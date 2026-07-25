/रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप खेळणार की नाही? BCCI अधिकाऱ्याने दिलं उत्तर, प्रत्येक हिटमॅन चाहत्याने ऐकायलाच हवं

Rajiv Shukla Talk About Rohit Sharma : भारताचा स्टार फलंदाज असलेला रोहित शर्मा याने नुकताच इंग्लंड विरुद्ध सीरिजच्या तिसऱ्या आणि शेवटच्या सामन्यात शतक ठोकलं. मात्र या सामन्यापूर्वी रोहित शर्माचा वनडे क्रिकेटमधील हा शेवटचा सामना ठरणार अशी चर्चा मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर आली होती. असं सांगितलं जात होतं की बीसीसीआय सिलेक्टर कमिटी आणि हेड कोच गौतम गंभीर यांनी रोहित सोबत एक मिटिंग घेतली ज्यात त्यांनी रोहितला स्पष्ट सांगितलं की ते आगामी वनडे वर्ल्ड कप 2027 साठी त्याला टीम इंडियात स्थान देण्याविषयी विचार करत नाहीयेत. त्यामुळे रोहित शर्मा लॉर्ड्स मैदानावर त्याचा शेवटचा वनडे सामना खेळून निवृत्ती जाहीर करेल अशी चर्चा होती, मात्र लॉर्ड्सवरील सामन्यात दमदार शतक ठोकून त्याने सर्वांना गप्प केलं. त्यानंतर आता बीसीसीआय उपाध्यक्ष राजीव शुक्लाने रोहितच्या आंतरराष्ट्रीय करिअरबाबत एक मोठी अपडेट दिली आहे.
बीसीसीआयचे सचिव राजीव शुक्ला यांनी रोहित शर्माच्या आंतरराष्ट्रीय भविष्याबाबत होणाऱ्या चर्चा पूर्णपणे खोडून काढल्या आहेत. यासोबतच त्यांनी जोर देऊन सांगितलं की भारताचे ओपनर फलंदाज रोहित शर्मा याच्या वनडे क्रिकेटमधील निवृत्तीबाबत कोणताही प्रश्न नाही. रोहित शर्माच्या भविष्याबाबत तेव्हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते जेव्हा इंग्लंड विरुद्ध वनडे सीरिज ही हिटमॅनची शेवटची सीरिज ठरू शकते अशा चर्चा सुरु झाल्या होत्या. रोहित शर्माने यापूर्वीच टी २० क्रिकेट आणि टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे.
राजीव शुक्लाने म्हटले की, 'रोहित शर्मा हा आमच्या संघाचा भाग आहे आणि त्याने खेळणं सुरु ठेवलं आहे. मीडिया आणि सोशल मीडियावर ज्या गोष्टी सुरु आहेत त्याला काहीच अर्थ नाहीये. सध्या रोहितच्या निवृत्तीवर कोणतेही प्रश्न नाहीत'. राजीव शुक्ला यांनी टीम मॅनेजमेंट आणि नेतृत्वातचं सुद्धा समर्थन केलं. त्यांनी म्हटले की, 'प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे, परंतु संघात कोणाला ठेवायचे आणि कोणाला नाही, याचा निर्णय निवड समिती घेते. भारतीय संघ चांगली कामगिरी करत आहे आणि सामने जिंकत आहे, त्यामुळे सध्या तरी कोणत्याही बदलाची गरज नाही'.
रोहित शर्माचं शतक तेव्हा आलं जेव्हा सीरिजच्या पहिल्या दोन सामन्यात त्याला संघर्ष करावा लागला होता. ज्यात संघात त्याच्या स्थानाबाबत शंका व्यक्त करण्यात आलेली. लॉर्ड्सवरील त्याच्या खेळीने त्याच्या जुन्या फॉर्मची आणि संघासाठी असलेल्या त्याच्या महत्त्वाच्या भूमिकेची आठवण करून दिली. तरीही, दुखापत आणि तंदुरुस्तीबाबतच्या चिंतेमुळे रोहितसाठी पर्यायी खेळाडू असणे आवश्यक असल्याने, वर्ल्ड कपसाठी यशस्वी जयस्वाल आणि इतर युवा पर्यायांचा विचार बोर्ड करत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.