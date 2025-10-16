आलीशान कोठीपासून लग्जरी फ्लॅटपर्यंत...ऑस्ट्रेलियाला रवाना होण्यापूर्वी विराट कोहलीने भावाकडे सोपवली 'इतकी' संपत्तीची जबाबदारी!

Virat Kohli Hands Over His Gurugram Properties to Brother Vikas Kohli: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात होणाऱ्या वनडे मालिकेपूर्वी विराट कोहलीने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ऑस्ट्रेलिया रवाना होण्याआधी कोहलीने गुरुग्राममधील आपल्या सर्व प्रॉपर्टीज मोठ्या भावाला विकास कोहलीच्या नावे जनरल पॉवर ऑफ अॅटर्नी (GPA) करून दिल्या आहेत. सध्या विराट कोहली टीम इंडियासोबत पर्थमध्ये आहे, जिथे 3 सामन्यांच्या वनडे मालिकेचा पहिला सामना 19 ऑक्टोबरला खेळला जाणार आहे. या वर्षी मार्चमध्ये झालेल्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी फायनलनंतर कोहली प्रथमच आंतरराष्ट्रीय सामना खेळणार आहे. आयपीएल फायनलनंतर तो लंडनला गेला होता आणि 14 ऑक्टोबरला दिल्लीला परत आला. दुसऱ्या दिवशी, म्हणजेच 15 ऑक्टोबरला तो टीमसह ऑस्ट्रेलियासाठी रवाना झाला. मात्र, जाण्यापूर्वी त्याने घेतलेला हा निर्णय सध्या सर्वत्र चर्चेत आहे.
विराट कोहली सध्या पत्नी अनुष्का शर्मा आणि दोन्ही मुलांसह लंडनमध्ये राहतो. क्रिकेटमधून विश्रांतीच्या काळात तो बहुतांश वेळ ब्रिटनमध्येच घालवतो. अनेक रिपोर्ट्समध्ये दावा केला जातो की कोहली कायमचा लंडनला स्थायिक झाला आहे, तरीही त्याने कधीही या बाबत अधिकृत घोषणा केलेली नाही. देशाबाहेर जास्त वेळ राहिल्यामुळे त्याने प्रॉपर्टी आणि सरकारी कामकाजाची जबाबदारी भावाला दिली आहे, जेणेकरून त्याला वारंवार भारतात येऊन दस्तऐवजीकरण किंवा कायदेशीर कामे करावी लागू नयेत.
ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याच्या आधी विराट 14 ऑक्टोबरला लंडनहून दिल्लीला आला. त्यानंतर त्याने गुरुग्राम तहसील ऑफिसमध्ये जाऊन सर्व कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. तेव्हा त्याला पाहण्यासाठी मोठी गर्दी जमली होती आणि अनेक कर्मचाऱ्यांनी त्याच्यासोबत फोटो आणि सेल्फी घेतल्या.
विराट कोहलीची गुरुग्रामच्या DLF सिटी फेज-1 मध्ये एक आलिशान कोठी आहे, जी त्याने 2021 साली विकत घेतली होती. याशिवाय त्याच्याकडे गुरुग्राममध्येच एक लग्जरी फ्लॅटदेखील आहे. आता या दोन्ही मालमत्तांची देखरेख त्याचा भाऊ विकास कोहली करणार आहे. कोहलीचं मुंबईतही आलिशान घर आहे. याशिवाय देशभरात त्याच्या नावावर अनेक मालमत्ता असून, त्याचे लोकप्रिय रेस्टॉरंट ब्रँड One8 Commune देखील विविध शहरांमध्ये आहेत.
ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात भारतीय टीम एकूण 8 सामने खेळणार आहे, ज्याची सुरुवात वनडे मालिकेपासून होईल. या मालिकेत विराट कोहली आणि रोहित शर्मा दोघेही खेळणार आहेत, तर दोघेही टी20 फॉर्मॅटमधून आधीच निवृत्त झाले आहेत. अंदाज आहे की मालिका संपल्यावर कोहली थेट ऑस्ट्रेलियाहून लंडनला परत जाणार आहे.
