्तानी खेळाडूंना संघात ठेवणं किंवा न ठेवण्याचा निर्णय हा निर्णय फ्रेंचायझीला घ्यायचा आहे. 

राजीव शुक्ला काय म्हणाले?

अबरार अहमदच्या सुटकेच्या मागणीदरम्यान एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना राजीव शुक्ला म्हणाले, 'याचा आयपीएलशी काहीही संबंध नाही. ही एक परदेशी लीग आहे. ती आमच्या अधिकारक्षेत्रात नाही. त्यामुळे आम्ही काहीही करू शकत नाही. त्यांना यावर निर्णय घ्यावा लागेल'.

किती कोटींना अबरार अहमदला खरेदी केलं? 

द हंड्रेडमध्ये सनरायझर्स लीड्स संघाने पाकिस्तानी स्पिनर गोलंदाजाला £190,000 (सुमारे 2.34 कोटी) मध्ये खरेदी केले. या ऑक्शन दरम्यान गुरुवारी संघाचे हेड कोच डेनियल विटोरी आणि मालकीण काव्या मारन हे त्यावेळी उपस्थित होते. दोघांनी मिळून बोली लावली आणि ट्रेंट रॉकेट्स संघाला मागे टाकत सनरायझर्स लीड्सने अबरारला त्याच्या संघात घेतले. 

कोण आहे अबरार अहमद? 

अबरार अहमद हा पाकिस्तानी स्पिनर गोलंदाज असून तो 27 वर्षांचा आहे. त्याने आतापर्यंत पाकिस्तानकडून टी20 क्रिकेटमध्ये 38 सामने खेळले असून यात 52 विकेट्स घेतल्या आहेत. वनडे क्रिकेटमध्ये 15 सामने खेळले ज्यात 28 विकेट्स घेतल्या. तर 10 टेस्ट सामन्यात त्याने 46 विकेट्स घेतल्या. अबरार अहमदला भारतीय फॅन्स यासाठी सुद्धा ट्रोल करत आहेत कारण त्याने भारतविरोधी काही सोशल मीडिया पोस्ट देखील केल्या होत्या. टी20 वर्ल्ड कपपूर्वी त्याने फखर जमान आणि सॅम अयुब यांच्यासोबतचा एक व्हिडिओ शेअर केला होता, ज्यामध्ये ते 'चहा' पिताना दिसत होते. अनेकांनी याला 2019 च्या भारत पाकिस्तान संघर्षाच्या आठवणी जागृत करण्याचा आणि भारताचा अपमान करण्याचा एक प्रयत्न म्हणून पाहिले.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

