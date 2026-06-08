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"मी थांबावं असं तुला वाटतं का?" निवृत्तीच्या प्रश्नावर हरमनप्रीत कौरने रिपोर्टरची केली बोलती बंद, व्हायरल VIDEO

Harmanpreet Kaur Viral video : महिला टी20 विश्वचषक 2026 सुरु व्हायला काही दिवस शिल्लक आहेत, याआधी सहभागी झालेल्या संघाच्या कर्णधारांची पत्रकार परिषद पार पडली. यामध्ये भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौर हिला निवृतीवर प्रश्न केला यावर तिने तिच्या स्टाईलने उत्तर दिले आहे त्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 08, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:05 PM IST
"मी थांबावं असं तुला वाटतं का?" निवृत्तीच्या प्रश्नावर हरमनप्रीत कौरने रिपोर्टरची केली बोलती बंद, व्हायरल VIDEO

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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