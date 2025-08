22 वर्षीय क्रिकेटरचं हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन, जिममध्ये व्यायाम करताना मृत्यू

Cricket News : क्रिकेट विश्वातून शुक्रवारी एक दुःखद बातमी समोर आली. 22 वर्षीय युवा क्रिकेटर जिममध्ये व्यायाम करताना हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं. या क्रिकेटरचं नाव प्रियजित घोष असं असून ती बंगालचा राहणार होता. बंगालसाठी रणजी ट्रॉफीचे सामने खेळण्याचे स्वप्न तो पाहत होता. मात्र त्याच हे स्वप्न मात्र अधुरच राहिलं.

प्रियजित हा मूळचा पश्चिम बंगालमधील बीरभूम जिल्ह्यातील राहणार होता. लहानपणापासून तो क्रिकेटचं प्रशिक्षण घेत होता. रणजी ट्रॉफीमध्ये बंगालचे प्रतिनिधित्व करण्याचं आणि भारतीय संघात स्थान मिळवायचे हे त्याचं स्वप्न होतं. शुक्रवारी 1 ऑगस्टला प्रियजित बोलपूरच्या मिशन कंपाऊंड परिसरातील एका जिममध्ये व्यायामासाठी गेला होता. खेळाडू असल्यानं तो स्वतःच्या फिटनेसकडे अधिक लक्ष द्यायचा. जिममध्ये व्यायाम करत असताना अचानक त्याला हृदयविकाराचा झटका आला. यामुळे त्याची तब्येत खूपच बिघडली. त्याला ताबडतोब रुग्णालयात नेण्यात आलं, पण तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता आणि युवा क्रिकेटरने हॉस्पिटमध्ये अखेरचा श्वास घेतला. त्याच्या जाण्याने बंगालच्या क्रिकेट विश्वात शोककळा पसरली आहे.

Priyojit Ghosh - a talented cricketer hailing from Bengal aged 22 has passed away suffering a cardiac arrest today.

Priyojit was a resident of Bolpur, Birbhum district of WB. He was the highest run getter in U-16 CAB district cricket in the 2016-17 season.

We mourn the loss of pic.twitter.com/mm16lM6N61

Saptak Sanyal (SanyalwithStats) August 1, 2025