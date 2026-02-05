बेन स्टोक्सला नेमकं काय झालंय? चेहऱ्यावर झाल्या भयानक जखमा, फोटो पाहून फॅन्स काळजीत

Ben Stokes Facial Injury : इंग्लंडचा कर्णधार बेन स्टोक्स (Ben Stokes) हा जगातील सर्वोत्तम खेळाडूंपैकी एक आहे. त्याने जबरदस्त फलंदाजी आणि गोलंदाजी करून इंग्लंडला अनेक सामने जिंकवून दिले. पण इंग्लंडचा हा खेळाडू सध्या दुखापतीने त्रस्त आहे. बेन स्टोक्सने नुकतीच इंस्टाग्रामवर एक स्टोरी शेअर केली. ज्यात बेन स्टोक्सच्या चेहऱ्यावर भयानक जखमा दिसतायत. या जखमा इतक्या भयंकर आहेत की यातून बेन स्टोक्सला ओळखणं सुद्धा अवघड जातंय. बेन स्टोक्सने स्वतः स्टोरी शेअर करून आपल्या या अवस्थेविषयी चाहत्यांना माहिती दिलीये.
इंग्लंडचा कर्णधार बेन स्टोक्सने आपल्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर शेअर करून लिहीलं की, तुम्हाला क्रिकेट बॉलची अवस्था सुद्धा पाहायला हवी. स्टोक्सच्या या स्टोरीने समजतंय की त्याला ही दुखापत बॉलमुळे झालीये. बेन स्टोक्सच्या उजव्या डोळ्याखाली गडद काळा डाग पडलाय सोबतच गालाजवळ लाल खरचटल्याचे निशाण आहेत. तर नाकाच्या खाली सुद्धा त्याला दुखापत झालीये. बेन स्टोक्सचा डोळा यात सुदैवाने बचावलाय. जर बॉल हा एक इंच सुद्धा वर लागला असता तर त्याचं क्रिकेट करिअर संकटात आलं असतं.
बेन स्टोक्सला यापूर्वी सुद्धा अशी भयंकर दुखापत झाली आहे. कधी त्याने रागात स्वतःलाच इजा पोहोचवली तर काहीवेळा खेळाच्या मैदानावर त्याला वेदनादायक दुखापतींना समोर जावं लागलं. 2014 मध्ये, वेस्ट इंडिज दौऱ्यात शून्य धावांवर बाद झाल्यानंतर त्याने ड्रेसिंग रूमच्या लॉकरवर मुक्का मारल्याने त्याचं उजवं मनगट मोडल होतं. तो 3 महिने क्रिकेटच्या मैदानापासून दूर राहिला आणि 2014 चा टी20 वर्ल्ड कप सुद्धा खेळू शकला नाही.
2021 मध्ये सुद्धा त्याच्या बोटांना दुखापत झाली होती. त्यानंतर त्याने मानसिक दबावाच्या कारणाने क्रिकेटमधून काहीकाळ ब्रेक घेतला. दरम्यान दुखापत हे त्याच्या मागील एक मोठं कारण होतं. 2023-24 मध्ये द हंड्रेड दरम्यान त्याला डाव्या हाताच्या स्नायूंना दुखापत झाली. 2025 मध्ये त्याला पुन्हा तीच दुखापत झाली आणि त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली, ज्यामुळे तो तीन महिने बाहेर राहिला.