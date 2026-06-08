"मी थांबावं असं तुला वाटतं का?" निवृत्तीच्या प्रश्नावर हरमनप्रीत कौरने रिपोर्टरची केली बोलती बंद, व्हायरल VIDEO

Harmanpreet Kaur Viral video : महिला टी20 विश्वचषक सुरु व्हायला काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत, लंडनमध्ये 'कॅप्टन्स कार्निव्हल' कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आाले होते. या कार्यक्रमाचे अनेक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाले आहेत. 'कॅप्टन्स कार्निव्हल' या कार्यक्रमाचा भाग म्हणजेच पत्रकार परिषद. महिला टी20 विश्वचषक 2026 मध्ये सहभागी होणाऱ्या सर्व कर्णधारांची पत्रकार परिषद पार पडली. मागील काही दिवसांपासून भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौर निवृत होणार अशा चर्चा रंगल्या आहेत. हा तिचा शेवटचा विश्वचषक असणार असे सोशल मिडियावर दावे केले जात होते आता तिने स्वत: या प्रश्नाचे सडेतोड उत्तर दिले आहे.
भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौर ही आता 37 वर्षाची आहे, तिने 2025 मध्ये भारतीय महिला क्रिकेटला विश्वचषक जिंकून देणारी पहिली कर्णधार आहे. आता भारताचा सर्व संघ टी20 विश्वचषकासाठी इंग्लंडला आहे, 'कॅप्टन्स कार्निव्हल'च्या वेळी पत्रकार परिषदेत हरमनप्रीत कौरला तिच्या निवृतीबद्दल प्रश्न करण्यात आला. पत्रकाराने प्रश्न केला की, 'हा तुमचा शेवटचा टी20 विश्वचषक असेल का?' यावर हरमनप्रीत कौर हसून म्हणाली की, 'का?'. पत्रकाराने उत्तर दिले, 'मी फक्त विचारत होतो.'
यानंतर भारतीय कर्णधार वळून म्हणाली, 'मी खेळणे थांबवावे असे तुम्हाला वाटते का?' पत्रकाराने तात्काळ म्हटले, 'मुळीच नाही.' हरमनप्रीत कौर हसून म्हणाली, “मग तुम्ही हा प्रश्न का विचारत आहात?” प्रेक्षकांनीही हसून प्रतिसाद दिला, त्यामुळे पत्रकाराला अधिक काही बोलता आले नाही. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
हरमनप्रीत कौरच्या या सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओनंतर आता अनेक क्रिकेट फॅन्स हे 'धोनी-स्टाईल उत्तर' दिले अशी तुलना करत आहेत. धोनीशी हरमनप्रीत कौरची तुलना करण्याचे कारण म्हणजेच धोनीसुद्धा आपल्या कारकिर्दीत निवृत्तीशी संबंधित प्रश्नांना अनेकदा अशाच प्रकारे उत्तर देत असे हे त्याच्या चाहत्यांना फार आवडत होते.
भारतीय महिला संघ हा विश्वचषकाच्या या स्पर्धेला ब्लॅाकब्लस्टर सामन्यासह सुरुवात करणार आहे. टीम इंडियाचा पहिला सामना पाकिस्तानविरुद्द खेळवला जाणार आहे. टीम इंडियाला या स्पर्धेतील लिग टप्प्यात पाच सामने खेळायचे आहेत. भारताचा संघ हा गट अ मध्ये त्यामुळे मग ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, नेदरलॅंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान सारखे आव्हाने भारतीय संघासमोर असणार आहेत.