IPL 2026 आधी दिल्लीला मोठा धक्का! 'या' इंग्लिश खेळाडूची स्पर्धेतून माघार; दोन वर्षांच्या बंदीची शक्यता

Delhi Capitals, IPL 2026: आयपीएल सुरु होण्यासाठी अवघे काही तास उरलेले असताना दिल्ली कॅपिटल्स संघाला मोठा धक्का बसला असून 2 कोटी रुपयांना विकत घेतलेल्या खेळाडूने स्पर्धेतून माघार घेतली आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 25, 2026, 02:57 PM IST
Ben Duckett withdraws from ipl 2026: आयपीएल (IPL 2026) सुरू होण्याच्या अवघ्या काही दिवस आधी  दिल्ली कॅपिटल्स (Delhi Capitals) संघाला मोठा धक्का बसला आहे. इंग्लंडचा आक्रमक सलामीवीर बेन डकेट (Ben Duckett)  याने अचानक स्पर्धेतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामागे त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटवर लक्ष केंद्रित करण्याचे कारण दिले आहे. दिल्ली कॅपिटल्सने डकेटला 2 कोटी रुपयांच्या बेस प्राइसवर आपल्या संघात घेतले होते. मात्र स्पर्धा अगदी तोंडावर असताना त्याने माघार घेतल्यामुळे संघाच्या नियोजनावर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे या निर्णयाची मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

काय पोस्ट आहे डकेटची?

डकेटने सोशल मीडियावर आपल्या निर्णयाबद्दल सांगताना स्पष्ट केलं की, हा निर्णय सोपा नव्हता. इंग्लंडसाठी खेळणं हे त्याचं लहानपणापासूनचं स्वप्न असल्यामुळे तो पूर्ण लक्ष आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटवर देऊ इच्छितो. त्यासाठी स्वतःला शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सर्वोत्तम स्थितीत ठेवणं गरजेचं असल्याचंही त्याने नमूद केलं. त्याने दिल्ली कॅपिटल्स संघ, व्यवस्थापन आणि चाहत्यांची मनापासून माफीही मागितली. संघ उभारण्यासाठी किती मेहनत घेतली जाते याची त्याला जाणीव असून, आपल्या निर्णयामुळे झालेल्या गैरसोयीबद्दल त्याने खेद व्यक्त केला.

दोन वर्षांच्या बंदीची टांगती तलवार

डकेटच्या या निर्णयामुळे त्याच्यावर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) ने 2024 मध्ये एक नियम लागू केला होता. त्यानुसार, ऑक्शनमध्ये निवड झाल्यानंतर जर एखादा परदेशी खेळाडू ठोस कारणाशिवाय शेवटच्या क्षणी माघार घेतो, तर त्याला पुढील दोन हंगामांसाठी IPL आणि ऑक्शनमधून बंदी घातली जाते. त्यामुळे डकेटला IPL 2027 आणि 2028 मध्ये खेळण्याची संधी गमवावी लागू शकते.

यापूर्वीही घडली आहे अशी घटना

ही पहिलीच वेळ नाही की एखाद्या खेळाडूने शेवटच्या क्षणी माघार घेतली आहे. याआधीही इंग्लंडचा फलंदाज हॅरी ब्रूक याच्यावर अशाच कारणामुळे दोन वर्षांची बंदी घालण्यात आली होती. विशेष म्हणजे त्यालाही दिल्ली कॅपिटल्स संघानेच खरेदी केले होते.

आंतरराष्ट्रीय कारकिर्द

बेन डकेटने आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. त्याने कसोटी क्रिकेटमध्ये 43 सामन्यांत 3555 धावा करत 6 शतके आणि 16 अर्धशतके झळकावली आहेत. वनडे फॉर्मॅटमध्ये 34 सामन्यांत 1345 धावा करत 3 शतके आणि 9 अर्धशतके केली आहेत. तर टी20 आंतरराष्ट्रीयमध्ये 21 सामन्यांत 527 धावा त्याच्या नावावर आहेत.

डकेटच्या या निर्णयामुळे दिल्ली कॅपिटल्ससमोर आता नव्या पर्यायांचा शोध घेण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. IPL सुरू होण्याआधीच आलेला हा धक्का संघासाठी किती परिणामकारक ठरेल, हे येणाऱ्या सामन्यांत स्पष्ट होईल.

