टीम इंडियाच्या सामन्यापूर्वी 40 मिनिटं जुबिन गर्गला वाहिली जाणार श्रद्धांजली, BCCI चा मोठा निर्णय

BCCI Tribute To Jubin Garg :  भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कपच्या उद्घाटन सामन्यापूर्वी झुबिन गर्ग यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ 40 मिनिटांचा श्रद्धांजली कार्यक्रम आयोजित करण्याची घोषणा केली आहे.

पूजा पवार | Updated: Sep 21, 2025, 07:35 PM IST
BCCI Tribute To Jubin Garg : प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्गचं (Jubin Garg) अचानक निधन झाल्यामुळे त्याच्या फॅन्समध्ये शोकाकुल वातावरण आहे. शुक्रवारी सिंगापुरमध्ये स्कूबा डायविंग करताना त्याचा मृत्यू झाला. सिंगापूर पोलिसांनी त्याला समुद्रातून बाहेर काढलं आणि हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं. जिथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं. तो सिंगापूरमध्ये होणाऱ्या नॉर्थईस्ट फेस्टिवलमध्ये परफॉर्म करणार होता. अशा परिस्थितीत, आता भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) महिला क्रिकेट वर्ल्ड कपच्या उद्घाटन सामन्यापूर्वी झुबिन गर्ग यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ 40 मिनिटांचा श्रद्धांजली कार्यक्रम आयोजित करण्याची घोषणा केली आहे.

जुबिन गर्गला श्रद्धांजलि देणार BCCI : 

बीसीसीआयचे महासचिव देवजीत सैकियाने गायक झुबिन गर्ग यांना श्रद्धांजली अर्पित करण्याची घोषणा केली. हा कार्यक्रम आसाम क्रिकेट असोसिएशनच्या सहयोगाने आयोजित केला जाईल. सैकिया म्हणाले की, गर्ग यांच्या निधनानंतर आसामच्या जनतेला झालेल्या दुःखाच्या पार्श्वभूमीवर, हा कार्यक्रम वर्ल्ड कप उद्घाटन समारंभाचा भाग असेल. ही श्रद्धांजली गर्ग यांच्या उच्च प्रतिष्ठेचा आणि वर्षानुवर्षे संघर्ष करून त्यांनी उभारलेल्या वारशाचा सन्मान करेल. क्रिकेट समुदायाकडून कोणत्याही भारतीय संगीतकाराला देण्यात येणारा हा सर्वात मोठा सन्मानही म्हणता येईल.

काय म्हणाले देवजीत सैकिया?

देवजीत सैकियाने पीटीआयशी बोलताना म्हटले की, 'झुबिन यांच्या निधनानंतर आसाममच्या नागरिकांमध्ये खूप दुःख आहे. तसेच देशभरातील झुबिनच्या चाहत्यांना सुद्धा त्याच्या निधनाने धक्का बसलाय. त्या भावनेला अनुसरून आणि आदरास पात्र असलेला माणूस म्हणून, आसाम क्रिकेट असोसिएशन आणि बीसीसीआय उद्घाटन समारंभात श्रद्धांजली वाहण्याचे आयोजन करतील. झुबीनच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ हा 40 मिनिटांचा कार्यक्रम असेल, जो क्रिकेट जगताने त्यांना दिलेली सर्वात मोठी श्रद्धांजली असेल.

30 सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल पहिला सामना : 

महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 चा पहिला सामना 30 सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात होणार आहे. आयसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 ही स्पर्धा 30 सप्टेंबर ते 2 नोव्हेंबर दरम्यान होणार आहे. क्रिकेट विश्वचषक 2025 चा पहिला सामना भारत आणि श्रीलंका यांच्यात खेळला जाईल. या सामन्यापूर्वी झुबिन गर्ग यांना श्रद्धांजली वाहण्यात येईल.

FAQ

झुबिन गर्ग यांचं निधन कसं झालं?
झुबिन गर्ग यांचं निधन शुक्रवारी सिंगापूरमध्ये स्कूबा डायविंग करताना झालं. सिंगापूर पोलिसांनी त्यांना समुद्रातून बाहेर काढलं आणि रुग्णालयात दाखल केलं, जिथे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं.

झुबिन गर्ग सिंगापूरमध्ये काय करत होते?
झुबिन गर्ग सिंगापूरमध्ये होणाऱ्या नॉर्थईस्ट फेस्टिवलमध्ये परफॉर्म करण्यासाठी गेले होते.

बीसीसीआय झुबिन गर्ग यांना श्रद्धांजली कशी वाहणार आहे?
बीसीसीआयने आसाम क्रिकेट असोसिएशनच्या सहयोगाने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 च्या उद्घाटन सामन्यापूर्वी झुबिन गर्ग यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ 40 मिनिटांचा श्रद्धांजली कार्यक्रम आयोजित करण्याची घोषणा केली आहे.

