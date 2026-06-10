/रस्त्यावरील फ्री स्टाइल हाणामारीमुळे करिअर संपणार? बेन स्टोक्सलला कर्णधारपदही सोडवं लागणार? कोणत्याही क्षणी टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती?

Ben Stokes Controversey : इंग्लंड क्रिकेटमधून सध्या धक्कादायक आणि मोठी माहिती समोर येतेय. यानुसार इंग्लंड क्रिकेटच्या इतिहासातील दिग्गज कर्णधारांपैकी एक असणारा स्टार ऑलराऊंडर बेन स्टोक्स (Ben Stokes) हा टेस्ट संघाचं कर्णधारपद सोडणार आहे. एवढंच नाही तर बेन स्टोक्स हा टेस्ट क्रिकेटमधून (Test Cricket) निवृत्ती सुद्धा घेईल. एका रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलंय की नाईट रस्त्यावर फ्री स्टाईल हाणामारी केल्याच्या प्रकरणानंतर बेन स्टोक्स कडून इंग्लंड संघाचं टेस्ट कर्णधारपद काढून घेतलं जाईल.
ब्रिटिश मीडियाच्या रिपोर्ट्सनुसार दावा करण्यात आला आहे की नाईट क्लबमध्ये झालेल्या वादानंतर बेन स्टोक्सला इंग्लंड टेस्ट संघाचं कर्णधारपद सोडण्यासोबतच टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती सुद्धा घेऊ शकतो. इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्ड स्टोक्सवर कोणतीही कारवाई करेल त्याच्या आधीच बेन स्टोक्स इंग्लंड टेस्ट संघाचं कर्णधारपद सोडून टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती सुद्धा घेईल अशी माहिती आहे.
इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्यात लॉर्ड्स मैदानात पहिला टेस्ट सामना खेळवला गेला. हा टेस्ट सामना बेन स्टोक्सच्या नेतृत्वात इंग्लंडने जिंकला. या विजयानंतर बेन स्टोक्स आणि स्टार वेगवान गोलंदाज गस एटकिंसन हे सोबत लॉर्ड्समधील एका नाईट क्लबमध्ये गेले होते, जिथे त्यांचा रग्बी खेळाडू सोबत वाद झाला. या प्रकरणाचा तपास सध्या ईसीबीने सुरु केला आहे.
ईएसपीएनक्रिकइंफोच्या एका रिपोर्टनुसार बेन स्टोक्सला ईसीबीकडून काही पर्याय देण्यात आले असून यापैकी एक म्हणजे बेन स्टोक्सने स्वतः कर्णधारपद सोडावे. जर त्याने स्वतः कर्णधारपद सोडलं नाही तर बोर्ड त्याच्यावर कारवाई करून त्याला कर्णधारपदावरून दूर करेल.
इंग्लंडचा 35 वर्षांचा दिग्गज खेळाडू बेन स्टोक्स याने याआधीच वनडे आणि टी २० आंतरराष्ट्रीय सामन्यातून निवृत्ती घेतली आहे. तो सध्या फक्त टेस्ट क्रिकेट खेळतोय. नाईट क्लबमध्ये झालेल्या राड्यापुर्वी सुद्धा बेन स्टोक्स हा अनेकदा वादात अडकला होता. यापूर्वी बेन स्टोक्सवर दारू पिऊन रस्त्यावर ड्रामा करण्याचा आरोप लागला होता. आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केल्यापासून बेन स्टोक्स हा कोणत्या न कोणत्या वादात अडकतोय.