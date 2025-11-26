English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'माझ्या भविष्याचा निर्णय BCCI घेईल...' गौतम गंभीरने गुवाहाटीतील लाजिरवाण्या पराभवासाठी कोणाला दिला दोष?

IND VS SA : गुवाहाटी येथे 22 नोव्हेंबर पासून खेळवण्यात आलेल्या दुसऱ्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने टीम इंडियाचा 408 धावांनी पराभव केला. यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत हेड कोच गौतम गंभीरने अनेक गोष्टी बोलल्या ज्यांची सध्या चर्चा होतेय.   

पूजा पवार | Updated: Nov 26, 2025, 03:59 PM IST
IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज पार पडली. या सीरिजमध्ये दक्षिण आफ्रिकेने दोन्ही सामने जिंकून टीम इंडियाला (Team India) व्हाईट वॉश दिला. कोलकाताच्या ईडन गार्डन स्टेडियम झालेल्या पहिल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने टीम इंडियाचा 30 धावांनी पराभव केला होता. त्यानंतर आता गुवाहाटी येथे २२ नोव्हेंबर पासून खेळवण्यात आलेल्या दुसऱ्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने टीम इंडियाचा 408 धावांनी पराभव केला. हा टीम इंडियाचा आतापर्यंतच्या टेस्ट इतिहासातील सर्वात मोठा पराभव होता. या लाजिरवाण्या पराभवानंतर हेड कोच गौतम गंभीरने पत्रकार परिषदेत मोठं विधान केलं, जे सध्या चर्चेत आहे. 

टीम इंडिया 150 चा आकडा सुद्धा गाठू शकली नाही : 

चौथ्या दिवशी डाव डिक्लेअर करत दक्षिण आफ्रिकेने टीम इंडियाला विजयासाठी 549 धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान टीम इंडियासाठी अवघड नक्कीच होतं मात्र टीम इंडियाचे फलंदाज शेवटपर्यंत लढतील अशी अपेक्षा सर्वांना होती. मात्र टीम इंडियाने दुसऱ्या इनिंगमध्ये 150 धावांचा आकडा सुद्धा पार केला नाही आणि 140 धावांवर ऑल आउट झाली. गौतम गंभीरच्या कोचिंगखाली असणाऱ्या टीम इंडियाच्या या टेस्ट संघावर अनेक डाग लागलेत जे सहज मिटणार नाहीत. दक्षिण आफ्रिकेने 25 वर्षांनी भारतात कोणतीही टेस्ट सीरिज  जिंकलीये. भारतात खेळवण्यात आलेल्या मागच्या 7 टेस्टमध्ये टीम इंडियाने 5 सामने गमावलेत. 

काय म्हणाला गौतम गंभीर?

क्रिकेटर गौतम गंभीरने म्हटले की, 'माझ्या भविष्याचा निर्णय बीसीसीआय करेल. पण मी तोच व्यक्ती आहे ज्याने इंग्लंडमध्ये तुम्हाला निकाल मिळवून दिला आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये कोच होता. दोष सर्वांचा आहे पण सुरुवात माझ्याकडून होते. आम्हाला चांगलं खेळण्याची गरज आहे. 95/1 ते 122/7 पर्यंतचे स्कोअर अस्वीकार्य आहेत. तुम्ही कोणत्याही एका व्यक्तीला किंवा कोणत्याही विशिष्ट शॉटला दोष देऊ शकत नाही'.

ट्रांजिशन शब्द आवडत नाही - गौतम गंभीर

हेड कोच गौतम गंभीर पुढे म्हणाला की, 'मी आधीही सांगितलं की मला ट्रांजिशन शब्द आवडत नाही, मी इथे कारण देण्यासाठी आलेलो नाही. पण ट्रांजिशन खऱ्या अर्थाने हेच आहे की युवा खेळाडू काम करताना शिकतायत. तुम्हाला त्यांना वेळ द्यावा लागेल. टेस्ट क्रिकेट खेळण्यासाठी तुम्हाला वेगवान आणि प्रतिभाशाली खेळाडूंची नसते.आम्हाला कमी कौशल्य असलेल्या मजबूत खेळाडूंची गरज आहे. ते चांगले टेस्ट क्रिकेटपटू बनतात'. 

FAQ : 

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका टेस्ट सीरिजचा परिणाम काय होता?
दक्षिण आफ्रिकेने दोन्ही टेस्ट जिंकून सीरिज 2-0 से जिंकली.

टिम इंडियाच्या टेस्ट क्रिकेटमधील प्रदर्शन कसे आहे?
टिम इंडियाचे टेस्ट क्रिकेटमधील प्रदर्शन खराब आहे, गेल्या 7 टेस्टमध्ये 5 पराभव.

गौतम गंभीरच्या हेड कोच पदावरून हटवण्याची शक्यता आहे का? 
बीसीसीआयकडून गौतम गंभीरला हेड कोच पदावरून हटवण्यासंदर्भात कोणतेही विधान किंवा संकेत देण्यात आलेले नाहीत, परंतु टीम इंडियाच्या टेस्ट क्रिकेटमधील फ्लॉप प्रदर्शनामुळे त्यांच्यावर खूप दबाव आहे.

