'माझी फक्त एकच इच्छा आहे...' बेन स्टोक्सने चालू सामन्यातच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला केला अलविदा! क्रिकेटविश्वाला मोठा धक्का

Ben Stokes announces retirement : इंग्लंड दिग्गज खेळाडू आणि संघाचा कर्णधार बेन स्टोक्स याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला अलविदा केला. ट्रेंट ब्रिज येथे न्यूझीलंड आणि इंग्लंड यांच्यात सुरू असलेल्या कसोटी सामन्यानंतर स्टोक्स निवृत्त होईल. त्याच्या या निर्णयामुळे क्रिकेट जग भावूक झाले आहे. त्याने घेतलेल्या या धक्कादायक निर्णयानंतर सोशल मिडियावर सर्वांनाच धक्का बसला आहे. २८ जून रोजी खेळ सुरू होण्यापूर्वी, 35 वर्षीय बेन स्टोक्सने आपल्या सहकाऱ्यांना आपला निर्णय सांगितला आणि यानंतर, इंग्लंड संघाने एक भावनिक संदेश शेअर केला, ज्यात स्टोक्सला संघाचा सर्वात प्रेरणादायी कर्णधार, नेता आणि महान खेळाडू म्हणून संबोधले आहे.
ड्रेसिंग रुममध्ये जेव्हा त्याने त्याच्या निवृतीची घोषणा केली त्याने त्याच्या खेळाडूंसमोर तो भावूक होताना दिसला. यावेळी तो म्हणाला की, माझ्या निर्णयामागील कारण काय आहे याबद्दल नंतर चर्चा केली जाईल आणि मी नेहमीच या संघासाठी, तुमच्यासाठी आणि माझ्या आधीच्या खेळाडूंसाठी माझे सर्वस्व दिले आहे असे त्याने सांगितले. पुढे त्याने सांगितले की, माझ्याकडे आता एक शेवटची संधी आहे आणि मला एकच विनंती करायची आहे की प्रत्येकाने तसेच करावे. पुढील दोन दिवसांमध्ये खुप मेहनत करायची आहे आणि पुढील दोन दिवसांमध्ये मला मैदानाबाहेर जाताना असे वाटले पाहिजे की या संघाने आपले सर्वस्व दिले आहे. केवळ माझ्यासाठीच नाही, तर या संघासाठी."
हे ही वाचा
ट्रेंट ब्रिजवर गोलंदाजी करत असताना स्टोक्सच्या निवृत्तीची बातमी अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली. इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने त्याच्या एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर केला आहे. यामध्ये त्यांनी लिहीले आहे की, इंग्लंडच्या सर्वात्तम महान कर्णधारांपैकी एक असलेल्या बेन स्टोक्सने या कसोटी सामन्याच्या अखेरीस आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे. बेन, तू या संघाला लाभलेला सर्वात प्रेरणादायी कर्णधार, नेता आणि महान खेळाडू आहेस. आमचे तुझ्यावर खूप प्रेम आहे आणि तुझ्या निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यासाठी आम्ही तुला खूप खूप शुभेच्छा देतो असे त्यांनी लिहिले आहे.
One of England's all-time greatest captains, Ben Stokes, has decided to retire from international cricket at the end of this Test match.— England Cricket (@englandcricket) June 28, 2026
Ben, you have been the most inspirational captain, leader and legend this team could have ever hoped for.
We love you so much and wish pic.twitter.com/U5grq0F0kj
स्टोक्सच्या आंतरराष्ट्रीय कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर त्याने 2022 मध्ये कसोटी कर्णधारपदाची सूत्रे हाती घेतली. त्याच्या कर्णधारपदाची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा देखील पाहायला मिळाली आहे, त्याचबरोबर यावेळी तो अनेकदा वादात देखील सापडला आहे. इंग्लंड संघ आयसीसी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या अंतिम फेरीत कधीच पोहोचला नसला तरी, स्टोक्सची आक्रमक नेतृत्वशैली हे एक प्रमुख वैशिष्ट्य ठरले आहे. त्याने आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत अनेक अविस्मरणीय कामगिरी केल्या आहेत.