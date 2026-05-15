/IPL मध्ये नवा वाद! अर्शदीपने तिलक वर्माला ‘अंधेरे’ म्हटलं? वादग्रस्त टिपणीनंतर मुंबई इंडियन्सने दिलं उत्तर

IPL 2026 : पंजाब किंग्ज विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यामध्ये काल सामना पार पडला, यानंतर आता सोशल मिडियावर अर्शदीप सिंह याला मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केले जात आहे. त्यानंतर आता वादग्रस्त टिपणीनंतर सोशल मिडियावर मुंबई इंडियन्सने एक व्हिडिओ शेअर केला आहे.
Tilak Verma Arshdeep Singh controversy : पंजाब किंग्ज विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यामध्ये काल सामना धर्मशाळा येथे पार पडला, या सामन्यामध्ये पीबीकेसच्या संघाला सलग पाचव्या पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. त्यामुळे कालच्या सामन्यामध्ये झालेल्या पराभवानंतर पंजाबच्या संघाचे प्लेऑफचे स्थान आता अडचणीत असणार आहे. या सामन्याआधी पंजाबच्या संघाचा गोलंदाज अर्शदीप सिंह याने एक व्हिडिओ शेअर केला होता यामध्ये त्याने तिलक वर्मावर एक वक्तव्य केले होते. शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये अर्शदीप सिंह याने तिलक वर्माला 'अंधेरा' असे म्हंटले होते. त्यानंतर सोशल मिडियावर अर्शदीप सिंह याला ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला होता. आता हे प्रकरण आणखीनच गंभीर झाले आहे तिलक वर्मावर केलेल्या वक्तव्यानंतर आता मुंबई इंडियन्सच्या संघाने त्याला रिप्लाय केला आहे.
मुंबई इंडियन्सच्या संघाने कालच्या सामन्यानंतर सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे यामध्ये त्यांनी कालच्या सामन्यामधील जवळजवळ सर्वच पुरस्कार हे तिलक वर्माने जिंकले. या व्हिडिओमध्ये तिलक हा सर्व पुरस्कार हातामध्ये घेऊन आहे, यामध्ये त्यांनी कॅप्शन लिहीले आहे की 'स्टोरी उघडा, पाहा आणि प्रतिसाद द्या' असे कॅप्शन दिले आहे. एवढेच नाही तर 'अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजाला सितारा तेरे नाम किया' हे गाणेही जोडले आहे.
पंजाब किंग्जविरुद्ध झालेल्या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघासमोर 201 धावांचे लक्ष्य होते. यामध्ये पंजाबच्या संघाने धर्मशाला येथे 20 ओव्हरमध्ये 200 धावा केल्या होत्या. या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघाने हे लक्ष्य 19.5 ओव्हरमध्ये पूर्ण केले या सामन्यामध्ये तिलक वर्माचे महत्त्वाचे योगदान राहिले आहे. पंजाब किंग्जविरुद्ध सामन्यात तिलक वर्माने 33 चेंडूमध्ये 75 धावांची खेळी खेळली. त्याने शेवटच्या ओव्हरमध्ये सलग दोन षटकार मारुन त्याने सामना संपवला, त्याचबरोबर या दमदार खेळीनंतर त्याला सामनावीराचा देखील पुरस्कार देण्यात आला.
शेवटच्या तीन ओव्हरमध्ये मुंबई इंडियन्सला 50 धावांची गरज होती. या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघाने शेवटच्या चेंडू शिल्लक असताना लक्ष्य गाठले असते. कालच्या सामन्यामध्ये 17 व्या ओव्हरमध्ये तिलक आणि विल जॅक्स याने मार्को यान्सन याला 22 धावा ठोकल्या. त्यानंतर पुढील षटकामध्ये अर्शदीप सिंह हा फलंदाजीला आला होता त्याने 13 धावा खर्च केल्या. शेवटच्या ओव्हरमध्ये 15 धावांची गरज होती यामध्ये त्याने पाचव्या चेंडूवर सिक्स मारला आणि सामना संपवला.