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'माझी फक्त एकच इच्छा आहे...' बेन स्टोक्सने चालू सामन्यातच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला केला अलविदा! क्रिकेटविश्वाला मोठा धक्का

Ben Stokes announces retirement : इंग्लंड क्रिकेटमधील धक्कादायक निर्णय आज संघाच्या कर्णधाराने घेतला आहे, ट्रेंट ब्रिजवर गोलंदाजी करत असताना स्टोक्सच्या निवृत्तीची बातमी अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली. त्याच्या या निर्णयामुळे क्रिकेट जग भावूक झाले आहे. त्याने घेतलेल्या या धक्कादायक निर्णयानंतर सोशल मिडियावर सर्वांनाच धक्का बसला आहे.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 28, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:20 PM IST
'माझी फक्त एकच इच्छा आहे...' बेन स्टोक्सने चालू सामन्यातच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला केला अलविदा! क्रिकेटविश्वाला मोठा धक्का
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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